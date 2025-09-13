Αίγυπτος: Γιατί φοβάται ισραηλινά σχέδια δολοφονίας αξιωματούχων της Χαμάς στο εδαφός της

Ανώτεροι αξιωματούχοι της Αιγύπτου αποκάλυψαν ότι το Ισραήλ σχεδιάζει εδώ και καιρό την εξόντωση ηγετών της Χαμάς στο Κάιρο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Middle East Eye (MEE). Η προειδοποίηση ήρθε μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Ντόχα, που στόχευσαν την ηγεσία της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Κατάρ.

«Πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι το Ισραήλ είχε ήδη επιχειρήσει κατά το παρελθόν δολοφονία στελεχών της Χαμάς στο Κάιρο, στη διάρκεια διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός», ανέφερε πηγή ασφαλείας. Σύμφωνα με την ίδια, οποιαδήποτε απόπειρα σε αιγυπτιακό έδαφος θα θεωρηθεί από το Κάιρο ως κήρυξη πολέμου.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς διαμένουν στην Αίγυπτο εδώ και χρόνια, ακόμη και πριν από τον τρέχοντα πόλεμο στη Γάζα. Για λόγους ασφαλείας δεν αποκαλύπτονται στοιχεία για την ταυτότητα ή την τοποθεσία τους.

Διακοπή επικοινωνίας Καΐρου - Τελ Αβίβ

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι οι σχέσεις Αιγύπτου και Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί λόγω της άρνησης του Τελ Αβίβ να δεσμευθεί σε εκεχειρία. Το Κάιρο έχει παραγκωνιστεί από τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχους, η επικοινωνία των δύο πλευρών έχει διακοπεί εντελώς.

Παράλληλα, στρατιωτικός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι κατά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα δεν παραβιάστηκε ο αιγυπτιακός εναέριος χώρος. Τόνισε επίσης ότι η Αίγυπτος δεν είχε προηγούμενη γνώση ούτε συμμετοχή στην επιχείρηση. Στο Σινά έχει αναπτυχθεί κινεζικό αντιαεροπορικό σύστημα, που καθιστά αδύνατη τη διέλευση αεροσκαφών χωρίς άδεια.

Οι απειλές Νετανιάχου

Σε ομιλία του μετά την επίθεση στη Ντόχα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε να πλήξει τη Χαμάς «οπουδήποτε στον κόσμο». «Λέω στο Κατάρ και σε όλες τις χώρες που φιλοξενούν τρομοκράτες: ή τους εκδιώκετε ή τους παραδίδετε στη Δικαιοσύνη – αλλιώς θα το κάνουμε εμείς», είπε χαρακτηριστικά.

Παρομοίασε τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 με την 11η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας την ισραηλινή εκστρατεία ως μέρος ενός παγκόσμιου πολέμου κατά της «τρομοκρατίας».

Η στρατηγική θέση της Αιγύπτου

Αναλυτής ασφαλείας που μίλησε στο MEE τόνισε ότι η Αίγυπτος δεν υπερασπίζεται τη Χαμάς, την οποία αντιμετωπίζει με καχυποψία λόγω των δεσμών της με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Ωστόσο, θεωρεί οποιαδήποτε ισραηλινή ενέργεια στο έδαφός της προσβολή της κυριαρχίας και του κύρους της.

Το Κάιρο έχει ιστορικά παίξει κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση Ισραήλ–Παλαιστινίων, όμως τελευταία έχει περιθωριοποιηθεί, με τη Ντόχα να κερδίζει έδαφος στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Κατά τον ίδιο αναλυτή, αν το Ισραήλ επιχειρήσει δολοφονίες στο Κάιρο, η Αίγυπτος θα χάσει την αξιοπιστία της ως μεσολαβητής και θα διακινδυνεύσει εμπλοκή στη σύγκρουση.

