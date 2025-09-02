Στο κόκκινο η σύγκρουση Δούκα με την κυβέρνηση - Στήριξη από ΠΑΣΟΚ αλλά... χωρίς ανακοίνωση

Συνολικά τέσσερα υπουργεία έχουν στραφεί τις τελευταίες ημέρες κατά του δημάρχου Αθηναίων

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στο κόκκινο η σύγκρουση Δούκα με την κυβέρνηση - Στήριξη από ΠΑΣΟΚ αλλά... χωρίς ανακοίνωση

Συνέντευξη Τύπου του Δημάρχου Αθηναίων και επικεφαλή της παράταξης "ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΡΑ" Χάρη Δούκα, στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας με θέμα "Τα σημερινά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και οι διεκδικήσεις ενόψει της ΔΕΘ" Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025

Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλες διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον δήμαρχο της Αθήνας Χάρη Δούκα και την κυβέρνηση με αφορμή την ολοκλήρωση των έργων στην οδό Βασιλίσσης Όλγας στην Αθήνα.

Ο Χάρης Δούκας εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει στο άνοιγμα της οδού με δύο οδεύσεις ήπιας κυκλοφορίας, ωστόσο το «μπλόκο» που έθεσαν τρία συναρμόδια υπουργεία (Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών και Πολιτισμού) φαίνεται πως έχουν περιπλέξει πολύ την παραχώρηση του δρόμου στην κυκλοφορία.

«Σίγουρα αυτό που έχουμε ανακοινώσει δεν είναι παράνομο. Παράνομο είναι στην Αθήνα να υπάρχουν πριβέ δρόμοι», είπε ο Χάρης Δούκας και εξήγησε ότι το προηγούμενο σχέδιο της διοίκησης Μπακογιάννη προέβλεπε να επιτρέπεται η χρήση της Βασιλίσσης Όλγας μόνο σε όσα οχήματα κινούνταν προς την Αίγλη Ζαππείου ή στο γήπεδο τένις. «Δεν μπορεί η αστυνομία να ελέγχει εάν έχεις ρακέτα στο αυτοκίνητο για να κάνεις δεξιά ή αν θες να πιεις καφέ στην Αίγλη», είπε χαρακτηριστικά.

«Τη μελέτη την είχαμε στείλει σε όσους προβλεπόταν. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Δεν κάνουμε όμως πίσω, εάν συνεχιστεί αυτή η στείρα - κατ΄εμέ - αντιπαράθεση, τότε τον λόγο θα έχουν οι πολίτες», τόνισε ο κ. Δούκας.

Από την πλευρά τους, τα τρία υπουργεία ανέφεραν ότι η σχετική πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων «δεν παράγει έννομα αποτελέσματα» και καλούν τον δήμο να τηρήσει το θεσμικό πλαίσιο. Όπως τονίζεται, για να γίνει όποια παρέμβαση στη Βασιλίσσης Ολγας πρέπει να αποφασίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων, ενώ υπενθυμίζουν ότι εκκρεμεί ακόμη η έγκριση του ΟΑΣΑ για το άνοιγμα του δρόμου.


«Σφήνα» από Κεφαλογιάννη

Ως μέρος μιας συνολικότερης «επίθεσης» διαβάζει ο Χάρης Δούκας και την παρέμβαση της υπ. Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, η οποία με επιστολή της προς τον δήμαρχο της Αθήνας χθες το απόγευμα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με την κριτική που τού είχε ασκήσει ο πρέσβης του Ισραήλ και τον καλεί να φροντίσει να μην υπάρχουν στους δρόμους συνθήματα που ενοχλούν τους προερχόμενους από το Ισραήλ επισκέπτες της πόλης.

Ο Χάρης Δούκας, σε ανάρτησή του σχολιάζει ότι «άλλο ένα Υπουργείο συμμετέχει στο κυβερνητικό μέτωπο κατά του δήμου της Αθήνας. Σήμερα το απόγευμα με μεγάλη καθυστέρηση το Υπουργείο Τουρισμού θυμήθηκε τα γκράφιτι και το Ισραήλ, ταυτιζόμενο πλήρως με τις απόψεις του πρέσβη του Ισραήλ. Καλοδεχούμενες και άλλες επιθέσεις των Υπουργείων τώρα που "γυρίζει"».

Η στάση του ΠΑΣΟΚ

Σε όλα αυτά, ηχηρή είναι η στάση σιγής που τηρεί το ΠΑΣΟΚ, καθώς δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση υποστήριξης προς τον δήμαρχο της Αθήνας και στέλεχος του κόμματος.

Αντιθέτως, τέτοιες ανακοινώσεις εξέδωσαν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Νέα Αριστερά. Η στάση του ΠΑΣΟΚ έχει συζητηθεί έντονα, καθώς πολλοί την ερμηνεύουν ως «άδειασμα» λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Δούκα και Ανδρουλάκη.

Ωστόσο, από το ΠΑΣΟΚ διαμηνύουν ότι στηρίζουν απόλυτα τον Χάρη Δούκα απέναντι στην επίθεση που δέχεται, αλλά ότι δεν εκδίδουν ανακοίνωση προκειμένου να διασφαλιστεί ο αυτοδιοικητικός χαρακτήρας του δημάρχου και να μην υπάρξει κομματική ταύτισης και «καπέλωμα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, πάντως, μιλώντας στο Action24, εξέφρασε εκ μέρους του κόμματος την αδιαπραγμάτευτη στήριξη του ΠΑΣΟΚ στον Χάρη Δούκα.

«Ο Χάρης Δούκας είναι δήμαρχος Αθηναίων. Η δημοτική αρχή της Αθήνας πλήττεται και βάλλεται από την πρώτη ώρα της θητείας της από την οργανωμένη προπαγανδιστική και πολιτική μηχανή επιχειρημάτων και έωλων ισχυρισμών της ΝΔ. Είναι η πολλοστή φορά που βλέπουμε υπουργεία, κυβερνητικούς μηχανισμούς και επικοινωνιακούς βραχίονες, να συντονίζονται ώστε να επιτεθούν σε μια δημοτική αρχή. Αντί να σκάβουμε σε διαιρέσεις που δεν υπάρχουν, λέμε ότι οι δήμαρχοι της χώρας πρέπει να παραμένουν χειραφετημένοι και προστατευμένοι απέναντι σε μια κεντρική εξουσία που νομίζει ότι κατέχει και την τοπική εξουσία σε πόλεις όπου δεν κέρδισαν οι εκλεκτοί της δήμαρχοι. Είναι μια αυτοκρατορική, δεσποτική προσέγγιση της ΝΔ που καταδικάζουμε απερίφραστα στο σύνολό μας, χωρίς διαιρέσεις», τόνισε ο κ. Μάντζος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

11:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο κόκκινο η σύγκρουση Δούκα με την κυβέρνηση - Στήριξη από ΠΑΣΟΚ αλλά... χωρίς ανακοίνωση

11:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη της ενημέρωσης τα πρωινά, η Στεφανίδου και το Exathlon

11:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Νέο μάθημα στους μαθητές των Δημοτικών

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

11:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ« σκάνδαλο στη Nestle: Απολύθηκε ο CEO για «μυστική ερωτική σχέση» με υφιστάμενή του

11:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Παλιό κινητό στο συρτάρι - Πόσο πιθανός είναι ο κίνδυνος φωτιάς

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Χειροπέδες» σε 45χρονο - Διακινούσε το «χάπι του βιασμού»

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο κυνηγός των τυραννόσαυρων: Ο υπερ-κροκόδειλος που κυριαρχούσε στον πλανήτη

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Φωτιά σε σταθμό Προαστιακού: Συνελήφθη ύποπτος - Τον είδαν να κινείται κοντά στο σημείο

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Χαμόγελα για Πούτιν και Σι στο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο: «Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας άντεξαν στη δοκιμασία των διεθνών αλλαγών»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το Transit γράφει (ξανά) ιστορία στο Nürburgring

10:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τραβάει χειρόφρενο» ο «κίτρινος στόλος» - Διήμερη απεργία στα ταξί

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Το μποτιλιάρισμα της χρονιάς - «Κολλημένοι στην κίνηση για... 8 ώρες!

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστέλλονται τα δρομολόγια στην Παναχαϊκή λόγω φωτιάς

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ η τιμή του χρυσού - Ξεπέρασε τα 3.500 δολάρια ανά ουγγιά

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Με το ειδικό τρένο του ταξιδεύει για Κίνα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν - Γιατί δεν «πέταξε»

10:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Το πρώτο βραβείο F1® Allwyn Global Community Award απονεμήθηκε στο Ολλανδικό Grand Prix

10:25LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: Ξεσήκωσε τη Μύκονο - «Όλα τα τραγούδια μου είναι "παιδιά" μου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:49ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Πούλησε για «ψίχουλα» έκταση «φιλέτο» στη «γη του Ζορμπά» - Ο «όμηρος» ηγούμενος της Μονής Τζαγκαρόλων

11:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά με την αύξηση

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

08:37WHAT THE FACT

Τύχη ή ατυχία; 83χρονη κερδίζει πάνω από 70 εκατομμύρια στο Λόττο αλλά δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα – Ο απίστευτος λόγος

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αρχιτέκτων και επιχειρηματίας Σπύρος Κοκοτός

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

06:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόρινθο: Νεκρός ο 22χρονος που μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο

10:19WHAT THE FACT

Πλένετε τα ρούχα σας λάθος! Ειδικός αποκαλύπτει γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε μαλακτικό

10:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τραβάει χειρόφρενο» ο «κίτρινος στόλος» - Διήμερη απεργία στα ταξί

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Το Grand Canyon σε κίνδυνο — Απειλητική ανακάλυψη στο βάθος προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: «Κλειδώνουν» μέτρα για πολύτεκνους και οικογένειες με παιδιά - Έρχονται αλλαγές στο αφορολόγητο

10:19ΥΓΕΙΑ

Γιατί είστε «μαγνήτης» για τα κουνούπια - Επιστήμονες εξηγούν τον λόγο

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Καλοβλέπουν το Onlyfans ακόμη και τα 12χρονα - Νέα αποκαλυπτική μελέτη για το εύκολο χρήμα μέσω της «νεοφιλελεύθερης ερωτικής επιχειρηματικότητας»

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Kέβιν Κόστνερ: Ερωτευμένος ξανά μετά το διαζύγιό του με την Κριστίν Μπαουμγκάρτνερ -Ποια είναι η 46χρονη που του έκλεψε την καρδιά

11:29LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη της ενημέρωσης τα πρωινά, η Στεφανίδου και το Exathlon

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Ο ύποπτος ρόλος του αρχιμανδρίτη, ο νοσοκομειακός και οι επόμενες συλλήψεις

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα, Ρωσία, Βόρεια Κορέα: Ο «άξονας αντίστασης» στη Δύση και η λαμπερή παρέλαση των 5 δισ.δολαρίων στο Πεκίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ