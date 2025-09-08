Αλέξης Τσίπρας: Η νέα επίθεση Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ - Πότε θα ανακοινώσει νέο κόμμα

Μια ιδιότυπη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, μέσω ομιλιών, δηλώσεων, πηγών, διαρροών και συνεντεύξεων έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες. Ωστόσο, στη φετινή ΔΕΘ η εκ νέου ανάδειξη του διπόλου φάνηκε να σχηματοποιείται ακόμη περισσότερο.

Άλλωστε η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη μία μέρα πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ και η ομιλία του στο συνέδριο του Economist στο Βελλίδειο, δηλαδή στον ίδιο χώρο όπου την επόμενη ημέρα θα μιλούσε ο πρωθυπουργός, είχε από μόνο του ως γεγονός τη δική του αξία σε επίπεδο πολιτικών συμβολισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η πλευρά του πρώην πρωθυπουργού δεν είχε σκοπό να απαντήσει στα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία και τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ. Γι' αυτό και δεν υπήρξε κάποια νέα δήλωση του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε απαντώντας σε σχετική ερώτηση: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει φύγει από την πολιτική. Ο κ. Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική για το πώς οδήγησε το κόμμα του σε συντριπτικές ήττες.

Ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός και ως πρόεδρος του κόμματός του. Δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον Αλέξη Τσίπρα, κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών».

Ωστόσο, η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη Τύπου χαρακτηρίζοντας τον δις αποτυχημένο, δεν άφησε περιθώρια πλήρους σιωπής στην πλευρά Τσίπρα.

Επελέγη όμως η, ήδη δοκιμασμένη, μέθοδος της απάντησης μέσω αποσπασμάτων από την ομιλία του που είχε προηγηθεί εκείνης του πρωθυπουργού. Έτσι, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει ότι πολιτικά βρίσκεται «μπροστά» από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εφόσον οι απαντήσεις στα όσα λέει μπορούν να βρεθούν σε μια ομιλία που έχει προηγηθεί της δικής του. Παράλληλα, εξασφαλίζει ότι δε θα εμπλακεί σε έναν αδιέξοδο διάλογο ανακοινώσεων με το Μέγαρο Μαξίμου, εφόσον η πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη σχολιάσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και το να επανέλθει για να σχολιάσει προηγούμενα αποσπάσματα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια εικόνα πανικού.

Έτσι, λίγο μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την οποία ολοκλήρωσε τη φετινή του παρουσία στη ΔΕΘ, ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του έδωσε τη δική του απάντηση στα οικονομικά μέτρα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα, επιμένοντας στη στάση αποκλειστικά πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει επιλέξει να τηρεί στις δημόσιες παρεμβάσεις του, ο Αλέξης Τσίπρας δεν επέλεξε κάποιο απόσπασμα που θα έδινε την αίσθηση ότι απαντά στην προσωπική κριτική που τού άσκησε ο πρωθυπουργός. Αντίθετα, επέλεξε ένα απόσπασμα που συμπυκνώνει την κριτική του στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης καθώς και στις παροχές που ήταν γνωστό ότι θα ανακοίνωνε από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

«Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δις.. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο. Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων - φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί», αναφέρει συγκεκριμένα το απόσπασμα που ανήρτησε ο κ. Τσίπρας.

Το δίπολο και η περίπλοκη θέση του ΣΥΡΙΖΑ

Η φετινή ΔΕΘ έμελλε να είναι ο χώρος ανάδειξης εκ νέου του πολιτικού διπόλου Μητσοτάκης - Τσίπρας.

Άσχετα με το ποια θα είναι η τελική απόφαση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την επανενεργοποίησή του σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο, η ΔΕΘ έδειξε ότι το περιθώριο για την αναβίωση της σκληρής πολιτικής κόντρας είναι υπαρκτό και ότι συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της πολιτικής επικαιρότητας.

Από την άλλη πλευρά, η διατήρηση αυτής της κατάστασης αναμονής φέρνει σε όλο και δυσκολότερη θέση τον ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά την ηγεσία του, που αναγκάζεται να επιχειρεί την ανασύσταση του κόμματος έχοντας παράλληλα να εξελίσσεται η συζήτηση για το ενδεχόμενο επανενεργοποίησης του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που φυσικά δεν διευκολύνει την ήδη δύσκολη αποστολή της.

Ο Σωκράτης Φάμελλος επαναλαμβάνει τη θέση ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και ότι οι πολιτικές του πρωτοβουλίες κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με εκείνες του κόμματος, ωστόσο καθώς η αναβίωση της «μονομαχίας» Μητσοτάκη - Τσίπρα δείχνει να παγιώνεται, η εξίσωση για τον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται όλο και πιο σύνθετη.

