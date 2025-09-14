Γάζα: Με όποιο μέσο μπορούν εγκαταλείπουν την πόλη οι Παλαιστίνιοι

Πολλοί είναι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι θα βρουν καταφύγιο ακόμη και στο νότιο τμήμα του θύλακα, καθώς το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις επανειλημμένα εναντίον περιοχών τις οποίες είχε χαρακτηρίσει «ανθρωπιστικές ζώνες».

Newsbomb

Γάζα: Με όποιο μέσο μπορούν εγκαταλείπουν την πόλη οι Παλαιστίνιοι

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη βόρεια Γάζα κουβαλώντας τα υπάρχοντά τους κατά μήκος του παράκτιου δρόμου προς τη νότια Γάζα, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε έναν σκονισμένο δρόμο ανάμεσα στα ερείπια μια συνεχής ροή ανθρώπων που απομακρύνονται από την πόλη της Γάζας και κατευθύνονται προς τον νότο: κάποιοι στοιβαγμένοι σε φορτηγάκια ή κάρα, άλλοι με τα πόδια κρατώντας στα χέρια τους τσάντες ή μικρά παιδιά.

Καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, αυξάνουν και τις εντολές εκκένωσης. Ο στρατός του Ισραήλ θέλει να θέσει υπό τον έλεγχό του την πόλη, ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς, όπως τη χαρακτηρίζουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Οι ισραηλινές αρχές επεσήμαναν ότι αναμένουν πως «ένα εκατομμύριο» άνθρωποι θα φύγουν από την πόλη της Γάζας και θα κατευθυνθούν στο νότιο τμήμα του θύλακα. Ήδη τα περίπου δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι της Λωρίδας της Γάζας έχουν εκτοπιστεί περισσότερες από μία φορά μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που δεν πιστεύουν ότι θα βρουν καταφύγιο ακόμη και στο νότιο τμήμα του θύλακα, καθώς το Ισραήλ έχει εξαπολύσει επιθέσεις επανειλημμένα εναντίον περιοχών τις οποίες είχε χαρακτηρίσει «ανθρωπιστικές ζώνες».

Israel Palestinians Gaza

Οι Παλαιστίνιοι εκκενώνουν τον βόρειο τομέα του θύλακα με όποιο μέσο μπορούν.

AP

Κάποιοι λένε ότι δεν μπορούν να φύγουν, ενώ άλλοι εκφράζουν την ελπίδα οι Άραβες ηγέτες που συνεδριάζουν αύριο στο Κατάρ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ να ακυρώσει τα σχέδιά του να επιτεθεί στην πόλη της Γάζας.

Ανάμεσα στο πλήθος που εγκαταλείπει την πόλη της Γάζας ήταν ένας άνδρας με ακρωτηριασμένα πόδια που προχωρούσε με πατερίτσες, ένα ζευγάρι με ένα νεογέννητο μωρό και ένας άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο που κρατούσε στην αγκαλιά του ένα παιδί.

Κατά μήκος του παράκτιου δρόμου κοντά στη Νουσεϊράτ εξαντλημένες οικογένειες περπατούν αργά, μεταφέροντας τα υπάρχοντάς τους στο κεφάλι ή τους ώμους. Άλλοι είναι στριμωγμένοι ανάμεσα σε στρώματα σε καρότσες μικρών φορτηγών.

Ο 32χρονος Μοχάμεντ Γκαζάλ, που έφυγε από τη συνοικία Σουτζάια της Γάζας, δήλωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα εκεί δεν σταματούν.

«Ζούσαμε σε μια κατάσταση πανικού και ακραίου φόβου. Οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει από τα ξημερώματα, οι εκρήξεις είναι σφοδρές και τα πυρά συνεχή», εξήγησε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας τις τελευταίες ημέρες μετά την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο στρατός του Ισραήλ επιχειρεί στο εσωτερικό τουλάχιστον τεσσάρων ανατολικών προαστίων της πόλης της Γάζας εδώ και εβδομάδες και έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος τριών από αυτά σε ερείπια.

«Επικίνδυνη» ζώνη

Από την πλευρά του ο Μαχμούντ Μπασάλ εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολίτικης Προστασίας της Γάζας εκτίμησε ότι περίπου 68.000 άνθρωποι έχουν φύγει από την πόλη της Γάζας.

Στο προάστιο Τελ αλ Χάουα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης, «οι βομβαρδισμοί δεν έχουν σταματήσει από τα ξημερώματα», δήλωσε η 45χρονη Ουμ Αλάα Σαάμπαν. «Δεν κοιμηθήκαμε τη νύκτα (…) ο θόρυβος από τους βομβαρδισμούς και της εκρήξεις δεν σταμάτησε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία «βομβάρδισε πολλά σπίτια (…) Φοβόμαστε πολύ, τα παιδιά μου ούρλιαζαν από τον φόβο».

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ απηύθυνε «έκτακτη προειδοποίηση» προς τους κατοίκους της περιοχής του λιμανιού στην πόλη της Γάζας και της συνοικίας Ρίμαλ, ζητώντας τους να κατευθυνθούν αμέσως προς τον νότο.

Το AFP είδε ισραηλινά φυλλάδια να προειδοποιούν εκ νέου τους κατοίκους της πόλης της Γάζας ότι βρίσκονται σε «επικίνδυνη ζώνη μαχών».

Γάζα-νεκροί

Ένας άνδρας μεταφέρει το σώμα του ενός 3χρονου παιδιού που σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Λωρίδα της Γάζας, στο νοσοκομείο Al-Aqsa στο Deir al-Balah, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

AP

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες σε αυτό το αστικό κέντρο τις τελευταίες ημέρες, ενώ έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους «να εντείνουν τον ρυθμό των στοχευμένων πληγμάτων (…) προκειμένου να πλήξουν τις τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς (…) και να περιορίσουν την απειλή στα στρατεύματα».

Σήμερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοθέτησε ακόμη ένα πολυώροφο κτίριο στο οποίο η Χαμάς είχε εγκαταστήσει, όπως ισχυρίστηκε, «θέσεις παρατήρησης για να ελέγχει τις μετακινήσεις (…) των στρατευμάτων στην περιοχή».

Όπως διευκρίνισε, την προηγούμενη εβδομάδα ολοκλήρωσε πέντε κύματα αεροπορικών επιδρομών στην πόλη της Γάζας, στοχοθετώντας περισσότερα από 500 σημεία, μεταξύ των οποίων θέσεις αναγνώρισης της Χαμάς, κτίρια στα οποία βρίσκονταν αποθήκες όπλων και έξοδοι τούνελ.

Η Χαμάς καταγγέλλει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν καταστρέψει τουλάχιστον 1.600 κτίρια κατοικιών και 13.000 σκηνές από τις 11 Αυγούστου.

Τοπικοί αξιωματούχοι της Γάζας επεσήμαναν ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σήμερα σε όλο τον θύλακα από τα ισραηλινά πλήγματα, εκ των οποίων 28 μόνο στην πόλη της Γάζας.

Εξάλλου δύο ακόμη Παλαιστίνιοι πέθαναν από υποσιτισμό στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Συνολικά τουλάχιστον 422 άνθρωποι, ανάμεσά τους 145 παιδιά, έχουν πεθάνει από τον λιμό στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός ιδιοκτήτης ταβέρνας-Τον βρήκε ο υπάλληλός του

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο μοναχός από την Σπάρτη που σώζει ζωές στη Μαδαγασκάρη - Έφτιαξε το πρώτο ορφανοτροφείο στην Αφρική

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πάνω από 1.000 μετανάστες στις εγκαταστάσεις της Αγυιάς - «Πρωτόγνωρες καταστάσεις αν δεν ληφθούν μέτρα», λέει η αντιδήμαρχος

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός της Βουλής: Στο εδώλιο με 12 κατηγορίες – «Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω», κατέθεσαν τα παιδιά του

16:21ΕΛΛΑΔΑ

«Μου βρήκε δουλειά το Chat Gpt!»: Η ιστορία της φωτογράφου από τη Σκόπελο, το Mama Mia και οι τουρίστριες από την... Ιαπωνία

16:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αποθέωση για τους διεθνείς κατά την αναχώρηση για το γήπεδο

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Στις 21 Σεπτεμβρίου η κηδεία του παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ - Γιατί επελέγη το στάδιο της Αριζόνα

16:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στους Αμπελόκηπους: Έρευνες των ΤΕΕΜ σε σούπερ μάρκετ – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Με όποιο μέσο μπορούν εγκαταλείπουν την πόλη οι Παλαιστίνιοι - Εντείνουν τις επιχειρήσεις τους οι IDF

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για σαμποτάζ στο ρωσικό σιδηροδρομικό δίκτυο - Ουκρανική στρατιωτική πηγή

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Ο βασιλιάς των Ζουλού προκάλεσε επικριτή του σε μάχη με ραβδιά

15:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση - ανάρτηση Μυλωνάκη σε δημοσίευμα: «Καμία εισαγγελία δεν είναι στην πόρτα μου»

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Έως την Τετάρτη συνεχίζεται η υποκατάσταση με λεωφορεία στη γραμμή Αγ. Ανδρέας- Καμίνια

15:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρίκι Χάτον: Νεκρός στο σπίτι του ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας - Ήταν 46 ετών

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Συμπλοκή Παλαιστινίων-Ισραηλινών στο Σύνταγμα: Σχηματίστηκε δικογραφία για όλους τους εμπλεκόμενους

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέο μπαράζ μεταναστευτικών αφίξεων στην Κρήτη: Πάνω από 275 άτομα διασώθηκαν στη Γαύδο

15:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα: Το ένα τρίτο των εργοδοτών στη Βρετανία παρακολουθεί τους εργαζομένους του - Τι είναι η τεχνολογία «bossware»

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Απρόθυμοι οι Πολωνοί για εθελοντική στράτευση σε περίπτωση πολέμου

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο μοναχός από την Σπάρτη που σώζει ζωές στη Μαδαγασκάρη - Έφτιαξε το πρώτο ορφανοτροφείο στην Αφρική

16:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στους Αμπελόκηπους: Έρευνες των ΤΕΕΜ σε σούπερ μάρκετ – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: 40 ημέρες από τον χαμό της - Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της - Δείτε φωτογραφίες

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα - Κουτούλησε αστυνομικό

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρώτη επέτειος γάμου - Πρωταθλήτρια ιππασίας βρέθηκε απαγχονισμένη σε πάρκο

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

16:21ΕΛΛΑΔΑ

«Μου βρήκε δουλειά το Chat Gpt!»: Η ιστορία της φωτογράφου από τη Σκόπελο, το Mama Mia και οι τουρίστριες από την... Ιαπωνία

16:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικός της Βουλής: Στο εδώλιο με 12 κατηγορίες – «Μας έκαιγε, κρατούσε το γκλομπ και μας πατούσε κάτω», κατέθεσαν τα παιδιά του

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα βήμα η δράση του δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον: Από την πανεπιστημιούπολη μέχρι την απόδραση - Πώς ξεγέλασε πρωτόκολλα ασφαλείας

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ