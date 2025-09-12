Ο ΟΗΕ υπέρ της λύσης δύο κρατών Ισραήλ και Παλαιστίνης, χωρίς τη Χαμάς

Η Sigrid Kaag, Ειδική Συντονίστρια των Ηνωμένων Εθνών για την προσωρινή ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, μιλάει στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία 142 υπερ, 10 κατά και 12 αποχές, την Παρασκευή υπέρ της έγκρισης μιας διακήρυξης που περιγράφει «απτά, χρονικά δεσμευτικά και μη αναστρέψιμα βήματα» προς μια λύση δύο κρατών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων ενόψει της παγκόσμιας συνάντησης ηγετών στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η επτασέλιδη διακήρυξη είναι το αποτέλεσμα διεθνούς διάσκεψης στον ΟΗΕ τον Ιούλιο - που διοργανώθηκε από τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία - σχετικά με τη δεκαετή σύγκρουση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μποϊκοτάρισαν την εκδήλωση.

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται πριν από μια συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ - όπου η Βρετανία, η Βρετανία, η Αυστραλία και η Ιρλανδία αναμένεται να αναγνωρίσουν επίσημα ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η διακήρυξη καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από τους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι οποίες πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα. Καταδικάζει επίσης τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στη Γάζα, την πολιορκία και την πείνα, «οι οποίες έχουν οδηγήσει σε μια καταστροφική ανθρωπιστική καταστροφή και κρίση προστασίας».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι το ψήφισμα εξασφάλισε τη διεθνή απομόνωση της Χαμάς.

Το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από όλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν κατά, μαζί με την Αργεντινή, την Ουγγαρία, τη Μικρονησία, το Ναούρου, το Παλάου, την Παπούα Νέα Γουινέα, την Παραγουάη και τα Τόνγκα.

Η διακήρυξη που υποστηρίζεται από το ψήφισμα αναφέρει ότι ο πόλεμος στη Γάζα «πρέπει να τερματιστεί τώρα» και υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας προσωρινής διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν την ψηφοφορία ως «ένα ακόμη λανθασμένο και άκαιρο διαφημιστικό κόλπο» που υπονόμευσε τις σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Μην κάνετε λάθος, αυτό το ψήφισμα είναι ένα δώρο για τη Χαμάς», δήλωσε η Αμερικανίδα διπλωμάτης Μόργκαν Ορτάγκους στη Γενική Συνέλευση.

Το Ισραήλ, το οποίο έχει επικρίνει εδώ και καιρό τον ΟΗΕ επειδή δεν καταδίκασε ονομαστικά τη Χαμάς για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, απέρριψε τη διακήρυξη ως μονόπλευρη και χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως θέατρο.

.«Ο μόνος ωφελημένος είναι η Χαμάς... Όταν οι τρομοκράτες είναι αυτοί που ζητωκραυγάζουν, δεν προάγετε την ειρήνη· προάγετε την τρομοκρατία», δήλωσε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον.

