Συναγερμός στην Ιαπωνία: Αναγκαστική προσγείωση F-35 - Τι συνέβη

Ένα βρετανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35B Lightning II πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Kagoshima της πόλης Kirishima της Ιαπωνίας το πρωί της 10ης Αυγούστου, σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες και το αεροδρόμιο έχει επιστρέψει στην κανονική λειτουργία του.

Το γραφείο του αεροδρομίου Kagoshima ανέφερε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 π.μ. τοπική ώρα, αφού ο πιλότος ανέφερε ένα πιθανό τεχνικό πρόβλημα στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Πλάνα της NHK έδειξαν το αεροσκάφος σταθμευμένο κοντά στον διάδρομο προσγείωσης στις 2:00 μ.μ. χωρίς ορατές ζημιές.

Το μαχητικό αεροσκάφος σταθμευμένο στο αεροδρόμιο μετά την αναγκαστική προσγείωση. NHK

«Ο πιλότος του μαχητικού αεροσκάφους είχε επικοινωνήσει εκ των προτέρων με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, αναφέροντας ότι αντιμετώπιζε πιθανό μηχανικό πρόβλημα και επιθυμούσε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση», δήλωσε το γραφείο του αεροδρομίου στο NHK.

Μετά την προσγείωση, το αεροδρόμιο έκλεισε τον διάδρομο προσγείωσης για περίπου 20 λεπτά, ενώ το F-35B μεταφέρθηκε σε διάδρομο τροχοδρόμησης και πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ασφαλείας. Έξι αναχωρήσεις και αφίξεις πτήσεων καθυστέρησαν κατά περίπου 20 λεπτά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα βρετανικό F-35B με βάση το αεροπλανοφόρο HMS Prince of Wales, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Δυτικό Ειρηνικό ως μέρος της Carrier Strike Group 25 (CSG25) του Ηνωμένου Βασιλείου. «Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Kagoshima λόγω βλάβης», ανέφερε το υπουργείο.

Το HMS Prince of Wales και αρκετά συνοδευτικά σκάφη βρίσκονται στην περιοχή και πραγματοποιούν κοινές ασκήσεις με τις Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας, όπως αποκαλούνται οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, και τον αμερικανικό στρατό, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι τις 12 Αυγούστου. Η ανάπτυξη αποτελεί μέρος της Επιχείρησης Highmast, η οποία αποδεικνύει την ικανότητα του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεργάζεται με τους συμμάχους του στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.