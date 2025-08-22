Γάζα: «Πεθαίνουν από την πείνα» - Την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας ζητά η Χαμάς

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί «την πείνα ως όπλο πολέμου»

Newsbomb

Γάζα: «Πεθαίνουν από την πείνα» - Την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας ζητά η Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το άνοιγμα των διελεύσεων «χωρίς περιορισμούς για να επιτρέπεται η επείγουσα και συνεχής είσοδος τροφίμων, φαρμάκων, νερού και καυσίμων» ζητά η Χαμάς μετά την κήρυξη της Γάζα σε κατάσταση λιμού.

Σε ανακοίνωσή της η ένοπλη οργάνωση ζητά επίσης τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και «άμεση δράση από τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας για τον τερματισμό του πολέμου και την άρση της πολιορκίας».

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί «την πείνα ως όπλο πολέμου», κάτι που, όπως λέει, αποτελεί «έγκλημα πολέμου και έγκλημα γενοκτονίας βάσει του διεθνούς δικαίου».

Η δήλωση καλεί επίσης τα αραβικά, μουσουλμανικά και άλλα έθνη να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ για να διασφαλίσουν ότι η επείγουσα βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα.

«Τα παιδιά ζαλίζονται από την πείνα»

Παλαιστίνια δασκάλα που δίνει μαθήματα για τα παιδιά σε ένα μικρό αυτοσχέδιο σχολείο στην κεντρική Γάζα, λέει στο BBC λέει ότι η κατάσταση για τους μαθητές χειροτερεύει κάθε μέρα.

«Δεν τρώνε πρωινό. Ζαλίζονται από την πείνα. Θέλω να κλάψω», αναφέρει.

Οι τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να είναι στα ύψη και «δεν υπάρχει τίποτα υγιεινό όπως το κοτόπουλο, τα αυγά, τα καλά λαχανικά, τα φρούτα», προσθέτει.

«Λέω ιστορίες λιμού ενώ τη ζω η ίδια», λέει. «Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στη Γάζα», αναφέρει.

Από την πλευρά της η κλινική διατροφολόγος Σούζαν Μοχάμεντ Μαρούφ που εργάζεται στο Νοσοκομείο Φιλανθρωπικής Εταιρείας Φίλων Ασθενών στην πόλη της Γάζας, αναφέρει στο BBC ότι έχει παρατηρηθεί αύξηση των κρουσμάτων υποσιτισμού.

Μια μέρα, λέει, δέχτηκαν 11 κρούσματα και αναγκάστηκαν να βάλουν δύο παιδιά στο ίδιο κρεβάτι λόγω έλλειψης πόρων.

«Για παιδιά κάτω των έξι μηνών, ενθαρρύνουμε τον θηλασμό, αλλά συχνά η κατάσταση της υγείας της μητέρας δεν είναι καλή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παρέχει στο μωρό της πλήρη θηλασμό και αναγκάζεται να χρησιμοποιεί βρεφικό γάλα σε σκόνη. Αυτό επίσης δεν είναι διαθέσιμο, γεγονός που οδηγεί σε υποσιτισμό στα παιδιά, και μάλιστα σε ακόμη πιο σοβαρές μορφές.

«Εάν η κατάσταση συνεχιστεί ως έχει, με την εξάπλωση του σοβαρού υποσιτισμού, θα έχουμε θύματα λόγω ελλείψεων φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής.»

«Έχουμε ήδη χάσει μεγάλο αριθμό ασθενών και ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Εάν η κατάσταση παραμείνει αμετάβλητη, θα οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους».

«Ζούμε μέρα με τη μέρα»

«Πριν από πέντε μήνες, ζύγιζα 56 κιλά (123 λίβρες). Σήμερα, ζυγίζω μόνο 46 κιλά (101 λίβρες)», δήλωσε η Ασίλ, κάτοικος της πόλης της Γάζας.

Όπως είπε δεν είχε φάει ούτε ένα φρούτο ή κρέας εδώ και μήνες και είχε ξοδέψει σχεδόν όλες τις οικονομίες της σε βασικά συστατικά για να επιβιώσει.

Η κουνιάδα της με την οποία ζει μαζί, έχει ένα μωρό ενός μηνός: «Ψάχνει απεγνωσμένα για βρεφικό γάλα σε λογική τιμή», είπε η Ασίλ.

«Όπως χιλιάδες άνθρωποι, ζούμε μέρα με τη μέρα.», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάρισα - Καίει κοντά σε εργατικές κατοικίες

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Ρωσία εκπαιδεύουν 8χρονους μαθητές σε πολεμικές ασκήσεις και ρίψεις χειροβομβίδων - «Ενθουσιασμένα» δηλώνουν τα παιδιά

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανηλικότητα μεταναστών: Με ακτινογραφία στον αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η οστική ηλικία

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ήχησαν σειρήνες στο Κίεβο λίγη ώρα μετά την συνάντηση Ρούτε-Ζελένσκι

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Οκτώ τραυματίες, οι τρεις βαριά - Ένας 21χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

17:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Πεθαίνουν από την πείνα» - Την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας ζητά η Χαμάς

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργείο Εργασίας: Ιστορικό χαμηλό στο ποσοστό μισθωτών που υπερεργάστηκαν το 2024

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων στα Λαγυνά

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά - Καίει πλέον εκτός εθνικού δρυμού

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Jean Pormanove: Αυτή είναι η αιτία θανάτου του Γάλλου streamer – Τι αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση

17:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Το μεγαθήριο της Βραζιλίας «λύγισε» την Εθνική γυναικών

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Ελλάδα και 24 ΥΠΕΞ καταδικάζουν την έγκριση επέκτασης ισραηλινών εποικισμών στη Δυτική Όχθη - Υπέγραψαν κοινή δήλωση

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η δραματική έκκληση του «Kids Save Lives» με αφορμή τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου: «Βάλτε παντού απινιδωτές»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Δεν προβλέπεται συνάντηση» ανάμεσα σε Πούτιν και Ζελένσκι

16:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ηνωμένο Βασίλειο: Το TikTok στρέφεται ακόμη περισσότερο στο AI και εκατοντάδες εργαζόμενοι στο δημοφιλές Μέσο θα απολυθούν

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Sin City» ολόκληρες περιοχές της Δυτικής Αττικής: 869 συλλήψεις σε ειδικές εφόδους της ΕΛ.ΑΣ., νέα επιχείρηση στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Νέα επίθεση των Χούθι με drone – Συναγερμός στα σύνορα με Γάζα και Αίγυπτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

16:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» - Σε σοκ τα παιδιά του θύματος της άγριας δολοφονίας στον Βόλο, σεσημασμένος ο δράστης

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σοκαριστική στιγμή δημόσιας εκτέλεσης δια απαγχονισμού μπροστά σε ενθουσιασμένο πλήθος - Τον κρέμασαν από γερανό

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

14:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Αυτός είναι ο δολοφόνος της 36χρονης - Τη μαχαίρωσε μπροστά στα παιδιά τους

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Ρωσία εκπαιδεύουν 8χρονους μαθητές σε πολεμικές ασκήσεις και ρίψεις χειροβομβίδων - «Ενθουσιασμένα» δηλώνουν τα παιδιά

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Τι συμβαίνει στην Τζιά φέτος το καλοκαίρι με την γαστρεντερίτιδα; Οι καταγγελίες και η απάντηση του Δήμου

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Παλαιστίνιος κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική στέρηση έξω από παρεκκλήσι - Προθεσμία να απολογηθεί

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας - Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ρόδο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, για μυστικές καλοκαιρινές διακοπές

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Sin City» ολόκληρες περιοχές της Δυτικής Αττικής: 869 συλλήψεις σε ειδικές εφόδους της ΕΛ.ΑΣ., νέα επιχείρηση στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστηριώδες κρανίο 286.000 ετών που εντοπίστηκε στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός της Μίνας Βαλυράκη και του Σάββα Σαββόπουλου στη Λένα Σαμαρά

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Οκτώ τραυματίες, οι τρεις βαριά - Ένας 21χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ψαράς βγάζει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δαγκώνει - Βίντεο

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Είναι 95 ετών, έζησε 72 χρόνια -τα 42 φυλακισμένος- στη Νότια Κορέα, θέλει να γυρίσει στη Βόρεια Κορέα για να πεθάνει αλλά δεν τον αφήνουν: Η μοναδική ιστορία του Ahn Hak-sop

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ