Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για Τριαντόπουλο και Τέμπη

Συμπληρωματική δικογραφία σχετιζόμενη με την ενδεχόμενη εμπλοκή του πρώην υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστου Τριαντόπουλου, στην υπόθεση του «μπαζώματος» του σημείου του δυστυχήματος των Τεμπών, έφτασε στη Βουλή.



Την ενημέρωση για το θέμα πραγματοποίησε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.



Πρόκειται για δικογραφία η οποία σχηματίστηκε ύστερα από μήνυση των βουλευτών Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη, κατά την περίοδο που ανήκαν και οι δύο στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ (έκτοτε ο κ. Αυλωνίτης έχει ανεξαρτητοποιηθεί). Η μήνυση είχε υποβληθεί κατά του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση και του τότε υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη και αφορούσε εκταμίευση των χρημάτων που κάλυψαν το κόστος των χωματουργικών εργασιών, το οποίο είχε ανέλθει περίπου στις 650.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.



Καθώς η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά και τον Χρήστο Τριαντόπουλο, η υπόθεση του οποίου έχει παραπεμφθεί στο δικαστικό συμβούλιο από την αρμόδια προανακριτική επιτροπή της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης ενημέρωσε ότι η δικογραφία αναμένεται να επιστραφεί άμεσα στον Άρειο Πάγο προκειμένου να συσχετιστεί με τη δικογραφία του Χρήστου Τριαντόπουλου.



Σε κάθε περίπτωση, παραμένει άγνωστο το πότε το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί σχετικά με το αν θα παραπεμφθεί η υπόθεση Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, ωστόσο η αντιπολίτευση έχει ήδη αρχίσει να δυσανασχετεί καθώς εκτιμά ότι η διαδικασία έχει καθυστερήσει. Η τελευταία εξέλιξη όμως, μπορεί να γίνει η αιτία ακόμη μεγαλύτερης καθυστέρησης. Πάντως, το συμβούλιο είναι δυνατόν να απορρίψει την υπόθεση εφόσον εκτιμήσει πως η παραπομπή δεν ευσταθεί νομικά.

Διαβάστε επίσης