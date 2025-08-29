Βασιλίσσης Όλγας: «Φρένο» στον Χάρη Δούκα από 3 υπουργεία για τις παρεμβάσεις

Ολημερίς τη χτίζουν και το βράδυ γκρεμίζεται. Ο λόγος για τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Αθήνας, η οποία παραμένει κλειστή από το 2020, με τον Δήμο Αθηναίων και τον νυν δήμαρχο Χάρη Δούκα να είναι σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τρία υπουργεία για το μέλλον της κομβικής λεωφόρου.

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Πολιτισμού και Υποδομών και Μεταφορών, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας είναι απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου. «Οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα», τονίζουν.

Σύμφωνα με το σχέδιο της δημοτικής Αρχής του Χάρη Δούκα, η Βασιλίσσης Όλγας θα λειτουργεί ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων και όχι αποκλειστικά ως πεζόδρομος. Το έργο βάσει προγραμματισμού πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία σε περίπου δύο μήνες.

Η κοινή ανακοίνωση

Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων.

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας – σημειώνουν στην ανακοίνωση – βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

«Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της “Ανάπλασης ΑΕ”, που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους».

Αντιδρά ο Χάρης Δούκας

Μέσω ανάρτησης στα social media ο Χάρης Δούκας αντιδρά στα τρία υπουργεία ενώ παράλληλα επιτίθεται και στον πρώην δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, υποστηρίζοντας πως «με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας».

Ο Χάρης Δούκας αναφέρει πως «πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού «Μεγάλου Περίπατου», έκλεισε την Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε».

Συμπληρώνει: «Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων. Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες. Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω. Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη. Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας».