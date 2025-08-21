Με συγκινητικά λόγια οι αποχαιρετισμοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης στον Απόστολο Βεσυρόπουλο

Θλίψη επικρατεί στον πολιτικό κόσμο της χώρας μετά τον αδόκητο θάνατο του βουλευτή της ΝΔ Απόστολου Βεσυρόπουλου, ο οποίος έχασε ξαφνικά τη ζωή του ύστερα από ανακοπή καρδιάς που υπέστη ενώ βρισκόταν σε παραλία της Χαλκιδικής.



Όπως είναι λογικό, σύσσωμη η αντιπολίτευση εξέδωσε ανακοινώσεις εκφράζοντας τα συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος.



Ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του, τονίζει: «Εκφράζω τη θλίψη μου για τον θάνατο τόσο πρόωρα και αιφνίδια του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ήταν ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και ένας πολιτικός με ευθυκρισία και ήθος. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και τους πολιτικούς συνοδοιπόρους του στη Νέα Δημοκρατία».



Σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απροσδόκητη απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στους συνεργάτες και συνοδοιπόρους του».



Εκ μέρους της Νέας Αριστεράς, η Έφη Αχτσιόγλου, σε ανάρτησή της αναφέρει: «Προ ολίγου πληροφορήθηκα τον αιφνίδιο θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ένας εξαίρετος συνάδελφος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Η πρόωρη απώλειά του μας γεμίζει θλίψη. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του».



Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης, σε ανάρτησή του αναφέρει: «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου και στους συναδέλφους του στη Νέα Δημοκρατία. Υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ημαθία».

