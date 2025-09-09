Ο δήμαρχος Βηθλεέμ θα επισκεφτεί με τον Δούκα τους αρχηγούς ΝΕΑΡ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης και ΚΚΕ

Με τον δήμαρχο Βηθλεέμ, Maher Nicola Canawati θα συναντηθεί σήμερα ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, καθώς ο κ. Canawati βρίσκεται στην Αθήνα σε επίσημη επίσκεψη. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα και η Βηθλεέμ είναι αδελφοποιημένες πόλεις.

Σε μια συγκυρία με έντονο συμβολισμό καθώς συνεχίζεται αμείωτη η γενοκτονία στη Γάζα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Βηθλεέμ Maher Nicola Canawati και ο Παλαιστίνιος Πρέσβης στην Αθήνα Yussef Dorkhom, θα επισκεφθούν σήμερα τη Βουλή, όπου θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με αρχηγούς κομμάτων, προκειμένου να τους ενημερώσει τους για την κατάσταση που επικρατεί στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Canawati θα συναντήσει, από κοινού με τον Χάρη Δούκα και τον παλαιστίνιο Πρέσβη Yussef Dorkhom, τους Αλέξη Χαρίτση, Νίκο Ανδρουλάκη, Σωκράτη Φάμελλο, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Κουτσούμπα.

Χθες, οι δήμαρχοι Αθήνας και Βηθλεέμ, συνοδευόμενοι από τον Παλαιστίνιο Πρέσβη, επισκέφτηκαν τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Μετά τη συνάντηση ο αρχιεπίσκοπος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η Αθήνα και η Βηθλεέμ είναι αδελφοποιημένες πόλεις σχεδόν 50 χρόνια, αλλά βεβαίως είναι η συγκυρία πάρα πολύ κρίσιμη. Και γι’ αυτό ήρθε εδώ ο δήμαρχος, για να μας εξηγήσει πραγματικά την τραγωδία που συμβαίνει στη Γάζα και να προσπαθήσουμε και εμείς να καταλάβουμε και να εισφέρουμε στο μέτρο του δυνατού».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Βηθλεέμ τόνισε: «Είναι τιμή για εμάς που βρισκόμαστε εδώ, προσκεκλημένοι από τον δήμαρχο Αθηναίων. Ερχόμαστε από τη Βηθλεέμ με μήνυμα ελπίδας και ειρήνης και για να πούμε στον λαό της Ελλάδας πως είμαστε αδέρφια. Η πόλη της Βηθλεέμ είμαι και δική σας πόλη, οι παραδόσεις μας, η ιστορία μας και η εκκλησία μας, είναι από τις παλαιότερες στη Γη. Και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη, για τη φωνή σας και για το ότι στέκεστε με τη δικαιοσύνη, με την ειρήνη και με την Παλαιστίνη».

Οι σημερινές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως: