Το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Σωκράτης Φάμελλος

Ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης της ΝΔ και προσωπικά του πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα της ΔΕΘ όπου μίλησε σήμερα, ωστόσο αυτή τη φορά δεν περιορίστηκε σε αυτό, αλλά παρουσίασε και το συνολικό πρόγραμμα που διαμόρφωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Αφαίρεσε δέκα και δίνει πίσω ένα με μέτρα που δεν αντιμετωπίζουν τα διαρθρωτικά προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ την περασμένη εβδομάδα, ενώ τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης «δεν είπε λέξη για την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια που γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Η Κουμουνδούρου είχε επενδύσει πολύ στη συγκεκριμένη ομιλία, καθώς ευελπιστεί ότι θα βοηθήσει ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να εμφανιστεί ξανά ως μια υπεύθυνη δύναμη με συνεκτικές κυβερνητικές προτάσεις και μακροπρόθεσμα ως μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη ΝΔ.

Το όραμα για μια Προοδευτική Ελλάδα

«Δεν είμαστε εδώ απλά για να παραθέσουμε προτάσεις που ακούγονται ωραίες», τόνισε ο Σ. Φάμελλος, περιγράφοντας ένα εναλλακτικό μοντέλο διακυβέρνησης με έμφαση στη δικαιοσύνη, την ισότητα και τη διαφάνεια. Στην «Προοδευτική Ελλάδα», όπως είπε:

Οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν με 8ωρο και αξιοπρεπείς μισθούς, «όχι 13ωρα για να επιβιώσουν».

Το ΕΣΥ θα είναι αξιόπιστο, «ώστε οι πολίτες να μη χρειάζεται να έχουν στην άκρη χρήματα για μια έκτακτη ανάγκη».

Η εκπαίδευση θα είναι δημόσια και ισότιμη, «όχι προνόμιο για όσους πληρώνουν δίδακτρα στα κολλέγια του κυρίου Μητσοτάκη».

Η Πολιτεία θα στηρίζει την επιστήμη, τον πολιτισμό και τις τέχνες «χωρίς πελατειακό κράτος και φίμωση».

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσίασε δέσμη μέτρων σε τομείς-κλειδιά:

Φορολογική πολιτική

Μηδενικός ΦΠΑ για ένα χρόνο σε τρόφιμα και φάρμακα.

Μείωση ΕΦΚ καυσίμων στο κατώτατο όριο της ΕΕ.

Φορολόγηση υπερκερδών καρτέλ.

Μετατροπή ΕΝΦΙΑ σε Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Ακρίβεια & Ενέργεια

Δημόσια ΔΕΗ με ρυθμιστικό ρόλο.

Ανώτατο περιθώριο κέρδους σε ενέργεια και καύσιμα.

Μόνιμο πρόγραμμα “Εξοικονομώ” και στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων.

Εργασία & Εισόδημα

Επαναφορά συλλογικών συμβάσεων και 13ου-14ου μισθού στο Δημόσιο.

Αύξηση κατώτατου μισθού.

Κατάργηση αντεργατικών νόμων ΝΔ.

Υγεία & Παιδεία

Χρηματοδότηση ΕΣΥ στο 7,5% του ΑΕΠ.

15.000 νέες μόνιμες θέσεις υγειονομικών.

Αύξηση χρηματοδότησης Παιδείας στο 5% του ΑΕΠ.

Κατάργηση ιδιωτικών ΑΕΙ και Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

Στέγη

Δημιουργία 15.000 νέων κοινωνικών κατοικιών ετησίως.

Ρύθμιση βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Εθνικό πρόγραμμα φοιτητικής στέγης.

Αγροτική πολιτική

Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ με διαφάνεια.

Ειδικό αγροτικό τιμολόγιο ενέργειας.

Πάταξη «γαλάζιων σκανδάλων» στις επιδοτήσεις.

Οικονομία & Τράπεζες

Ενίσχυση της παρουσίας του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα, ώστε να λειτουργεί ρυθμιστικά υπέρ του ανταγωνισμού και των πολιτών.

Φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών, ενέργειας και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ενίσχυση μικροπιστώσεων και συνεταιριστικών τραπεζών.

Δημιουργία Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης για καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με προτεραιότητα στην περιφέρεια.

«Δεν μπορεί οι πολίτες να πληρώνουν ακριβά δάνεια και οι τράπεζες να θησαυρίζουν. Χρειάζεται δίκαιη ρύθμιση της αγοράς και στήριξη της πραγματικής οικονομίας», υπογράμμισε.

Εξωτερική πολιτική

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Σ. Φάμελλος στην εξωτερική πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι «μια Προοδευτική Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ισχυρή και ασφαλής χωρίς ισχυρή και Προοδευτική Εξωτερική Πολιτική». Εξήγησε ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019) έδειξε τον δρόμο με την πολυδιάστατη και φιλειρηνική στρατηγική της, με κορυφαίο παράδειγμα τη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Δεν πιστεύουμε ότι η εξωτερική πολιτική πρέπει να προσαρμόζεται στις διαθέσεις άλλων, αλλά να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με δική μας πρωτοβουλία», είπε, τονίζοντας ότι στόχος είναι «μια Ελλάδα με εθνική αυτοπεποίθηση, διεθνή αξιοπιστία και συμμαχίες, που θα είναι δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, όχι ουρά ξένων συμφερόντων».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η χώρα έχει μετρήσει «ήττες και υποχωρήσεις» επί της σημερινής κυβέρνησης: στο καλώδιο προς την Κύπρο, στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, στις βόλτες του Oruc Reis στο Αιγαίο, στην κρίση με τη Λιβύη, στην προ των πυλών συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, καθώς και στη «ντροπιαστική στήριξη των εγκληματικών σχεδίων Νετανιάχου στη Γάζα».

Συγκεκριμένα για το Παλαιστινιακό ζήτημα, ο Σ. Φάμελλος υπενθύμισε ότι η ελληνική Βουλή είχε ψηφίσει το 2015, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, την αναγνώριση της Παλαιστίνης, καλώντας την κυβέρνηση να υλοποιήσει άμεσα την απόφαση αυτή. «Η σιωπή είναι συνενοχή», προειδοποίησε, ζητώντας «κυρώσεις στο Ισραήλ και άμεση εκεχειρία σήμερα».

Αιχμές και καρφιά για τις εξελίξεις στην κεντροαριστερά

Ο Σωκράτης Φάμελλος, χωρίς να κατονομάζει τους πολιτικούς χώρους στους οποίους αναφέρεται, άσκησε έντονη κριτική προς την υπόλοιπη κεντροαριστερά για τη στάση και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν σε σχέση με τις κοινές συμπορεύσεις στις οποίες έχει καλέσει στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε μια αναφορά που θα μπορούσε και να απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε ότι « για να νικήσουν η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη, δεν υπάρχει περιθώριο για αμφισημίες ούτε για καθυστερήσεις και προσωπικές στρατηγικές». Ωστόσο, καθώς δεν υπήρξε καμία προσωπική αναφορά στον πρώην πρωθυπουργό στο σημείο αυτό, δε θα μπορούσε να γίνει αυτή η ερμηνεία με βεβαιότητα.

Αναφερόμενος στην κοινοβουλευτική συμπόρευση και το φόρουμ διαλόγου που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι «Είχαμε αρνήσεις -κάποιες για μένα ανεξήγητες-, είχαμε και καλές συνεργασίες. Και εφόσον η κοινωνική αναγκαιότητα είναι η πολιτική αλλαγή και η Προοδευτική Προοπτική, πρέπει ο καθένας και η καθεμία να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. [...] Και πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να μιλήσουν ξεκάθαρα. Θα επιλέξουν να είναι μέρος της λύσης ή μέρος του προβλήματος; Η κοινωνία απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις».

«Προοδευτική Ελλάδα» το νέο πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ

Η ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον τίτλο Προοδευτική Ελλάδα για να αναδείξει την πολιτική πρόταση του κόμματος για την επόμενη περίοδο.

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Φάμελλος αποκρυστάλλωσε το νόημα της φράσης που φαίνεται ότι θα γίνει το βασικό πολιτικό πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ τους επόμενους μήνες:

«Η δική μας αποστολή, έχοντας παρακαταθήκη τους αγώνες των ανθρώπων της Αριστεράς, τις ιδέες μας και τις αξίες μας, αλλά και το έργο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να φέρουμε ξανά στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τη Δημοκρατία.

Μία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Το σύστημα εξουσίας θέλει να περάσει το μήνυμα ότι όλοι ίδιοι είμαστε και ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει.

Οι αλλαγές όμως έρχονται όταν οι πολίτες σηκώνουν κεφάλι.

Και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι εδώ για να ενώσει δυνάμεις.

Να στηρίξει όλους τους δημιουργικούς πολίτες και να προστατέψει τους πιο ευάλωτους.

Να στηρίξει αυτούς και αυτές που δεν συμβιβάζονται, που δεν σιωπούν, που τολμούν να ονειρεύονται.

Δεν φοβόμαστε την ευθύνη.

Και για τον λόγο αυτό, σας καλούμε μαζί να χτίσουμε μια Ελλάδα δίκαιη, διαφανή και ανθρώπινη.

Μόνο έτσι θα φτιάξουμε την Προοδευτική Ελλάδα!»

