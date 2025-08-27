Ξανά στην κυκλοφορία η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας - Τι αλλάζει για πεζούς και οχήματα

Η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία, έπειτα από πέντε χρόνια έργων και καθυστερήσεων.

Το έργο θα παραδοθεί ξανά στην κυκλοφορία περί τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων, ώστε να αποσυμφορηθεί το κυκλοφοριακό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος Υποδομών του δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικόγιαννης, αν όλα προχωρήσουν με βάση το χρόνο, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας θα είναι πλήρως λειτουργική για πεζούς, τραμ και οχήματα το φθινόπωρο.

Από πεζοδρόμηση σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας

Το έργο ξεκίνησε το 2020 με σκοπό να πεζοδρομηθεί πλήρως ο δρόμος. Ωστόσο, ύστερα από αντιδράσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στη δημοτική διοίκηση, το τελικό σχέδιο προβλέπει:

Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για οχήματα με χαμηλή ταχύτητα.

Διαπλατυσμένα πεζοδρόμια για πεζούς, ποδήλατα και αθλούμενους

Επανέναρξη λειτουργίας του τραμ στο κεντρικό τμήμα της Όλγας

Πρόβλεψη για στοχευμένη κυκλοφορία προς Πλάκα, Παγκράτι και Μετς.

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις: Τι άλλο αλλάζει στην περιοχή

Η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας είναι μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν: