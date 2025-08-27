Τρομακτικό βίντεο: F-35 συνετρίβη στην Αλάσκα – Ο πιλότος πρόλαβε να εγκαταλείψει το μαχητικό

Σοκάρει το βίντεο της συντριβής μαχητικού F-35 στην αμερικανική αεροπορική βάση Eielson, με τον πιλότο ευτυχώς να προλαβαίνει και να εγκαταλείπει εγκαίρως το μαχητικό.

Συγκεκριμένα, ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το F-35 που χειριζόταν στην Αλάσκα, ύστερα από 50 λεπτά τηλεδιάσκεψης εν πτήσει με μηχανικούς της Lockheed Martin, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να διορθώσει σοβαρή βλάβη στο σύστημα προσγείωσης.

The Air Force has published details on the F-35 crash in Alaska earlier this year. Water in hydraulic fluid froze resulting in landing gear issues, and further the gear strut did not fully extend leading to the weight on wheels sensors telling the fly by wire system the plane was… pic.twitter.com/ynPYNnGRwo — Scott Manley (@DJSnM) August 26, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε την 28η Ιανουαρίου στην αεροπορική βάση Eielson, με το αεροσκάφος των 200 εκατ. δολαρίων να χάνει απότομα ύψος, να συντρίβεται και να τυλίγεται στις φλόγες.

Η έρευνα της Πολεμικής Αεροπορίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αιτία της συντριβής ήταν η παρουσία πάγου στο σύστημα προσγείωσης, που εμπόδισε τη σωστή λειτουργία του.

Το πρόβλημα διαπιστώθηκε λίγο μετά την απογείωση, όταν το σύστημα προσγείωσης δεν μπόρεσε να ανασυρθεί πλήρως. Όταν ο πιλότος προσπάθησε να το κατεβάσει ξανά, η μύτη του τροχού «κλείδωσε» και οι επανειλημμένες προσπάθειες διόρθωσης έκαναν το λογισμικό του αεροσκάφους να «θεωρήσει» ότι βρισκόταν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να μεταβεί αυτόματα σε «λειτουργία εδάφους» ενώ βρισκόταν στον αέρα, σύμφωνα με την αναφορά.

Το αεροσκάφος έγινε ανεξέλεγκτο, οδηγώντας τελικά τον πιλότο στην απόφαση να εκτιναχθεί.

Πριν από την εγκατάλειψη, ο πιλότος είχε επικοινωνήσει μέσω τηλεδιάσκεψης με πέντε μηχανικούς της Lockheed Martin, μεταξύ εκείνων και με έναν ανώτερο μηχανικό λογισμικού, έναν μηχανικό ασφάλειας πτήσεων και τρεις ειδικούς σε συστήματα προσγείωσης.

Κατόπιν οδηγιών, δοκίμασε δύο touch and go προσγειώσεις (σ.σ. το αεροσκάφος προσγειώνεται σε διάδρομο αλλά δεν σταματά πλήρως· αντίθετα, αμέσως απογειώνεται ξανά χωρίς να τερματίσει την προσγείωση) με την ελπίδα να επαναφέρει τον μπλοκαρισμένο τροχό. Οι απόπειρες αυτές όχι μόνο απέτυχαν, αλλά ακινητοποίησαν και τους δύο κύριους τροχούς προσγείωσης.

Η έκθεση για το ατύχημα σημείωσε ότι μόλις 9 μέρες αργότερα, κατεγράφη παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο αεροδρόμιο, αλλά εκείνο το F-35 κατάφερε να προσγειωθεί με επιτυχία.