Επτά χρόνια από την τυπική έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια

Η γραβάτα του Ζαππείου και η Ιθάκη

Αντώνης Ρηγόπουλος

Επτά χρόνια από την τυπική έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια
Επτά χρόνια συμπληρώνονται από την 20η Αυγούστου του 2018, την ημέρα δηλαδή που χαράχτηκε στο «ημερολόγιο» της ελληνικής ιστορίας ως η ημέρα της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια.

Στις 20 Αυγούστου 2018, η Ελλάδα αποχαιρετούσε τυπικά τα μνημόνια, κλείνοντας έναν οδυνηρό κύκλο οικονομικής επιτήρησης. Εκείνη η μέρα, που παρουσιάστηκε ως η «επιστροφή στην κανονικότητα», σήμερα μοιάζει περισσότερο με το τέλος μιας φάσης, αλλά όχι και ολόκληρης της περιπέτειας.

Η γραβάτα του Ζαππείου και η Ιθάκη

Το πολιτικό επιστέγασμα της «επιτυχίας» της εξόδου ήταν η εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο στις 22/6/2018. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο τότε πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, φορώντας για πρώτη φορά γραβάτα, συμβόλισε την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα και την οριστική αποδέσμευση από την κρίση. Η συμβολική αυτή κίνηση, ωστόσο, δεν κατάφερε να καλύψει τις βαθιές πληγές που άφησαν πίσω τους τα μνημόνια.

«Φτάσαμε ως εδώ. Φτάνουμε στο τέλος των μνημονίων. Η Ελλάδα γίνεται ξανά μια χώρα κανονική. Ανακτά την πολιτική και οικονομική της κυριαρχία. Ξαναγράφεται στον παγκόσμιο χάρτη. Στηρίζεται ξανά στα πόδια της», δήλωνε τότε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ωστόσο, για να ανακοινώσει επισήμως την έξοδο από τα μνημόνια στις 20/8/18, ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας είχε μεταβεί στην Ιθάκη, δημιουργώντας ξεκάθαρες συμβολικές αντιστοιχίες με τον προορισμό, στον οποίο δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά έφτασε η χώρα.

Φυσικά, ήταν και μια συμβολική «απάντηση» στην επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος οκτώ χρόνια νωρίτερα, είχε ανακοινώσει την είσοδο της Ελλάδας στο πρόγραμμα στήριξης του ΔΝΤ, από το Καστελλόριζο. Και τα δύο τοπία ήταν ειδυλλιακά, όμως οι συμβολισμοί απολύτως αντίθετοι μεταξύ τους.

«Σήμερα στην πατρίδα μας ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Μια μέρα ιστορική. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης, επιτέλους, τελείωσαν. Η χώρα μας ανακτά το δικαίωμά της να ορίζει αυτή τις τύχες και το μέλλον της. Σαν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς. Χωρίς άλλους εκβιασμούς. Χωρίς άλλες θυσίες του λαού μας», είχε πει τότε από την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας.

Η επέτειος των επτά ετών από την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια, βρίσκει τον Αλέξη Τσίπρα στη διαδικασία συγγραφής του βιβλίου του, το οποίο θα έχει στόχο, μεταξύ άλλων, να αποτυπώσει τη δική του οπτική για τα γεγονότα της κυβερνητικής περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ και του ιδίου ως πρωθυπουργού.

Φάμελλος: Η παρακαταθήκη της Ιθάκης δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση

Στη σημερινή επέτειο πάντως αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος σε συνέντευξή του στο Open, τόνισε σχετικά:

«Σήμερα είναι η επέτειος των 7 χρόνων της Ελλάδας που βγήκε από τα μνημόνια και την οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία. Μετά από πολλή δουλειά όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα όλα αυτά αμφισβητούνται… Το μεγάλο απόθεμα και ο καθαρός διάδρομος στον δανεισμό δεν αξιοποιήθηκαν. Τραγικό το έλλειμμα συναλλαγών, τραγικό ότι είμαστε πρωταθλητές στον πληθωρισμό. Είμαστε τελευταίοι στην Ευρωζώνη στον μισθό, με πάρα πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Για ποιους είναι η ανάπτυξη; Η παρακαταθήκη της Ιθάκης δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο οποίος τότε έλεγε ψέματα για δήθεν 4ο μνημόνιο, για να γίνει πρωθυπουργός».

Παράλληλα, στην ανακοίνωσή του για το ίδιο θέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει: «Ο Αύγουστος του 2018 υπενθυμίζει πως μια αποφασισμένη κυβέρνηση μπορεί, ακόμα και υπό το βάρος των δυσμενέστερων συσχετισμών, να ασκεί πολιτική υπέρ του λαού και υπέρ των ασθενέστερων».

Για το θέμα άλλωστε ξέσπασε και πολιτική κόντρα, αφού σε μια σχετική ανάρτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, στην οποία γινόταν λόγος για «τερματισμό της Οδύσσειας του ελληνικού λαού», η Αλέξάνδρα Σδούκου, εκ μέρους της ΝΔ, αναφέρθηκε στην τραγωδία στο Μάτι, λέγοντας ότι τον Αύγουστο του 2018, « θυμάμαι ότι, λίγες μέρες μετά το Μάτι, ο κ. Τσίπρας έκανε διακοπές με το κότερο, για να “ξεσκάσει” από τις σκοτούρες», με τον Κώστα Ζαχαριάδη να απαντάει κάνοντας λόγο για «χυδαιότητες».

