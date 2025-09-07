Τσίπρας για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η ψηφοθηρία

Mε μία αποστροφή από την ομιλία του στο 5ο Συνέδριο "Thessaloniki Metropolitan Summit", που διοργάνωσε ο Economist σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

Το απόσπασμα αναφέρει: «Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ.

Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων - φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δε θα επιτευχθεί».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ εξαπέλυσε επιθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζοντας τον δις αποτυχημένο.

«Έχασε από τη ΝΔ, δύο φορές και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα, κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών», σημείωσε.