Η Γάζα και οι πολιτικές συγγένειες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη ψήφισμα με το οποίο καλεί τα κράτη - μέλη της ΕΕ να "εξετάσουν το ενδεχόμενο αναγνώρισης του κράτους της Παλαιστίνης, με σκοπό την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών".

Το ψήφισμα ήταν ένα ηχηρό καμπανάκι για όσα συμβαίνουν στη Γάζα και μάλιστα με διακομματική αποδοχή απ' τις ευρωομάδες του δημοκρατικού τόξου.

Έβγαλε όμως και ειδήσεις για το πώς ψηφίζουν οι ευρωβουλευτές μας.

Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ψήφισαν εν μέρει, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ το ψήφισαν, οι συνάδελφοί τους του ΚΚΕ δεν ψήφισαν, όπως επίσης και ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήταν καν στην αίθουσα, εκτός απ' τον ευρωβουλευτή Νίκο Φαραντούρη που υπερψήφισε μαζί με τους τρεις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 305 ψήφους υπέρ από το Λαϊκό Κόμμα και τους Σοσιαλιστές, 151 κατά και 122 αποχές. Η ψηφοφορία ήταν μακρά και τεταμένη.