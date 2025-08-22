Λιμός στη Γάζα: Πώς η IPC κατέληξε στο τρομακτικό συμπέρασμά της - Τα πέντε επίπεδα της κλίμακας

Παλαιστίνιοι αγωνίζονται να πάρουν τρόφιμα σε μια κοινοτική κουζίνα στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το Σάββατο 16 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Η IPC (Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας) εξήγησε τη γενική μεθοδολογία που χρησιμοποίησε για να καταλήξει στα συμπεράσματά της και να κηρύξει λιμό στην επαρχία της Γάζας.

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από περίπου 50 εμπειρογνώμονες από 19 οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς.

Τα στοιχεία για την επισιτιστική ανασφάλεια συγκεντρώθηκαν συνδυάζοντας τηλεφωνικές έρευνες και αναλύοντας τις τάσεις της κατανάλωσης τροφίμων.

Ο υποσιτισμός αξιολογήθηκε με επιτόπιες μετρήσεις της περιφέρειας του βραχίονα των κατοίκων.

Η δημόσια υγεία και άλλες πληροφορίες σχετικά με το «γενικότερο πλαίσιο της κατάστασης» χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της θνησιμότητας, κάτι που, σύμφωνα με την IPC, αποτελεί τυπική διαδικασία όταν δεν υπάρχουν «αξιόπιστα δεδομένα» σχετικά με αυτήν.

Άλλα δεδομένα σχετικά με «επιπρόσθετους παράγοντες» που εξετάστηκαν στην έκθεση περιλαμβάνουν στοιχεία όπως η ίδια η σύγκρουση, η εκτόπιση, η πρόσβαση στις αγορές και οι τιμές των αγαθών, το νερό και η αποχέτευση, καθώς και η διαθεσιμότητα υπηρεσιών υγείας και διατροφής.

Η IPC αναφέρει ότι στην ανάλυσή της εμπεριέχονται μόνο τρεις από τις επαρχίες της Γάζας, εξαιρουμένης της Ράφα, η οποία είναι σχεδόν ερημωμένη, και της Βόρειας Γάζας, για την οποία δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα για την κάλυψη των απαιτήσεων τεκμηρίωσης.

Η έκθεση αξιολογεί το επίπεδο τεκμηρίωσης των δεδομένων που ανέλυσε ως «μέτριο» – το δεύτερο από τα τρία επίπεδα της κλίμακας αξιοπιστίας τεκμηρίωσης.

Πάνω από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν σήμερα από υποσιτισμό ή λιμό, ενώ ένα επιπλέον 20% του πληθυσμού βρίσκεται σε «κρίσιμη» κατάσταση, όπως περιγράφει η IPC.

Τα πέντε επίπεδα της κλίμακας

Η IPC επιβεβαίωσε ότι η επαρχία της Γάζας βρίσκεται στη φάση 5 της κλίμακας οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας, το υψηλότερο και χειρότερο στάδιο της κλίμακας. Τι σημαίνει αυτό;

Η φάση 5 κατατάσσεται ως καταστροφή/λιμός.

Στην ιστοσελίδα του, η IPC αναφέρει ότι αυτή η φάση επιτυγχάνεται όταν: «Τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν ακραία έλλειψη τροφίμων και/ή άλλων βασικών αναγκών, ακόμη και μετά την πλήρη εφαρμογή στρατηγικών αντιμετώπισης.

Η πείνα, ο θάνατος, η ένδεια και τα εξαιρετικά κρίσιμα επίπεδα υποσιτισμού είναι εμφανή».

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι πρέπει να υπάρχουν «εξαιρετικά κρίσιμα επίπεδα υποσιτισμού και θνησιμότητας», ενώ εμπειρογνώμονες σε θέματα επισιτιστικής ασφάλειας έχουν πλέον βρει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι όλες αυτές οι δεινές συνθήκες έχουν επιτευχθεί στην υπό πολιορκία περιοχή.

Η κλίμακα της επισιτιστικής ασφάλειας της IPC. BBC

