Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια

Τους γιους πολύ γνωστού πολιτικού συνέλαβαν οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στα Εξάρχεια

Τα παιδιά πολύ γνωστού πολιτικού και πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ συνέλαβαν οι αστυνομικοί στην οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια.

Όπως αναφέρουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ εντόπισαν δύο νεαρούς να κινούνται ύποπτα στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων στα Εξάρχεια το απόγευμα της Δευτέρας.

Οι αστυνομικοί τότε τους έκαναν υπόδειξη να σταματήσουν για έλεγχο και έτσι βρήκαν μέσα στα ρούχα τους πτυσσόμενα γκλοπ.

Οι αστυνομικοί μετά τον έλεγχο που έγινε στους γιους του πολύ γνωστού πολιτικού τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Εξαρχείων. Εκεί σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για το νόμο περί όπλων, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.