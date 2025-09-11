Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς»
«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέγραψε την Πέμπτη συμφωνία για την προώθηση ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου επέκτασης εποικισμών στη Δυτική Όχθη, το οποίο χωρίζει εδάφη που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για τη δημιουργία δικού τους κράτους.
Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ, όπου προβλέπεται η κατασκευή χιλιάδων νέων κατοικιών, ο Νετανιάχου τόνισε: «Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς».
Το σχέδιο Ε1, που αποκόπτει τη Δυτική Όχθη από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, έλαβε τον προηγούμενο μήνα την τελική έγκριση.
