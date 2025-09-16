Έκθεση του ΟΗΕ: «Το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα»

Παλαιστίνιοι στέκονται στην άκρη ενός κρατήρα έπειτα από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις σε καταυλισμό για εκτοπισμένους κοντά στο νοσοκομείο Al-Aqsa, στο Deir al-Balah, την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Eξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία εναντίον Παλαιστινίων στη Γάζα. Η νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα σε διεθνές επίπεδο.

Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι υπάρχουν «εύλογες βάσεις» για να συμπεράνουμε ότι τέσσερις από τις πέντε γενοκτονικές πράξεις που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο έχουν διαπραχθεί από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς το 2023: η δολοφονία μελών μιας ομάδας, η πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης σε αυτά, η σκόπιμη πρόκληση συνθηκών που αποσκοπούν στην καταστροφή της ομάδας και η αποτροπή γεννήσεων.

Η επιτροπή αναφέρει ότι ανέλυσε δηλώσεις Ισραηλινών ηγετών και ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο πρώην Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ «υποκίνησαν την τέλεση γενοκτονίας». Δηλώνει επίσης ότι «η πρόθεση γενοκτονίας ήταν το μόνο λογικό συμπέρασμα» που θα μπορούσε να συναχθεί από το πρότυπο συμπεριφοράς των ισραηλινών αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας στη Γάζα.

Καπνοί υψώνονται στον ουρανό μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπως φαίνεται από το νότιο Ισραήλ, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025. AP

Η επιτροπή αναφέρει ότι το πρότυπο συμπεριφοράς περιλαμβάνει την εκ προθέσεως δολοφονία και τη σοβαρή βλάβη ενός πρωτοφανούς αριθμού Παλαιστινίων χρησιμοποιώντας βαριά πυρομαχικά, συστηματικές και εκτεταμένες επιθέσεις σε θρησκευτικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς χώρους, καθώς και την επιβολή πολιορκίας στη Γάζα και την λιμοκτονία του πληθυσμού της.

«Ήδη από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ορκίστηκε να επιβάλει… "ισχυρή εκδίκηση σε όλα τα μέρη όπου η Χαμάς έχει αναπτυχθεί, κρύβεται και δραστηριοποιείται σε αυτήν την άνομη πόλη, θα τη μετατρέψουμε σε ερείπια"», δήλωσε η Πιλάι σε συνέντευξή της στο BBC. «Η χρήση της φράσης "άνομη πόλη" στην ίδια δήλωση υπονοούσε ότι θεωρεί ολόκληρη την Πόλη της Γάζας υπεύθυνη και στόχο εκδίκησης. Και είπε στους Παλαιστίνιους να "φύγουν τώρα γιατί θα λειτουργήσουμε δυναμικά παντού"».

Πρόσθεσε: «Μας πήρε δύο χρόνια για να συγκεντρώσουμε όλες τις ενέργειες και να προσκομίσουμμε πραγματικά ευρήματα, να επαληθεύσουμε αν αυτό είχε συμβεί… Μόνο τα γεγονότα θα σας κατευθύνουν. Και μπορούν να υπαχθούν μόνο στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία εάν αυτές οι πράξεις έγιναν με αυτή την πρόθεση».

Τα βασικά σημεία της έκθεσης:

Η Επιτροπή, με επικεφαλής την πρώην Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Nάβι Πιλάι υποστηρίζει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διαπράξει τέσσερις από τις πέντε πράξεις γενοκτονίας όπως αυτές ορίζονται από τη Σύμβαση της Γενοκτονίας του 1948. Οι πράξεις αυτές περιλαμβάνουν:

Δολοφονία μελών της ομάδας: Μέσω επιθέσεων σε προστατευμένα αντικείμενα και τη στοχοποίηση αμάχων.

Πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης: Μέσω της καταστροφής κατοικιών, της άρνησης ιατρικής περίθαλψης και του αναγκαστικού εκτοπισμού

Επιβολή συνθηκών διαβίωσης που στοχεύουν στην καταστροφή της ομάδας: Μέσω της πλήρους πολιορκίας, της παρεμπόδισης πρόσβασης σε νερό, τρόφιμα και καύσιμα, και της κατάρρευσης των συστημάτων υγείας και υγιεινής.

Επιβολή μέτρων για την αποτροπή γεννήσεων: Αναφέρεται συγκεκριμένα η επίθεση τον Δεκέμβριο του 2023 στη μεγαλύτερη κλινική γονιμότητας της Γάζας, η οποία φέρεται να κατέστρεψε περίπου 4.000 έμβρυα και 1.000 δείγματα σπέρματος και μη γονιμοποιημένα ωάρια

Η αντίδραση του Ισραήλ

Το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση, χαρακτηρίζοντάς την «διαστρεβλωμένη και ψευδή». Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών κατηγόρησε τα μέλη της επιτροπής ότι λειτουργούν ως «αντιπρόσωποι της Χαμάς» και ότι βασίστηκαν σε «ψεύδη που έχουν ήδη καταρριφθεί πλήρως». Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η δράση του στη Γάζα στοχεύει αποκλειστικά στην εξάρθρωση της Χαμάς, η οποία, όπως ανέφερε, διέπραξε γενοκτονία στις 7 Οκτωβρίου του 2023, σκοτώνοντας 1.200 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας ομήρους.

Οι ουρές της απελπισίας στη Λωρίδα της Γάζας AP

Η έκθεση της Επιτροπής βλέπει το φως την ώρα που το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) συνεχίζει να εξετάζει μια υπόθεση που έχει προσκομίσει η Νότια Αφρική, κατηγορώντας επίσης το Ισραήλ για γενοκτονία. Ενώ το Ισραήλ αρνείται τους ισχυρισμούς, η κλίμακα των καταστροφών στη Γάζα είναι πρωτοφανής. Με πάνω από 64.905 νεκρούς, σύμφωνα με τις αρχές της Γάζας, και το 90% των κατοικιών να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί, οι συνέπειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων είναι συντριπτικές.

Η Επιτροπή καλεί επίσης τις διεθνείς κοινότητες να αναλάβουν δράση, τονίζοντας ότι όλες οι χώρες έχουν την υποχρέωση να αποτρέπουν και να τιμωρούν το έγκλημα της γενοκτονίας. Η αποτυχία τους, όπως αναφέρει η έκθεση, μπορεί να τις καταστήσει συνένοχους.

