Πόλεμος ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για το «πράσινο» πρόγραμμα των 100 ημερών

Ανεβαίνει κατακόρυφα η πολιτική ένταση, πριν ακόμη ρίξει την τυπική της «αυλαία» η καλοκαιρινή περίοδος. Αφορμή για την ένταση ανάμεσα στα δύο κόμματα στάθηκε η διαδικασία δημιουργίας αναλυτικού κυβερνητικού προγράμματος στην οποία βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι «θα έρθουμε με απόλυτη κοστολόγηση στη ΔΕΘ, με αναλυτικό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα μιλάει για διαφάνεια και λογοδοσία, για ένα άλλο κράτος, όχι το κράτος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα κράτος με αξιοκρατία, το οποίο θα μπορεί να διαχέει τους επενδυτικούς πόρους με δικαιοσύνη και ασφάλεια. Να πιάνουν τα χρήματα των φορολογουμένων τόπο. Σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος αλλά και σε ένα ισχυρό κράτος που θα μπορεί να δίνει ευκαιρίες στην ανάπτυξη».

«Εμείς θα έρθουμε με αναλυτικό πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης» τόνισε ενώ σχετικά με το πεδίο των συντάξεων ανέφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχους, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, την αύξηση της ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος και τη σταδιακή μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων.

Μαρινάκης: Να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό λέγεται πολιτική εξαπάτηση

Έντονη φάνηκε να είναι η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα των 100 ημερών του ΠΑΣΟΚ, είπε ειρωνικά ότι το ΠΑΣΟΚ μέτρησε τις ημέρες, αλλά όχι τα χρήματα.

«Καλά κάνει και το ετοιμάζει. Μακάρι να δούμε κάποια στιγμή ένα πρόγραμμα. Βλέπουμε ότι τις μέρες ξέρουν να τις μετράνε, τα λεφτά δεν έχουν μάθει ακόμα να μετράνε γιατί το κάθε πρόγραμμα για να έχει νόημα πρέπει να είναι κοστολογημένο. Κάθε τι που προτείνεις να λες πόσο κάνει, από που θα βρεις τα λεφτά και να συνυπολογίσεις και τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης που προβλέπουν συγκεκριμένα όρια, οροφή δαπανών. Δύο πράγματα λείπουν λοιπόν.

Τις μέρες τις μέτρησαν. Το ένα που δεν έχουν μετρήσει είναι τα λεφτά που είναι το πιο σημαντικό, που θα βρουν τα λεφτά για να δώσουν ό,τι πουν. Και το δεύτερο που τους λείπει είναι ψηφοφόροι. Γιατί για να γίνει κάποιος πρωθυπουργός 100, 200, 300 ημερών πρέπει να βρει ψηφοφόρους να τον ψηφίσουν στις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν νομίζω ότι ακολουθεί μία πολύ περίεργη στρατηγική.

Δικαίωμά του να την ακολουθεί. Επαναλαμβάνει αυτή τη λαϊκίστικη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά προσπαθεί να επαναφέρει από το παράθυρο αυτή την ρητορική των δανεικών με την οποία μας έμαθε, συστήθηκε έτσι στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Όμως το 2025 δεν είναι ούτε το 2015, ούτε 1985», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ακόμη εντονότερη κριτική άσκησε και για το θέμα των συντάξεων και των μισθών, τα οποία θα αναδείξει το επόμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ.

Όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, « τη στιγμή που ζητάνε τα πάντα: ΕΚΑΣ, 13ο μισθό, 14ο μισθό, 13η σύνταξη, 14η σύνταξη, καταγγέλλουν και την αύξηση των εσόδων του κράτους που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθούν αυτά τα μέτρα. Δηλαδή και λένε «μα γιατί έχει το κράτος παραπάνω έσοδα;» που είναι ο μόνος τρόπος για να δώσει πίσω στην κοινωνία αυτά τα οποία δικαιούται η κοινωνία και ταυτόχρονα ζητάνε και την Άρτα με τα Γιάννενα, σαν μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω και μια πιο λαϊκή έκφραση, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.

Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό λέγεται πολιτική εξαπάτηση. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο να λέει ένα κόμμα που θέλει να είναι μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση για φοροεπιδρομή, τη στιγμή που δεν μας λέει ένα φόρο που αυξήσαμε και επιμένουμε να μας πουν έναν φόρο που αυξήσαμε, με εξαίρεση τον ΕΝΦΙΑ για τις τράπεζες, για να απελευθερωθούν κλειστά ακίνητα και δεν μας λένε και βγάζουν απαντήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τα ερωτήματα. Το δεύτερο, το οποίο δεν μας λένε είναι αν καταλαβαίνουν τη διαφορά φορολογικών εσόδων από φορολογικούς συντελεστές».

ΠΑΣΟΚ: Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη

Σε σχόλιό του το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ πάντως, έβαλε στο στόχαστρό του τον Παύλο Μαρινάκη και επισήμανε: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ενοχλείται σφόδρα γιατί το ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει συνεχώς μία και μόνο αλήθεια: η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής.

Έτσι φούσκωσαν τα φορολογικά έσοδα από έμμεσους φόρους, με αυτόν τον τρόπο το πραγματικό εισόδημα των πολιτών κυμάνθηκε σε στάσιμα επίπεδα, έτσι επιταχύνθηκε η μείωση του λόγου χρέος προς ΑΕΠ, ενώ το χρέος σε απόλυτα μεγέθη βαίνει αυξανόμενο.

Το γαρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη».