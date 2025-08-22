Γάζα: «Πεθαίνουν από την πείνα» - Την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας ζητά η Χαμάς

Το άνοιγμα των διελεύσεων «χωρίς περιορισμούς για να επιτρέπεται η επείγουσα και συνεχής είσοδος τροφίμων, φαρμάκων, νερού και καυσίμων» ζητά η Χαμάς μετά την κήρυξη της Γάζα σε κατάσταση λιμού.

Σε ανακοίνωσή της η ένοπλη οργάνωση ζητά επίσης τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και «άμεση δράση από τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας για τον τερματισμό του πολέμου και την άρση της πολιορκίας».

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί «την πείνα ως όπλο πολέμου», κάτι που, όπως λέει, αποτελεί «έγκλημα πολέμου και έγκλημα γενοκτονίας βάσει του διεθνούς δικαίου».

Η δήλωση καλεί επίσης τα αραβικά, μουσουλμανικά και άλλα έθνη να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να διασφαλίσουν ότι η επείγουσα βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα.

«Τα παιδιά ζαλίζονται από την πείνα»

Παλαιστίνια δασκάλα που δίνει μαθήματα για τα παιδιά σε ένα μικρό αυτοσχέδιο σχολείο στην κεντρική Γάζα, λέει στο BBC λέει ότι η κατάσταση για τους μαθητές χειροτερεύει κάθε μέρα.

«Δεν τρώνε πρωινό. Ζαλίζονται από την πείνα. Θέλω να κλάψω», αναφέρει.

Οι τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να είναι στα ύψη και «δεν υπάρχει τίποτα υγιεινό όπως το κοτόπουλο, τα αυγά, τα καλά λαχανικά, τα φρούτα», προσθέτει.

«Λέω ιστορίες λιμού ενώ τη ζω η ίδια», λέει. «Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στη Γάζα», αναφέρει.

Από την πλευρά της η κλινική διατροφολόγος Σούζαν Μοχάμεντ Μαρούφ που εργάζεται στο Νοσοκομείο Φιλανθρωπικής Εταιρείας Φίλων Ασθενών στην πόλη της Γάζας, αναφέρει στο BBC ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων υποσιτισμού.

Μια μέρα, λέει, δέχτηκαν 11 κρούσματα και αναγκάστηκαν να βάλουν δύο παιδιά στο ίδιο κρεβάτι λόγω έλλειψης πόρων.

«Για παιδιά κάτω των έξι μηνών, ενθαρρύνουμε τον θηλασμό, αλλά συχνά η κατάσταση της υγείας της μητέρας δεν είναι καλή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρέχει στο μωρό της πλήρη θηλασμό και αναγκάζεται να χρησιμοποιεί βρεφικό γάλα σε σκόνη. Αυτό επίσης δεν είναι διαθέσιμο, γεγονός που οδηγεί σε υποσιτισμό στα παιδιά, και μάλιστα σε ακόμη πιο σοβαρές μορφές.

«Εάν η κατάσταση συνεχιστεί ως έχει, με την εξάπλωση του σοβαρού υποσιτισμού, θα έχουμε θύματα λόγω ελλείψεων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής.»

«Έχουμε ήδη χάσει μεγάλο αριθμό ασθενών και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Εάν η κατάσταση παραμείνει αμετάβλητη, θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους».

«Ζούμε μέρα με τη μέρα»

«Πριν από πέντε μήνες, ζύγιζα 56 κιλά (123 λίβρες). Σήμερα, ζυγίζω μόνο 46 κιλά (101 λίβρες)», δήλωσε η Ασίλ, κάτοικος της πόλης της Γάζας.

Όπως είπε δεν είχε φάει ούτε ένα φρούτο ή κρέας εδώ και μήνες και είχε ξοδέψει σχεδόν όλες τις οικονομίες της σε βασικά συστατικά για να επιβιώσει.

Η κουνιάδα της με την οποία ζει μαζί, έχει ένα μωρό ενός μηνός: «Ψάχνει απεγνωσμένα για βρεφικό γάλα σε λογική τιμή», είπε η Ασίλ.

«Όπως χιλιάδες άνθρωποι, ζούμε μέρα με τη μέρα.», πρόσθεσε.

