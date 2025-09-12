Νέα F-35 αντί για αναβάθμιση των F-16: Η Ελλάδα εξετάζει προμήθεια 8 – 12 αεροσκαφών

Νέα F-35 αντί για αναβάθμιση των F-16: Η Ελλάδα εξετάζει προμήθεια 8 – 12 αεροσκαφών
Η Αθήνα εξετάζει, πλέον, με ιδιαίτερη προσοχή το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της δυνατότητας για την προμήθεια περισσότερων F–35 μετά το 2030, αντί της αναβάθμισης των 38 F–16 Block 50 σε Block 52, ενώ, προχωρούν οι συζητήσεις με τους Αμερικανούς.

Συγκεκριμένα, η ελληνική ηγεσία εξετάζει το ενδεχόμενο προμήθειας 8 έως 12 ακόμη F–35, επιπλέον των 20 που ήδη έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Πολεμική Αεροπορία, με το πρώτο να υπολογίζεται να είναι πως θα είναι έτοιμο το 2028, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Η συζήτηση για την πιθανότητα παραγγελίας περισσότερων F–35 έγινε επειδή οι διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς για την αναβάθμιση των 38 F–16 Block 50 είναι αργόσυρτες, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται στο τραπέζι εδώ και περίπου 5 χρόνια.

Η διαπραγμάτευση για την αναβάθμιση των Block 50 περιλαμβάνει –γνωστό στους επιτελείς– ρίσκο, όταν αυτή τελειώσει να καταλήξει στη συνθήκη να προικιστεί η Πολεμική Αεροπορία με ακόμη έναν τύπο, μάλλον ξεπερασμένης διαμόρφωσης, F–16 (καθώς δεν θα έχει ολοκληρωθεί πριν από το 2031 – 2032).

Αυτή είναι και η βασική αιτία που έχει οδηγήσει την ελληνική πλευρά να εξετάσει το ενδεχόμενο απλώς να προσθέσει ορισμένα ακόμη F–35 στον στόλο της Πολεμικής Αεροπορίας, που ούτως ή άλλως θα έχουν πολλαπλάσιες δυνατότητες και θα είναι επιχειρησιακά ενεργά για ακόμη μισό αιώνα, σε αντίθεση με τα αναβαθμισμένα F–16 Block 50, που θα πάρουν μεν παράταση ζωής, δεν θα χρειάζονται δε νέες παρεμβάσεις πριν από το τέλος της επόμενης δεκαετίας, βάσει του ρεπορτάζ της «Καθημερινής».

Στο τέλος της δεκαετίας, θα υπάρχουν ακόμη 83 (έχουν παραδοθεί έως τώρα 40) F–16 Viper, τα οποία θα είναι πλήρως διαλειτουργικά, όχι μόνο με τα F–35 αλλά και με τα υφιστάμενα Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας.

Αυτήν τη στιγμή, έπειτα από επίμονες διαπραγματεύσεις, η αμερικανική πλευρά φέρεται να είχε δεχτεί ότι η αναβάθμιση των F–16 Block 50 μπορεί να γίνει με το κόστος περίπου 900 εκατ. ευρώ, κατά πολύ χαμηλότερο από το σημείο εκκίνησης των συζητήσεων (1,9 δισ. ευρώ). Στο πενταετές παζάρι, η ελληνική πλευρά δέχτηκε ότι η αναβάθμιση μπορεί να γίνει στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, κάτι που έθετε ως προϋπόθεση η κατασκευάστρια εταιρεία, Lockheed Martin.

