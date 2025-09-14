Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

Πριν από μερικές εβδομάδες, δημοσιεύθηκε ανάλυση τουρκικού think tank που προκάλεσε αίσθηση: ανέδειξε την υπεροχή των συνδυασμένων αεροπορικών δυνάμεων Ελλάδας και Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία. Η έρευνα του ant1news.gr αποκάλυψε ότι πίσω από την ανάλυση βρισκόταν ένας καλά οργανωμένος μηχανισμός προπαγάνδας, ελεγχόμενος από στενούς συνεργάτες του Τούρκου Προέδρου.

Το περιεχόμενο της ανάλυσης του SETA

Στα τέλη Ιουλίου 2025, το “Ίδρυμα Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών” (SETA) δημοσίευσε μελέτη για την ανάγκη ανανέωσης του τουρκικού στόλου μαχητικών αεροσκαφών. Η ανάλυση περιείχε πίνακες με τη σύγκριση των δυνάμεων Τουρκίας, Ελλάδας και Ισραήλ, όπου αποτυπωνόταν καθαρά η υστέρηση της Άγκυρας, ιδιαίτερα στα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς.

Το Ισραήλ διαθέτει περισσότερα από 50 μαχητικά F-35, η Ελλάδα βρίσκεται σε διαδικασία προμήθειας, ενώ η Τουρκία εμφανίζεται χωρίς αντίστοιχη ικανότητα, με το εγχώριο πρόγραμμα KAAN να προβλέπεται για μετά το 2028. Στην ανάλυση γινόταν σαφής προτροπή για προμήθεια Eurofighter ή άλλων σύγχρονων αεροσκαφών, ενώ υπογραμμιζόταν η “επείγουσα ανάγκη” για ισχυρότερη αεροπορία.

S-400, F-35 και κρίση με τις ΗΠΑ

Το 2019 οι ΗΠΑ απέβαλαν την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 λόγω της αγοράς ρωσικών S-400. Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε κενό που, όπως σημείωνε το SETA, μόνο η επιστροφή στο πρόγραμμα θα μπορούσε να καλύψει. Παράλληλα, η Άγκυρα υπέγραψε συμφωνία για Eurofighter Typhoon, ωστόσο η ανάλυση αναγνώριζε ότι Ελλάδα και Ισραήλ, με την υποστήριξη δυτικών δυνάμεων, έχουν αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, παραμένει ανυποχώρητη: με επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε 40 μέλη του Κογκρέσου, επιβεβαιώθηκε τον Αύγουστο ότι η αντίθεση στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα παραμένει αμετάβλητη. Ακολούθησαν τροπολογίες που ζητούν προσωρινή απαγόρευση πώλησης όπλων στην Άγκυρα έως ότου σταματήσει τις παραβιάσεις σε Ελλάδα, Κύπρο και άλλους συμμάχους.

Το SETA ως προέκταση της ΜΙΤ και του Ερντογάν

Το SETA, που χρηματοδοτείται από την τουρκική κυβέρνηση, έχει στενούς δεσμούς με τις μυστικές υπηρεσίες ΜΙΤ. Ιδρυτής του είναι ο Ιμπραήμ Καλίν, σημερινός επικεφαλής της ΜΙΤ και πρώην στενός σύμβουλος του Ερντογάν. Πρώην στελέχη του think tank κατέχουν κυβερνητικές θέσεις, ενώ στην κορυφή του διοικητικού συμβουλίου βρίσκεται ο Σερχάτ Αλμπαϊράκ, αδελφός του γαμπρού του Τούρκου Προέδρου και υπεύθυνος για την κυβερνητική γραμμή στα ΜΜΕ.

Οι “πλοκάμια” του SETA φτάνουν και στην Ελλάδα, με αναφορές σε παράνομη χρήση κονδυλίων μέσω της υπηρεσίας για κοινότητες της διασποράς (YTB), που υπάγεται στην τουρκική προεδρία και φέρεται να αξιοποιήθηκε από τη ΜΙΤ για μυστικές επιχειρήσεις.

Το πραγματικό μήνυμα της “αδυναμίας”

Η ανάλυση του SETA, που αναδείκνυε την αεροπορική υπεροχή Ελλάδας και Ισραήλ, δεν αποτελεί απλή παραδοχή στρατιωτικής υστέρησης, αλλά μέρος ενός ευρύτερου προπαγανδιστικού μηχανισμού. Στόχος είναι να δικαιολογηθεί η ανάγκη εξοπλισμών, να ενισχυθεί η πίεση προς τη Δύση για τα F-35 και να παρουσιαστεί η Τουρκία ως “πολιορκημένη δύναμη” που οφείλει να ισχυροποιηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η “γραμμή” αυτή εκπορεύεται από το think tank του καθεστώτος Ερντογάν δείχνει πως τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη: ακόμη και η δημόσια παραδοχή αδυναμιών εντάσσεται σε ένα παιχνίδι στρατηγικής επικοινωνίας και εσωτερικής νομιμοποίησης.

