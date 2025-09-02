Στο κόκκινο η σύγκρουση Δούκα με την κυβέρνηση - Στήριξη από ΠΑΣΟΚ αλλά... χωρίς ανακοίνωση

Μεγάλες διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα και την κυβέρνηση με αφορμή την ολοκλήρωση των έργων στην οδό Βασιλίσσης Όλγας στην Αθήνα.



Ο Χάρης Δούκας εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει στο άνοιγμα της οδού με δύο οδεύσεις ήπιας κυκλοφορίας, ωστόσο το «μπλόκο» που έθεσαν τρία συναρμόδια υπουργεία (Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού) φαίνεται πως έχουν περιπλέξει πολύ την παραχώρηση του δρόμου στην κυκλοφορία.



«Σίγουρα αυτό που έχουμε ανακοινώσει δεν είναι παράνομο. Παράνομο είναι στην Αθήνα να υπάρχουν πριβέ δρόμοι», είπε ο Χάρης Δούκας και εξήγησε ότι το προηγούμενο σχέδιο της διοίκησης Μπακογιάννη προέβλεπε να επιτρέπεται η χρήση της Βασιλίσσης Όλγας μόνο σε όσα οχήματα κινούνταν προς την Αίγλη Ζαππείου ή στο γήπεδο τένις. «Δεν μπορεί η αστυνομία να ελέγχει εάν έχεις ρακέτα στο αυτοκίνητο για να κάνεις δεξιά ή αν θες να πιεις καφέ στην Αίγλη», είπε χαρακτηριστικά.



«Τη μελέτη την είχαμε στείλει σε όσους προβλεπόταν. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Δεν κάνουμε όμως πίσω, εάν συνεχιστεί αυτή η στείρα - κατ΄εμέ - αντιπαράθεση, τότε τον λόγο θα έχουν οι πολίτες», τόνισε ο κ. Δούκας.



Από την πλευρά τους, τα τρία υπουργεία ανέφεραν ότι η σχετική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα» και καλούν τον δήμο να τηρήσει το θεσμικό πλαίσιο. Όπως τονίζεται, για να γίνει όποια παρέμβαση στη Βασιλίσσης Ολγας πρέπει να αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων, ενώ υπενθυμίζουν ότι εκκρεμεί ακόμη η έγκριση του ΟΑΣΑ για το άνοιγμα του δρόμου.



«Σφήνα» από Κεφαλογιάννη



Ως μέρος μιας συνολικότερης «επίθεσης» διαβάζει ο Χάρης Δούκας και την παρέμβαση της υπ. Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, η οποία με επιστολή της προς τον δήμαρχο της Αθήνας χθες το απόγευμα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με την κριτική που τού είχε ασκήσει ο πρέσβης του Ισραήλ και τον καλεί να φροντίσει να μην υπάρχουν στους δρόμους συνθήματα που ενοχλούν τους προερχόμενους από το Ισραήλ επισκέπτες της πόλης.



Ο Χάρης Δούκας, σε ανάρτησή του σχολιάζει ότι «άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας. Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ. Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που "γυρίζει"».





Η στάση του ΠΑΣΟΚ



Σε όλα αυτά, ηχηρή είναι η στάση σιγής που τηρεί το ΠΑΣΟΚ, καθώς δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση υποστήριξης προς τον δήμαρχο της Αθήνας και στέλεχος του κόμματος.



Αντιθέτως, τέτοιες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Νέα Αριστερά. Η στάση του ΠΑΣΟΚ έχει συζητηθεί έντονα, καθώς πολλοί την ερμηνεύουν ως «άδειασμα» λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Δούκα και Ανδρουλάκη.



Ωστόσο, από το ΠΑΣΟΚ διαμηνύουν ότι στηρίζουν απόλυτα τον Χάρη Δούκα απέναντι στην επίθεση που δέχεται, αλλά ότι δεν εκδίδουν ανακοίνωση προκειμένου να διασφαλιστεί ο αυτοδιοικητικός χαρακτήρας του δημάρχου και να μην υπάρξει κομματική ταύτισης και «καπέλωμα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, πάντως, μιλώντας στο Action24, εξέφρασε εκ μέρους του κόμματος την αδιαπραγμάτευτη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στον Χάρη Δούκα.



«Ο Χάρης Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων. Η δημοτική αρχή της Αθήνας πλήττεται και βάλλεται από την πρώτη ώρα της θητείας της από την οργανωμένη προπαγανδιστική και πολιτική μηχανή επιχειρημάτων και έωλων ισχυρισμών της ΝΔ. Είναι η πολλοστή φορά που βλέπουμε υπουργεία, κυβερνητικούς μηχανισμούς και επικοινωνιακούς βραχίονες, να συντονίζονται ώστε να επιτεθούν σε μια δημοτική αρχή. Αντί να σκάβουμε σε διαιρέσεις που δεν υπάρχουν, λέμε ότι οι δήμαρχοι της χώρας πρέπει να παραμένουν χειραφετημένοι και προστατευμένοι απέναντι σε μια κεντρική εξουσία που νομίζει ότι κατέχει και την τοπική εξουσία σε πόλεις όπου δεν κέρδισαν οι εκλεκτοί της δήμαρχοι. Είναι μια αυτοκρατορική, δεσποτική προσέγγιση της ΝΔ που καταδικάζουμε απερίφραστα στο σύνολό μας, χωρίς διαιρέσεις», τόνισε ο κ. Μάντζος.

Διαβάστε επίσης