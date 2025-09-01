ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δίνουν «ραντεβού» με Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - «Σφήνα» Δούκα με εθνικά 

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του πρωθυπουργού, την οποία δημοσιεύει τακτικά κάθε Κυριακή, προκαλεί πάντα πολιτικές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.



Ωστόσο, το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις «παραμονές» της ΔΕΘ φαίνεται πως έχει οξύνει περαιτέρω τα πολιτικά αντανακλαστικά των κομμάτων, τα οποία ουσιαστικά δίνουν «ραντεβού» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ όπου θα αντιπαρατεθούν «εγκαινιάζοντας» τη φθινοπωρινή περίοδο.



ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ θα μείνει στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο



Από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ επικεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της παρέμβασής του στα όσα είπε ο πρωθυπουργός για το εργασιακό νομοσχέδιο, και μάλιστα επιχειρώντας να αποδομήσει σημείο-προς-σημείο την επιχειρηματολογία του Κυρικάκου Μητσοτάκη.



Όπως αναφέρει στη δήλωσή του για το θέμα ο βουλευτής και υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, «η πολιτική του κ. Μητσοτάκη στα εργασιακά δεν είναι απλώς αντεργατική, είναι εχθρική προς την ίδια την έννοια της αξιοπρεπούς εργασίας» και τονίζει ότι η κατεδάφιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων γίνεται συστηματικά από την κυβέρνηση με νομοθετήματα από το 2019.



«Σήμερα, με το νέο νομοσχέδιο για το 13ωρο, ολοκληρώνεται η κατεδάφιση κάθε έννοιας εργασιακού δικαιώματος. Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιάσει τη διάλυση του ωραρίου ως «ευελιξία», αποκρύπτοντας σκόπιμα ότι, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, ο εργαζόμενος οφείλει να αιτιολογήσει την άρνησή του να εργαστεί υπερωριακά».



«Οι νέοι που εργάζονται στον τουρισμό, στην εστίαση, στη διανομή, στα logistics, δεν ζητούν πολλά. Ζητούν να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους, όχι να εξοντώνονται καθημερινά για έναν μισθό που δεν φτάνει ούτε για τα βασικά. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνουν στην ιστορία ως η κυβέρνηση που νομιμοποίησε το 13ωρο και επανέφερε τη χώρα σε εργασιακό Μεσαίωνα», καταλήγει ο Παύλος Χρηστίδης.



ΣΥΡΙΖΑ: Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας στην ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ



Ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το σημερινό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη τονίζει ότι «επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας άνευ ουσίας και προοπτικής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη».



Επί της ουσίας των όσων ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει «ο τόπος κάηκε για άλλη μια χρονιά, παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για προετοιμασία άνευ προηγουμένου, η χώρα έχει μετατραπεί σε διπλωματικό «παραπαίδι» με τη μία αποτυχία μετά την άλλη στην εξωτερική πολιτική, η ακρίβεια ξεσπαθώνει, οι λογαριασμοί ρεύματος σκορπούν τρόμο στην κοινωνία και ο κ. Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του γράφει άλλη μια έκθεση ιδεών, χαρωπός για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».



Παράλληλα, σε σχέση με το κρίσιμο ζήτημα του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης εκθειάζει το εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησής του, το οποίο νομιμοποιεί την εργοδοτική αυθαιρεσία μόνο και μόνο επειδή αυτή υπάρχει, ενώ προετοιμάζει τις νέες παρανομίες που κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθούν στη βάση της κυβερνητικής λογικής, σε βάρος των μισθών, του ωραρίου εργασίας, των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων».



«Σφήνα» Δούκα με εθνικά



Σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον, ο δήμαρχος της Αθήνας και άλλοτε αντίπαλος του Νίκου Ανδρουλάκη για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, «ανακατεύει» την τράπουλα με ένα άρθρο στα Νέα που είχε θέμα την εθνική πολιτική της χώρας.



Στην αιχμηρή παρέμβασή του, η οποία ξάφνιασε λόγω του περιεχομένου της, ο δήμαρχος της Αθήνας επιτέθηκε ευθέως κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εθνική πολιτική της Ελλάδας, ενώ προχωρά και ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας τη σύγκλιση του συμβουλίου πολιτικών αρχηγών για τα εθνικά θέματα.



Όπως τονίζει ο δήμαρχος της Αθήνας «στην ευρύτερη γειτονιά μας, παλιές συμμαχίες αναβιώνουν και νέες δημιουργούνται, με μεγάλη απούσα την Ελλάδα» και κύριος λόγος για αυτό είναι ότι «εξαντλούμαστε στη συντήρηση εθνικών μύθων», όπως για παράδειγμα ότι «αυτοθαυμαζόμαστε ως "διεθνείς παίκτες" και είμαστε απόντες από κρίσιμες διεθνείς συναντήσεις. Πανηγυρίζουμε επιτυχημένες συνομιλίες και φεύγουμε χωρίς συμφωνίες».



Ο κ. Δούκας κάνει μια εκτενή ανάλυση στις μεγάλες εθνικές προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με την Τουρκία, την Αίγυπτο, και τη Λιβύη, εκφράζοντας τη θέση ότι σε καθεμιά από αυτές η Ελλάδα βγήκε ζημιωμένη, ενώ τονίζει ότι η διεθνής συγκυρία δεν μας ευνοεί. «Οι καιροί, οι τεκτονικές αλλαγές στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα, δεν επιτρέπουν άλλη ελαφρότητα. [...] Οι ευθύνες είναι προφανώς μεγάλες όσων άφησαν την χώρα χωρίς οριοθετημένη υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ, ενώ επιδίδονταν σε αφηγήματα εσωτερικής κατανάλωσης», τονίζει ο κ. Δούκας.



Καταλήγει μάλιστα ότι απαιτείται άμεσα η σύγκλιση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, για να γνωρίζουν όλοι και για τη διαμόρφωση μιας νέας εθνικής στρατηγικής, ενώ τονίζει ότι αμέσως μετά θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία για τη συμφωνία προσφυγής στη Χάγη για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα.