Γάζα: Η στιγμή που πλήγμα του Ισραήλ ισοπεδώνει κτίριο - Δείτε βίντεο

Οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Tal al-Hawa της Γάζας, καταστρέφοντάς το, με τον αριθμό των ανθρώινων απωλειών να παραμένει ασαφής.

Πριν την επίθεση είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης του κτιρίου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η Χαμάς χρησιμοποιούσε το κτίριο για παρακολούθηση, προκειμένου να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις των στρατευμάτων και να προετοιμάζει επιθέσεις.

pic.twitter.com/qCCsFIoghY — Open Source Intel (@Osint613) September 14, 2025

Το κτίριο, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης της Γάζας, βρισκόταν απέναντι από ένα στρατόπεδο προσφύγων που φιλοξενεί εκατοντάδες οικογένειες, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Λόγω της έκρηξης, θραύσματα και συντρίμμια εκτοξεύτηκαν μέσα στο στρατόπεδο, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στις σκηνές.

Από το ξημέρωμα της Κυριακής (14/09), τουλάχιστον 41 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες από ιατρικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Al Jazeera.

