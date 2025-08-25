Χάρης Δούκας: Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας παραδίδεται στην κυκλοφορία

Για την απόφασή του να δοθεί στην κυκλοφορία η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας αλλά και για το γεγονός ότι έκλεισε το πάρκο Χωροφυλακής στη λεωφόρο Μεσογείων μίλησε στο OPEN ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Είναι μια ιστορία που τραβάει από το 2020. Μισό χιλιόμετρο είχε άτυπα κλείσει σαν πεζόδρομος. Λέω άτυπα γιατί δεν υπάρχει θέση πεζοδρόμησης και χωρίς θέση πεζοδρόμησης, κανένας δεν μπορεί να γίνει πεζόδρομος. (…) Πέρασαν πολλά χρόνια που έκλεινε αυτός δρόμος και δεν υπήρχε κανένα έργο εκεί. Τώρα έχει προχωρήσει η πεζοδρόμηση από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως τα αρχεία πριν την Αμαλίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

«Η μελέτη που περνάμε αυτή την Τετάρτη από το δημοτικό συμβούλιο για τη Βασιλίσσης Όλγας κάνει λόγο για δύο σημαντικές κινήσεις: Είναι δύο δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, ο ένας από τη Βασιλέως Κωνσταντίνου έως την λεωφόρο Αμαλίας. Η δεύτερη διαδρομή θα είναι από την Αμαλίας και θα κάνει δεξιά στην Αρδητού. Και μαζί με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ελπίζουμε να μειωθεί η κίνηση κατά 25%», είπε στη συνέχεια.

Απαντώντας στις αιχμές του Κώστα Μπακογιάννη: «Η προηγούμενη δημοτική αρχή απλά έβαφε με διάφορα χρώματα τη Βασιλίσσης Όλγας, ήταν απλά εργοτάξιο».

Γιατί έκλεισε το Πάρκο της Χωροφυλακής

Για το θέμα με το Πάρκο της Χωροφυλακής και την απόφαση να το κλείσει μετά τις υπόνοιες ότι έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο ζώων, ο κ. Δούκας επεσήμανε: «Υπάρχει παράνομος χώρος ταφής ζώων. Γι αυτό το λόγο υπάρχει ΕΔΕ από την Παρασκευή καθώς επίσης και εισαγγελική παραγγελία για έρευνα. (…) Θέλουμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί και οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν». Τόνισε πως αυτή κατάσταση υπάρχει εδώ και δέκα χρόνια και σημείωσε πως το πάρκο θα ανοίξει όταν ολοκληρωθούν οι εκταφές οστών.