Φάμελλος: «Σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο» ο Τσίπρας - Να «πάρει θέση» ο Μητσοτάκης για μείωση ΦΠΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μίλησε στην ΕΡΑ για τη ΔΕΘ, τον Τσίπρα, τη Γάζα και την Ουκρανία

Ο προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος.

Να πάρει θέση ο πρωθυπουργός για την μείωση του ΦΠΑ, την μείωση της φορολογίας, αλλά και για την ενίσχυση του εισοδήματος με τον 13ο και 14ο μισθό, τη 13η σύνταξη, την εισφορά αλληλεγγύης και την προσωπική διαφορά, ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην ΕΡΑ.

Αναφερόμενος στην ΔΕΘ είπε: «Είναι γεγονός ότι η Έκθεση θα μας δώσει τη δυνατότητα για μια διευρυμένη συζήτηση για το πού έχει φτάσει η Ελλάδα, για το πώς δεν αξιοποιήθηκε η έξοδος από τα μνημόνια και για το πώς έχουμε έναν πολλαπλασιασμό σκανδάλων, διαφθοράς αλλά και φτωχοποίησης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων. Σε αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, έχουμε καταθέσει, και εγώ προσωπικά, πολύ πριν εκλεγώ πρόεδρος, και ο Αλέξης Τσίπρας, την ανάγκη να υπάρχει ενότητα και ισχυροποίηση του προοδευτικού χώρου. Και πρέπει να σας πω ότι το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο έγινε πρόσφατα, στο οποίο ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαίωσε με πολύ ισχυρό τρόπο και με πολύ μεγάλη ανανέωση και του πολιτικού δυναμικού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μια διπλή ανάγκη: να υπάρχει προοδευτική προοπτική στη χώρα και ταυτόχρονα να ισχυροποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έτσι ώστε να αποτελέσει τον καταλύτη, το στήριγμα αυτής της προοδευτικής πολιτικής».

«Σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο» ο Τσίπρας

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε: «O Αλέξης Τσίπρας είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο, και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και της χώρας. Και είναι προφανές ότι σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Ινστιτούτο, δημόσιες πρωτοβουλίες, όχι απλά ήμασταν εκεί, αλλά και επειδή ο Αλέξης Τσίπρας είναι και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και έχουν πολύ μεγάλη σημασία και αξία οι πολιτικές του προτάσεις, η συλλογικότητα μας συνολικά, και όχι μόνο εγώ προσωπικά, αξιοποιούμε όλο αυτό τον δημόσιο διάλογο».

«Δεν μπορούμε να μένουμε παρατηρητές» στη Γάζα

Για την Γάζα ανέφερε: «είναι απάνθρωπο, αποτρόπαιο, εγκληματικό αυτό που εξελίσσεται στη Γάζα και στην Παλαιστίνη. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο, και στο Ισραήλ. Δεν μπορούμε να μένουμε παρατηρητές. Πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη να αντιδράσουμε ως άνθρωποι, ως πολίτες. Η Δημοκρατία, η ελευθερία και η ζωή είναι βασικές αξίες. Πιστεύω ότι πρέπει και η Ελλάδα να ξυπνήσει. Και ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και η Ευρώπη. Δεν διαφωνώ καθόλου με τη δήλωση κατά του σχεδίου εποικισμού, αλλά πρέπει να επιβληθούν πιο άμεσα μέτρα. Και εδώ δεν χρειάζονται μόνο δηλώσεις. Χρειάζονται μέτρα. Και τα μέτρα πρέπει να είναι κυρώσεις, αυστηρές κυρώσεις σε επίπεδο Ευρώπης και ΟΗΕ κατά του κ. Νετανιάχου που υλοποιεί αυτό το δολοφονικό σχέδιο».

Το Ουκρανικό «το πιο σοβαρό θέμα του πλανήτη»

Αναφέρθηκε στο Ουκρανικό λέγοντας ότι είναι το πιο σοβαρό θέμα του πλανήτη, σημείωσε την ανάγκη για ανάληψη πρωτοβουλιών και πρόσθεσε: «Οι πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν δύο βασικές αρχές. Η μία είναι να εφαρμόζονται με βάση το διεθνές δίκαιο και όχι τον νόμο του ισχυρού. Δηλαδή να μην επαφιόμαστε στον νόμο του ισχυρού και στις διαθέσεις των ισχυρών. Και το δεύτερο είναι ότι αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να γίνονται, ή πρέπει έστω από εδώ και εμπρός να γίνονται, με την αιγίδα του ΟΗΕ. Οι συζητήσεις αυτές πρέπει να γίνονται σε αυτό το πλαίσιο. Βέβαια, για να πω και τα δικά μας, αυτές οι πρωτοβουλίες χρειάζονται και μια πολύ πιο ισχυρή Ευρώπη.

Ο νόμος του ισχυρού και η αποδοχή αναθεωρητικών λογικών και δυνάμεων δεν αφορά μόνο την παγκόσμια κοινότητα. Μας ενδιαφέρει και ως χώρα. Δεν πρέπει να δεχτούμε αναθεωρητικές λογικές και την κυριαρχία του νόμου του ισχυρού. Αυτό επηρεάζει και τα συμφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Αναφέρθηκε στις πυρκαγιές λέγοντας: «Υπάρχει και ένα ζήτημα σήμερα ανοιχτό, γιατί τώρα μιλάμε για τις επιπτώσεις και την αποκατάσταση, που είναι ότι η Πολιτεία πρέπει να αναλάβει την αποκατάσταση όχι μόνο των καμένων εκτάσεων αλλά και της λειτουργίας της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στις περιοχές αυτές. 'Αρα θα πρέπει να καλύψει η Πολιτεία, η κυβέρνηση, το κράτος, τη ζημιά που δημιουργήθηκε. Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι απεχθάνεται οτιδήποτε δημόσιο και τις δημόσιες πολιτικές. Γι' αυτό και έχει οδηγήσει σε αδυνάτισμα και αυτών των εργαλείων που είναι κρίσιμα για την επόμενη μέρα, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική κρίση».

