Πρώην διοικητής των IDF: Πάνω από 200.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη Γάζα

Ο πρώην διοικητής του ισραηλινού στρατού, Χέρζι Χαλέβι, επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 200.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί στον πόλεμο στη Γάζα και ότι «ούτε μία φορά» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν παρεμποδίστηκαν από νομικές συμβουλές.

Ο Χαλέβι παραιτήθηκε από τη θέση του αρχηγού του γενικού επιτελείου τον Μάρτιο, αφού ηγήθηκε των IDF κατά τους πρώτους 17 μήνες του πολέμου, ο οποίος πλησιάζει τώρα στη δεύτερη επέτειό του, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο εν αποστρατεία στρατηγός δήλωσε σε μια κοινοτική συνάντηση στο νότιο Ισραήλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι περισσότερο από το 10% του πληθυσμού της Γάζας, που αριθμεί 2,2 εκατομμύρια κατοίκους, έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί – «περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι». Αυτή η εκτίμηση είναι αξιοσημείωτη, καθώς είναι κοντά στα τρέχοντα στοιχεία που παρέχει το υπουργείο Υγείας της Γάζας, τα οποία οι ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν συχνά απορρίψει ως προπαγάνδα της Χαμάς, αν και τα στοιχεία του υπουργείου έχουν κριθεί αξιόπιστα από διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ο τρέχων επίσημος απολογισμός είναι 64.718 Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα και 163.859 τραυματίες, από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες ακόμη νεκροί, με τα πτώματά τους θαμμένα στα ερείπια. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή σε ισραηλινές επιθέσεις, κυρίως γύρω από την πόλη της Γάζας.

Τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς δεν διακρίνουν τα στοιχεία μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά διαρρεύσαντα στοιχεία της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών σχετικά με τις απώλειες μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος έτους υποδηλώνουν ότι πάνω από το 80% των νεκρών ήταν άμαχοι.

Περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην αρχική επίθεση της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, εκ των οποίων 815 ήταν Ισραηλινοί και ξένοι άμαχοι.

Οι νομικές συμβουλές δεν επηρέασαν «ποτέ» τις στρατιωτικές αποφάσεις

«Αυτός δεν είναι ένας ήπιος πόλεμος. Βγάλαμε τα γάντια από το πρώτο λεπτό. Δυστυχώς όχι νωρίτερα», είπε ο Χαλέβι, υπονοώντας ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει μια πιο σκληρή στάση στη Γάζα πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ο πρώην διοικητής μίλησε την Τρίτη το βράδυ στους κατοίκους του moshav (γεωργικής συνεταιριστικής κοινότητας) Ein HaBesor, οι οποίοι κατάφεραν να αποκρούσουν τους επιτιθέμενους της Χαμάς πριν από δύο χρόνια. Η ηχογράφηση των δηλώσεών του δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο ειδήσεων Ynet.

«Κανείς δεν εργάζεται ήπια», είπε ο Χαλέβι για τους IDF, αλλά επέμεινε ότι ο ισραηλινός στρατός λειτουργεί εντός των περιορισμών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτός ο ισχυρισμός έχει επαναληφθεί καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου από ισραηλινούς αξιωματούχους, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι στρατιωτικοί δικηγόροι συμμετέχουν στις επιχειρησιακές αποφάσεις.

Ωστόσο, ο Χαλέβι αρνήθηκε ότι οι νομικές συμβουλές επηρέασαν ποτέ τις στρατιωτικές αποφάσεις του ή των άμεσων υφισταμένων του στη Γάζα ή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Κανείς δεν με έχει περιορίσει ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά. Ούτε η στρατιωτική γενική εισαγγελέας [Yifat Tomer-Yerushalmi], η οποία, παρεμπιπτόντως, δεν έχει την εξουσία να με περιορίσει», είπε.

Σε μια δήλωση που δεν περιλαμβάνεται στην ηχογράφηση, αλλά αναφέρθηκε από το Ynet, ο Χαλέβι φάνηκε να υπονοεί ότι η κύρια σημασία των στρατιωτικών δικηγόρων του Ισραήλ ήταν να πείσουν τον έξω κόσμο για τη νομιμότητα των ενεργειών του IDF, αναφέρει ο Guardian.

«Υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι που λένε: Θα ξέρουμε πώς να το υπερασπιστούμε νομικά στον κόσμο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Ισραήλ», φέρεται να είπε.

Οι IDF δεν απάντησαν σε αίτημα του Guardian για σχολιασμό των δηλώσεων του Χαλέβι σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων και το ρόλο των στρατιωτικών δικηγόρων.

«Προαιρετικές» οι συμβουλές

Ο Michael Sfard, ισραηλινός δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε ότι οι δηλώσεις του Χαλέβι «επιβεβαιώνουν ότι οι νομικοί σύμβουλοι λειτουργούν ως απλές σφραγίδες» στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού.

«Οι στρατηγοί τους βλέπουν ως «κανονικούς» συμβούλους, των οποίων τις συμβουλές μπορεί κανείς να υιοθετήσει ή να απορρίψει, και όχι ως επαγγελματίες δικηγόρους, των οποίων οι νομικές θέσεις παρουσιάζουν τα όρια του επιτρεπτού και του απαγορευμένου», δήλωσε ο Sfard.

Την Τετάρτη, η εφημερίδα Haaretz ανέφερε ότι ο διάδοχος του Χαλέβι ως αρχηγός του γενικού επιτελείου του IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, είχε αγνοήσει τη νομική συμβουλή του Tomer-Yerushalmi. Ο γενικός εισαγγελέας είχε φέρεται να είχε δηλώσει ότι οι εντολές εκκένωσης προς περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης της Γάζας πριν από επίθεση των IDF θα έπρεπε να αναβληθούν έως ότου δημιουργηθούν εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα της Γάζας για να τους υποδεχθούν.

Διαβάστε επίσης