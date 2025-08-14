Μπακογιάννης: Προσπάθεια οικειοποίησης του έργου της Βασ. Όλγας από τον δήμαρχο

Την ανακοίνωση από τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την επικείμενη ολοκλήρωση της Βασιλίσσης Όλγας σχολίασε σε επικριτική ανάρτησή του ο πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας, Κώστας Μπακογιάννης.

Κατηγορώντας τον νυν δήμαρχο για απόπειρα «οικειοποίησης» του έργου που «πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις», αναφέρει ότι είναι «θέμα χρόνου» μέχρι ο κ. Χάρης Δούκας να πει ότι αυτός ήταν που πεζοδρόμησε την Αεροπαγίτου, την Ερμού, και ακόμα και ότι έφτιαξε το Μετρό.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη:

Παραμονή της Παναγίας το θαύμα έγινε.

Ο δήμαρχος πρωτοστατεί σε φωτογραφίες, βίντεο και δελτία τύπου πανηγυρίζοντας για την επικείμενη ολοκλήρωση της Βασιλίσσης Όλγας.

Προσπαθεί δηλαδή να οικειοποιηθεί ένα έργο που πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις, χλεύασε και περιγέλασε: προεκλογικά δεσμεύτηκε ότι θα το σταματήσει και θα ξαναστρώσει άσφαλτο, μετεκλογικά ειρωνευόταν το Υπουργείο Πολιτισμού μιλώντας για “χαμένη Ατλαντίδα”.

Με αυτόν τον ρυθμό, είναι θέμα χρόνου να μάθουμε πως εκείνος πεζοδρόμησε την Αρεοπαγίτου, την Ερμού… και γιατί όχι, ότι έφτιαξε και το Μετρό.

Ευτυχώς όμως δεν απευθύνεται ούτε σε χρυσόψαρα, ούτε σε λωτοφάγους.

Ο λαός θέλει, το ΠΑΣΟΚ μπορεί.

