Το F-35 που έπεσε στην Αλάσκα προοριζόταν για την Τουρκία

Ήταν το F-35 που συνετρίβη στην Αλάσκα στην πραγματικότητα από αυτά που επρόκειτο να πάρει η Τουρκίας πριν επιβληθούν οι κυρώσεις;

Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η έκθεση για το ατύχημα του μαχητικού αεροσκάφους F-35A Lightning II που συνετρίβη στην Αλάσκα αποκάλυψε μια εντυπωσιακή πληροφορία.

The Air Force has published details on the F-35 crash in Alaska earlier this year. Water in hydraulic fluid froze resulting in landing gear issues, and further the gear strut did not fully extend leading to the weight on wheels sensors telling the fly by wire system the plane was… pic.twitter.com/ynPYNnGRwo — Scott Manley (@DJSnM) August 26, 2025

Διαπιστώθηκε, πάντα σύμφωνα με την τουρκική πηγή, ότι το αεροσκάφος ήταν ένα από εκείνα που κατασκευάστηκαν για την Τουρκία, αλλά μεταφέρθηκε στο αμερικανικό απόθεμα μετά την απομάκρυνσή της από το πρόγραμμα.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης: Οι λεπτομέρειες που ήρθαν στο φως μετά τη συντριβή ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35A Lightning II της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην Αλάσκα αποκάλυψαν ότι το περιστατικό δεν ήταν μόνο τεχνικό ατύχημα, αλλά απηχούσε και την κρίση των F-35 μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ.

Αποκαλύφθηκε ότι το αεροπλάνο που ενεπλάκη στο ατύχημα ήταν ένα από τα 24 αεροσκάφη που κατασκευάστηκαν αρχικά για την Τουρκία, αλλά ενσωματώθηκαν στο αμερικανικό απόθεμα πριν από την παράδοσή τους.

Το αεροσκάφος που παρήγγειλε η Τουρκία με αριθμό ουράς 18-0016, επανεγγράφηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως 19-5535.

Στο ατύχημα, το οποίο συνέβη στην αεροπορική βάση Eielson στην Αλάσκα τον Ιανουάριο, το αεροσκάφος έχασε τον έλεγχο στον αέρα λόγω πάγου στο σύστημα προσγείωσης και βλάβης στο υδραυλικό σύστημα. Ο πιλότος διέφυγε με εκτινασσόμενο κάθισμα, αλλά το αεροσκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

