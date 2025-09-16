Axios: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας

Το Reuters και το Axios μεταδίδουν ότι ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε χερσαία εισβολή με στόχο τον έλεγχο της Γάζας, έπειτα από εντολή εκκένωσης της πόλης.

Axios: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας
AP Photo
Ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε τη Δευτέρα χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, αναφέρει ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τη Δευτέρα, τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με το Reuters και το Axios.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλιμάκωση από την έναρξη της σύγκρουσης, με την ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση να ανακοινώνει ότι στόχος είναι η πλήρης εξουδετέρωση της Χαμάς.

Λίγο πριν από την εισβολή, εκδόθηκε διαταγή εκκένωσης της πόλης, με τους κατοίκους να καλούνται να κατευθυνθούν προς τη νότια ζώνη της Αλ-Μαουάσι. Την ίδια ώρα, εκτενείς αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και νέες μαζικές ροές εκτοπισμένων.

Από την πλευρά του, ο ΟΗΕ και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες. Συγκεκριμένα, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, κατήγγειλε ότι στόχος των ισραηλινών επιθέσεων είναι να καταστεί η Γάζα «μη βιώσιμη».

