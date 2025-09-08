Τα μέτρα Μητσοτάκη και οι νεοδημοκράτες, ο «άλλος» Τσίπρας του 2025, σε κλοιό η Κύπρος

Πώς υποδέχτηκαν οι νεοδημοκράτες τα μέτρα Μητσοτάκη

Μπήκαν κουμπωμένοι βγήκαν χαμογελαστοί. Αυτό μαθαίνω για τα γαλάζια στελέχη που βρέθηκαν στην ομιλία Μητσοτάκη το Σάββατο στη ΔΕΘ. Περίμεναν βέβαια να δώσει περισσότερες παροχές αλλά «από το ολότελα καλή κι η Παναγιώτενα» που λέει και η παροιμία... Να έχουν έστω ένα αφήγημα να πουν στα καφενεία και στις εκλογικές τους περιφέρειες. Πάντως μεγάλη, συγκλονιστική έκπληξη δεν είδαν, ούτε άκουσαν...

Ο «άλλος» Τσίπρας του 2025

Όσοι βρέθηκαν στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist μου επισήμαναν δύο πράγματα: ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αναφορά σε αριστερά ούτε βεβαίως στο κομματικό ακροατήριο αυτού του χώρου. Απευθύνθηκε σε μία πλατιά μάζα του κόσμου που ξεπερνά τα όρια της ρίζοσπαστικής αριστεράς. Ήταν ένας άλλος Τσίπρας και όχι ο Τσίπρας του 2015 ή του 2019.

Το σούσουρο με τον Δένδια

Δεν σας κρύβω ότι το πρωί του Σαββάτου δημιουργήθηκε ένας χαμός κατά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ διότι δεν τον περίμενε ο Νίκος Δένδιας στο περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όπως καταλαβαίνετε δημιουργήθηκε ένα απίστευτο σούσουρο και άρχισαν να ξεδιπλώνονται διάφορα σενάρια. Ο Δένδιας πάντως με έξυπνο τρόπο, το βράδυ του Σαββάτου ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με τον Μητσοτάκη κατά την ομιλία του πρωθυπουργού και έκλεισε όλη την παραφιλολογία...

Επόμενος σταθμός το συνέδριο

Επόμενος σταθμός μετά την ΔΕΘ είναι το συνέδριο της ΝΔ όπου εκεί θα φανούν πολλά... και θα εξαρτηθεί αν το κυβερνών κόμμα μπορεί να ανακάμψει και να πετύχει την πολυπόθητη συσπείρωση.

Το μεγάλο άγχος

Βέβαια πριν το συνέδριο πρέπει να ξεπεραστούν διάφορα εμπόδια με πρώτο το θέμα των σκανδάλων και ζήτημα πρώτης γραμμής τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί η φημολογία οργιάζει αλλά κανένας δεν μπορεί να ξέρει με βεβαιότητα τι θα πράξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το βέβαιο είναι ότι θα πέσουν βροχή οι ποινικές διώξεις σε στελέχη και υπαλλήλους του Οργανισμού. Το άγχος όμως της κυβέρνησης δεν είναι αυτό. Εντοπίζεται στο αν και κατά πόσο θα γίνουν οι φετινές πληρωμές κανονικά. Γιατί εκεί τα πράγματα είναι θολά παρ ότι επιχειρείται να αποκτηθεί ο έλεγχος της λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ΑΑΔΕ. Όμως στην κυβέρνηση ξέρουν πολύ καλά ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα βγάλει τους αγρότες στο δρόμο όπως και η έλλειψη μας πειστικής απάντησης για το που θα πάνε τα κλεμμένα.

Ο… λογαριασμός

Πάντως στην κυβέρνηση καταλαβαίνουν ότι την πάτησαν με την τοποθέτηση Σαλάτα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις θεωρίες που ανέπτυξε για το πως θα αφόπλιζε την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Για την ακρίβεια την πάτησαν όσοι κάτω από τη μύτη του πρωθυπουργού θεώρησαν ότι όλα βαίνουν καλώς με αυτά που τους έλεγε ο Σαλάτας και τα οποία όπως αποδείχτηκε δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τώρα ποιος πήγε το Σαλάτα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εγγυήθηκε και θα πληρώσει το λογαριασμό δεν χρειάζεται να σας πούμε εμείς. Και δεν θα είναι μόνο αυτός ο λογαριασμός αλλά και άλλοι που αφορούν διαδρομές στη … δικαιοσύνη που δεν είναι και τόσο διάφανες.

Τα ψέματα τελειώνουν

Πάντως ο πρωθυπουργός έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον τεχνικό σύμβουλο δηλαδή τη Neuropublic από τη ΔΕΘ κάνοντας σαφή αναφορά για το πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε δικό του λογισμικό. Και φαίνεται ότι τα ψέματα τελειώνουν για την οικογένεια Γαργαλάκου με το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε επίπεδο κυβέρνησης. Το ζήτημα όμως είναι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα σημάνει τις καμπάνες γι αυτά που έχει βρει όχι μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και στο έργο της ευφυούς γεωργίας που ξεσκονίζει.

Σε κλοιό η Κύπρος για το καλώδιο

Ακούγοντας τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη για τη διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου κατάλαβα ότι πλέον τα ψέματα με τους Κυπρίους τελειώνουν. Γιατί ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το έργο γίνεται κυρίως για την Κύπρο στέλνοντας ουσιαστικά ένα σαφές μήνυμα. Εμείς θα προσθέσουμε ότι ενδιαφέρει παρά πολύ και το Ισραήλ που θέλει να διασυνδεθεί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενέργειας και ο κλοιός για τους Κυπρίους που πηγαίνουν και κάνουν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα κλείσει. Καταγγελίες που αφορούν στη διαχείριση της πρώτης φάσης του έργου από τη Euroasia και φτάνουν στην πόρτα του ΑΔΜΗΕ για το πως και το γιατί της εξαγοράς ενός έργου που είχα βαλτώσει, είχε θέματα και ο ο προϋπολογισμός είχε εκτροχιαστεί. Για την ιστορία στην Κύπρο αν κατασκευαστεί το καλώδιο χαλάνε οι δουλειές αυτών που παράγουν ρεύμα από πετρέλαιο και φωτοβολταϊκά και κάνουν ότι θέλουν με τις τιμές.

Ανώνυμες… διανομές

Το είδαμε και αυτό. Να ανακοινώνει η Aegean τη διάθεση δωρεάν μετοχών (25.000) σε στέλεχός της χωρίς να αναφέρει το όνομα του στελέχους. Το ίδιο βέβαια είχε κάνει και στις 2 Μαΐου του 2025 όταν ανακοίνωσε διάθεση μετοχών σε στελέχη χωρίς επίσης να αναφέρει ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Άραγε είναι μυστικό ποιοι παίρνουν τις μετοχές και δεν πρέπει να κοινοποιείται ειδικά όταν υποτίθεται ότι υπάρχει συγκεκριμένος μηχανισμός που γίνεται η διάθεση και σχετίζεται με επιδόσεις της εταιρίας; Έτσι νοούνται άραγε η διαφάνεια και η εταιρική διακυβέρνηση;

Η 22α Σεπτεμβρίου της Metlen

Από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου η Metlen θα διαπραγματεύεται στο δείκτη FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου. Η ελληνική εταιρία μαζί με το Burberry Group είναι οι δύο νέες προσθήκες στο δείκτη ενώ διαγράφονται οι Taylor Whimley και Unite Group. Η είσοδος της Metlen ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη και αποτελεί μεγάλη επιτυχία δεδομένου ότι αποτελεί νέα εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Με την επίσημη ένταξη στο δείκτη αναμένονται εισροές από χαρτοφυλάκια που επενδύουν στο δείκτη οι οποίες αναμένεται να δημιουργήσουν συνθήκες περαιτέρω ώθησης της μετοχής. Το που θα φτάσει βέβαια θα εξαρτηθεί και από το διεθνές κλίμα το οποίο παραμένει εύθραυστο.

Οι Γάλλοι δανείζονται ακριβότερα από τους Έλληνες

Σήμερα κληρώνει για το μέλλον της Γαλλίας όχι μόνο όσον αφορά στην σταθερότητα της κυβέρνησης αλλά κυρίως στην εφαρμογή των μέτρων λιτότητας προκειμένου να περιοριστεί το έλλειμα που έχει εκτροχιαστεί. Ακόμα όμως και να γίνει το θαύμα και να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνησης η κατάσταση στη Γαλλία δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Και αυτό το δείχνουν και οι αγορές ομολόγων. Φτάσαμε η Ελλάδα να δανείζεται με χαμηλότερο επιτόκιο στα δεκαετή ομόλογα από ότι η Γαλλία. Δηλαδή σε απλά ελληνικά οι αγορές θεωρούν ότι η Γαλλία έχει μεγαλύτερο ρίσκο από την υπερδανεισμένη Ελλάδα η οποία όμως έχει τιθασεύσει τα ελλείματα. Όμως η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα από πλευράς μεγέθους και αν δεν υπάρξει ριζική λύση πολύ σύντομα θα τεθεί θέμα σταθερότητας της Ευρωζώνης. Και μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο οι αγορές ομολόγων και μετοχών είναι ζαλισμένες και δικαιολογημένα διότι δεν είναι καθόλου δύσκολο να ζήσουμε μια ευρωπαϊκή κρίση διαρκείας από την οποία κανένας δεν θα μπορεί να «ξεφύγει».

Η αποφασιστικότητα στη MIG

Πολύ αυξημένη είναι η κινητικότητα στη μετοχή της MIG την τελευταία περίοδο. Και χωρίς αμφιβολία έπαιξε ρόλο η αποφασιστικότητα της Τράπεζας Πειραιώς να λυθεί το θέμα της διασποράς. Το ερώτημα είναι με ποια διαδικασία θα λυθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη εκπονείται σχέδιο όπου και διάθεση μετοχών θα περιλαμβάνει και αύξηση κεφαλαίου. Αυτό θα λύσει το ζήτημα της διασποράς και όχι μόνο αλλά θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις για μια νέα σελίδα της εταιρίας με διευρυμένο αντικείμενο και πολύ διαφορετικά μεγέθη από τα σημερινά. Υψηλό και … αξιοποίηση

Ερώτημα περί νόμιμης σύνθεσης

Αν δεν μας απατά η μνήμη μας στις 4 Σεπτεμβρίου έληξε η θητεία του Προέδρου και των δύο αντιπροέδρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία είχε παραταθεί πέρυσι κατά ένα έτος με απόφαση του τότε Υπουργού Οικονομικών κ. Κωστή Χατζηδάκη. Τότε η παράταση είχε γίνει με το επιχείρημα ότι θα είναι έως δώδεκα μήνες και προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ που προβλέπονται από το νόμο για την πλήρωση της θέσης Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων. Οι δώδεκα μήνες πέρασαν και υπάρχει ένα ερώτημα αν έχει νόμιμη σύνθεση η Επιτροπή ή αν έγινε κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε και πήρε παράταση θητείας η τριμελής διοικητική ομάδα που συμπληρώνει με την προηγούμενη παράταση έξι χρόνια θητείας. Πέραν αυτού όμως υφίσταται ένα ζήτημα για το αν και κατά πόσο εφαρμόζεται ο νόμος Κεραμέως για την πλήρωση των θέσεων φορέων του δημοσίου όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που μάλιστα προβλέπει και ποινές για καθυστερήσεις. Πάντως εξ όσων γνωρίζουμε προκήρυξη δεν έχει γίνει για την πλήρωση των θέσεων και με όλο αυτό το σκηνικό κοντεύει η Βασιλική Λαζαράκου, η Αναστασία Στάμου και ο Μιχάλης Φέκκας να αποκτήσουν ισοβιότητα πράγμα που δεν έχει προηγούμενο. Κι όλα αυτά ενώ η κα Λαζαράκου έχει αναδειχτεί σε μια Πρόεδρο που έχει γυρίσει την Κεφαλαιαγορά χρόνια πίσω με πρακτικές αμφίβολης διαφάνειας και επιλεκτικές κινήσεις στο μέτωπο των ελέγχων και της επιβολής ποινών.

Δεν είδαν δεν άκουσαν

Μιας και μιλάμε για επιλεκτική συμπεριφορά αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο δεν έχουν ενοχληθεί ή αν έχουν ενοχληθεί γιατί δεν έχουν απαντήσει) οι εταιρίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο για το αν νοικιάζουν ακίνητα σε εταιρίες που βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας πιστωτών και αν εισπράττουν τα ενοίκια. Βρίσκονται σε τουρισμό οι υπάλληλοι ή η κα Λαζαράκου δεν έχει τέτοια επιθυμία; Σε κάθε περίπτωση το φαινόμενο που δεν είναι το πρώτο δείχνει ότι στην Κεφαλαιαγορά δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό καθώς υπάρχουν υποθέσεις που άνοιξαν, έφτασαν να εισαχθούν προς συζήτηση στο ΔΣ, αποσύρθηκαν τελευταία στιγμή και μετά απλά εξαφανίστηκαν.

Μεγάλα σπίτια αγοράζουν ΕΧΑΕ

Στην ΕΧΑΕ όλο και εμφανίζονται μεγάλα σπίτια να αγοράζουν μετοχές. Και είναι προφανές ότι δεν αγοράζουν για να αποκτήσουν Euronext στα πλαίσια της δημόσιας πρότασης της τελευταίας το πληροφοριακό δελτίο της οποίας κάπου πρέπει να έχει παραπέσει. Τελευταία εμφάνιση από τον οίκο Jefferies που πραγματοποίησε αγορές μετοχών μέσα στον Αύγουστο όταν πολλοί βρίσκονταν σε διακοπές. Όλες αυτές οι κινήσεις ενισχύουν την πιθανότητα η προσπάθεια του Euronext να μην έχει και τόσο μεγάλη άνεση παρά το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη πίεση σε εγχώριο επίπεδο. Πάντως μια απορία την έχουμε τι έχουν κάνει τα Αμοιβαία Εσωτερικού που δεν μπορούν να ανταλλάξουν μετοχές γιατί δεν επιτρέπεται να επενδύουν σε τίτλους χωρών εκτός Ελλάδας. Έχουν πουλήσει ή γύρισαν τις μετοχές σε άλλα αμοιβαία εντός ομίλου για να δώσουν τα τελευταία τις μετοχές πακέτο;