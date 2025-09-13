Εκκενώνεται η Γάζα: Πάνω από 250.000 Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν την πόλη - Ανακοίνωση των IDF

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας και έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, μετά την εντατικοποίηση των χερσαίων και αεροπορικών ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

Από την πλευρά της η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας έκανε λόγο για πέντε Παλαιστίνιους νεκρούς από τα ξημερώματα λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών, μία ημέρα μετά τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων στον παλαιστινιακό θύλακα, με βάση την ίδια πηγή.

"Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του στρατού, περισσότερο από ένα τέταρτο του εκατομμυρίου των κατοίκων της πόλης της Γάζας την έχουν εγκαταλείψει για τη δική τους ασφάλεια", έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ στο Χ.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι ζουν μέσα και γύρω από την πόλη της Γάζας, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα.

Στόχος του στρατού του Ισραήλ είναι να θέσει υπό τον έλεγχό του την πόλη της Γάζας, την οποία Ισραηλινοί αξιωματούχοι παρουσιάζουν ως ένα από τα τελευταία προπύργια της Χαμάς.

Σήμερα οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν φυλλάδια στην πόλη με τα οποία ζητούσαν από τους κατοίκους των δυτικών συνοικιών να τις εγκαταλείψουν. Την ίδια ώρα η Πολιτική Προστασία ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί είναι συνεχείς.

"Ο στρατός ενεργεί με ισχύ στον τομέα σας και είναι αποφασισμένος να εξαρθρώσει και να νικήσει τη Χαμάς", έγραφαν τα φυλλάδια. "Για τη δική σας ασφάλεια απομακρυνθείτε αμέσως μέσω της οδού αλ Ρασίντ προς τα νότια. Σας έχουμε προειδοποιήσει", πρόσθεταν.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταστρέψει τις τελευταίες ημέρες πολλά πολυώροφα κτίρια κατοικιών στην πόλη της Γάζας, με τον στρατό να δηλώνει ότι "θα εντείνει τον ρυθμό των στοχευμένων πληγμάτων (...) προκειμένου να καταστραφούν οι τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς (...) και να περιοριστεί η απειλή για τα στρατεύματα".

Πολλές ανθρωπιστικές οργανώσεις εκτιμούν ότι αυτός ο νέος εκτοπισμός των Παλαιστινίων προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι αδύνατος και επικίνδυνος.

