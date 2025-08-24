Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα για τις πληρωμές συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2025.

Newsbomb

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περισσότερα από 2,44 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4.322.897 δικαιούχους την εβδομάδα 25–29 Αυγούστου 2025, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές αφορούν συντάξεις, αναδρομικά, επιδόματα και εφάπαξ που θα δοθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά οι καταβολές του e-ΕΦΚΑ

Στις 25 Αυγούστου, θα καταβληθούν 36,16 εκατ. ευρώ σε 47.055 δικαιούχους για αναδρομικά ποσά συντάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 5018/2023.

Στις 26, 28 και 29 Αυγούστου, προγραμματίζονται καταβολές ύψους 2,34 δισ. ευρώ σε 4.217.481 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025.

Από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου, θα δοθούν επίσης 12,5 εκατ. ευρώ σε 550 δικαιούχους για εφάπαξ, ενώ στις 29 Αυγούστου θα καταβληθούν 12 εκατ. ευρώ σε 11.230 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών με παράλληλη μισθωτή απασχόληση.

Ο χάρτης των πληρωμών των συντάξεων

Τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών ακολουθούν οι ημερομηνίες πληρωμής και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

  • Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει συνολικά πάνω από 35,8 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους, μέσα στην ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα:

  • 19 εκατ. ευρώ σε 31.500 άτομα για επιδόματα ανεργίας και λοιπά βοηθήματα.
  • 1 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 14 εκατ. ευρώ σε 13.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1,8 εκατ. ευρώ σε 80 φορείς για εισφορές στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου».

Με αυτό τον τρόπο, εκατομμύρια συνταξιούχοι, άνεργοι, μητέρες και εργαζόμενοι σε προγράμματα απασχόλησης θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους ενόψει Σεπτεμβρίου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Αυγούστου

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

05:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ 2025»: Σε αναμονή οι δικαιούχοι

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βόμβα» από το Πρωτοδικείο για τους άνω των 60 - Ποιοι δεν βγαίνουν στη σύνταξη

05:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Αναδρομικά σε 47.055 συνταξιούχους στις 25 Αυγούστου - Ποιοι οι δικαιούχοι

04:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην στρατιωτικός από τη Γκάμπια καταδικάστηκε σε 67 χρόνια φυλάκισης για βασανιστήρια - Φρικιαστικές οι λεπτομέρειες

04:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 26χρονος κατηγορούμενος για οκτώ διακεκριμένες κλοπές

03:45ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συνελήφθη 52χρονη που προσποιούνταν ότι ήταν καλόγρια και πωλούσε θρησκευτικά είδη

03:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατέρριψε drone που κατευθυνόταν στην Μόσχα - Έκλεισαν αεροδρόμια για λόγους ασφαλείας

02:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι νέες λέξεις στο λεξικό του Cambridge – Από το skibidi στο… delulu

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Ένας Έλληνας στο πλευρό του Τραμπ: Βοηθός υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας o Άρης Κουρκουμέλης

02:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αστυνομικοί «συνέλαβαν» γάιδαρο που έκανε βόλτες στην Εθνική – Δείτε βίντεο

01:40ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αταλάντη: Στο προσκήνιο η παραβίαση του STOP και του ερυθρού σηματοδότη

01:15ΕΛΛΑΔΑ

Επιστήμονες και ερευνητές από 15 χώρες συζητούν στο ΑΠΘ για κρίσιμα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα

01:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε στα 41 της η ηθοποιός - Ήταν σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη

00:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Έρχεται νέο μάθημα από Σεπτέμβριο για τους μαθητές της Γ' και Δ' Δημοτικού

00:25ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους - Πόσο κοστίζουν

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Ίδιο σκορ και οι πρώτοι τρεις βαθμοί για Ολυμπιακό, Άρη, Ατρόμητο

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: Καλύτεροι και νικητές οι Περιστεριώτες

00:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
01:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πέθανε στα 41 της η ηθοποιός - Ήταν σύντροφος του Ντέμη Νικολαΐδη

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος - Ξεσπά η κόρη του θύτη και του θύματος: «Για μένα πέθανε και αυτός. Θα πάρω εκδίκηση για ό,τι έκανε στη μάνα μου»

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας – H 4χρονη Αμέλια θα γιόρταζε τα γενέθλιά της σε τρεις μέρες – «Είμαι έτοιμη να πεθάνω», λέει η γιαγιά της

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Κιργιστάν: Παγιδευμένη ορειβάτης επί 10 ημέρες σε υψόμετρο 6.700 μέτρων - Σκοτώθηκε διασώστης

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 24 Αυγούστου

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αταλάντη με τον θάνατο 32χρονης μάνας - Συγκλονίζει ο σύζυγός της, «μου κόπηκαν τα γόνατα»

11:27LIFESTYLE

Ντέμης Νικολαΐδης: Ξανά πατέρας - Έγκυος η 39χρονη σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

19:52LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το νέο μήνυμα μέσα από το σπίτι του – Σκουπίζει ξυπόλυτος με τα εσώρουχα

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βόμβα» από το Πρωτοδικείο για τους άνω των 60 - Ποιοι δεν βγαίνουν στη σύνταξη

21:59LIFESTYLE

Η Σοφία Κουρτίδου αποκάλυψε τον λόγο που την οδήγησε στο χειρουργείο: «Πήγα στα επείγοντα…»

20:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική σύλληψη διαρρήκτη στη Νάξο - Σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό (vid)

04:35ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πρώην στρατιωτικός από τη Γκάμπια καταδικάστηκε σε 67 χρόνια φυλάκισης για βασανιστήρια - Φρικιαστικές οι λεπτομέρειες

22:16LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου – Γιώργος Γεροντιδάκης: Περνούν μαζί τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου

18:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε – Δεν μετανιώνω για τίποτα» - Σοκάρει ο συζυγοκτόνος του Βόλου

23:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ρενάτο Σάντσες

10:35WHAT THE FACT

Surtidor scam: Η νέα απάτη στα βενζινάδικα - Πώς σας κλέβουν χωρίς να το καταλάβετε

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Δανία: Πήραν το νεογέννητο από την μητέρα της επειδή κακοποιήθηκε μικρή από τον θετό της πατέρα

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ισραήλ: Νεκρό το μέλος της Χαμάς που περιέφερε το γυμνό πτώμα της Σάνι Λουκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ