Αίγυπτος: Γιατί φοβάται ισραηλινά σχέδια δολοφονίας αξιωματούχων της Χαμάς στο εδαφός της

Η προειδοποίηση του Καΐρου ότι ενδεχόμενη επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου - Η πίεση Νετανιάχου και η περιθωριοποίηση της Αιγύπτου στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Newsbomb

Αίγυπτος: Γιατί φοβάται ισραηλινά σχέδια δολοφονίας αξιωματούχων της Χαμάς στο εδαφός της
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανώτεροι αξιωματούχοι της Αιγύπτου αποκάλυψαν ότι το Ισραήλ σχεδιάζει εδώ και καιρό την εξόντωση ηγετών της Χαμάς στο Κάιρο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Middle East Eye (MEE). Η προειδοποίηση ήρθε μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Ντόχα, που στόχευσαν την ηγεσία της παλαιστινιακής οργάνωσης στο Κατάρ.

«Πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι το Ισραήλ είχε ήδη επιχειρήσει κατά το παρελθόν δολοφονία στελεχών της Χαμάς στο Κάιρο, στη διάρκεια διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός», ανέφερε πηγή ασφαλείας. Σύμφωνα με την ίδια, οποιαδήποτε απόπειρα σε αιγυπτιακό έδαφος θα θεωρηθεί από το Κάιρο ως κήρυξη πολέμου.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς διαμένουν στην Αίγυπτο εδώ και χρόνια, ακόμη και πριν από τον τρέχοντα πόλεμο στη Γάζα. Για λόγους ασφαλείας δεν αποκαλύπτονται στοιχεία για την ταυτότητα ή την τοποθεσία τους.

Διακοπή επικοινωνίας Καΐρου - Τελ Αβίβ

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι οι σχέσεις Αιγύπτου και Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί λόγω της άρνησης του Τελ Αβίβ να δεσμευθεί σε εκεχειρία. Το Κάιρο έχει παραγκωνιστεί από τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχους, η επικοινωνία των δύο πλευρών έχει διακοπεί εντελώς.

Παράλληλα, στρατιωτικός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι κατά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα δεν παραβιάστηκε ο αιγυπτιακός εναέριος χώρος. Τόνισε επίσης ότι η Αίγυπτος δεν είχε προηγούμενη γνώση ούτε συμμετοχή στην επιχείρηση. Στο Σινά έχει αναπτυχθεί κινεζικό αντιαεροπορικό σύστημα, που καθιστά αδύνατη τη διέλευση αεροσκαφών χωρίς άδεια.

Οι απειλές Νετανιάχου

Σε ομιλία του μετά την επίθεση στη Ντόχα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε να πλήξει τη Χαμάς «οπουδήποτε στον κόσμο». «Λέω στο Κατάρ και σε όλες τις χώρες που φιλοξενούν τρομοκράτες: ή τους εκδιώκετε ή τους παραδίδετε στη Δικαιοσύνη – αλλιώς θα το κάνουμε εμείς», είπε χαρακτηριστικά.

Παρομοίασε τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 με την 11η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, παρουσιάζοντας την ισραηλινή εκστρατεία ως μέρος ενός παγκόσμιου πολέμου κατά της «τρομοκρατίας».

Η στρατηγική θέση της Αιγύπτου

Αναλυτής ασφαλείας που μίλησε στο MEE τόνισε ότι η Αίγυπτος δεν υπερασπίζεται τη Χαμάς, την οποία αντιμετωπίζει με καχυποψία λόγω των δεσμών της με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα. Ωστόσο, θεωρεί οποιαδήποτε ισραηλινή ενέργεια στο έδαφός της προσβολή της κυριαρχίας και του κύρους της.

Το Κάιρο έχει ιστορικά παίξει κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση Ισραήλ–Παλαιστινίων, όμως τελευταία έχει περιθωριοποιηθεί, με τη Ντόχα να κερδίζει έδαφος στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Κατά τον ίδιο αναλυτή, αν το Ισραήλ επιχειρήσει δολοφονίες στο Κάιρο, η Αίγυπτος θα χάσει την αξιοπιστία της ως μεσολαβητής και θα διακινδυνεύσει εμπλοκή στη σύγκρουση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:11ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Γιατί φοβάται ισραηλινά σχέδια δολοφονίας αξιωματούχων της Χαμάς στο εδαφός της

04:31ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Τέλος η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης

03:56ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση στον Άγιο Παντελεήμονα: Αίσιο τέλος για τον 19χρονo

03:23ΚΟΣΜΟΣ

Δανία: Οκτω δισ. ευρώ για ενίσχυση της αντιεροπορικής της Άμυνας

02:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αφαίρεση μπαταριών από αναπηρικά αμαξίδια πριν την επιβίβαση σε αεροπλάνα

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Αποκρούσαμε την προώθηση ρωσικών δυνάμεων στο Σούμι

01:55ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν υπόσχεται προώθηση του συνδυασμού πυρηνικών και συμβατικών όπλων

01:29ΚΟΣΜΟΣ

G7: Πιθανές κυρώσεις και δασμοί σε χώρες που στηρίζουν τη Ρωσία στον πόλεμο

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υποβάθμιση από το Fitch λόγω πολιτικής κρίσης

00:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Σορτς, δεν ακολουθεί την αποστολή στην Αυστραλία

00:43ΚΟΣΜΟΣ

Το συριακό πρόγραμμα χημικών όπλων στο ΣΑ του ΟΗΕ

00:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια, οφείλουμε να κερδίσουμε» - Οι δηλώσεις του Σπανούλη

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λουτράκι: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίαμ Χέμσγουορθ - Γκαμπριέλα Μπρουκς: Ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους στα social media - Η ανάρτηση με το μονόπετρο

23:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Μικρή εστία έντασης μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων μετά το ματς

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στη συζήτηση με τον Hassabis: Ένα από τα πρώτα AI factory δημιουργείται στην Ελλάδα

23:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννίτσης: Η ΔΕΘ είναι ένα άχρηστο πανηγύρι - «Την έχω φάει στο κεφάλι 43 χρόνια» - Να καταργηθεί

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συνελήφθη 49χρονος για καλλιέργεια κάνναβης στο σπίτι του

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Drones πάνω από το Λονδίνο ενόψει της επίσκεψης Τραμπ - Ενισχυμένα τα μέτρα στο Ουίνδσορ

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζήλια και ξύλο στη Σκιάθο για τα μάτια 25χρονης: 45χρονος φώναξε σε 29χρονο «έρχεται η ώρα σου»

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: «Πηγαίναμε με 130 χλμ και ξαφνικά σβήνουν όλα», αναφέρει ο οδηγός του φορτηγού

17:46TRAVEL

Μία «ανάσα» από το κέντρο της Καλαμάτας: Το ιστορικό χωριό με τη μοναδική θέα στον Μεσσηνιακό

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια - Απόπειρα απαγωγής 9χρονης: Την παρέσυρε με το ΙΧ και την τραυμάτισε

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους φίλους μου στην Ελλάδα, αξίζαμε να νικήσουμε»

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Έκανε και η μητέρα μου λάθη, μου λείπουν και οι δύο», λέει η 18χρονη κόρη θύματος και δράστη

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμοι 2025: Τα πέντε ανοιχτά μέτωπα που μπορεί να οδηγήσουν σε παγκόσμιο όλεθρο – Στρατιωτικός αναλυτής εξηγεί στο Newsbomb.gr

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

15:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Ολοήμερα

17:24ΕΛΛΑΔΑ

42χρονος μαστροπός: «Την έβαζε να του γλείφει τα πόδια, όταν δεν έκανε αυτό που ζητούσε» - Σοκάρουν οι περιγραφές των θυμάτων

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε προειδοποιεί τον Σάντσεθ: «Οι ρωσικοί πύραυλοι χρειάζονται μόνο 5 λεπτά περισσότερο για να φτάσουν στη Μαδρίτη»

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο άνδρας με το μπλε κοστούμι στον γάμο - Το μυστήριο λύθηκε μετά από 4 χρόνια

20:59ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Αυτή είναι η σύζυγός του - Επιχειρηματίας, φιλάνθρωπος και podcaster

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ