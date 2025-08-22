ΟΗΕ: Λιμός επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά στην πόλη της Γάζας

Οργανισμός που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ ανέβασε την κατηγορία επισιτιστικής ανασφάλειας στο χειρότερο επίπεδο

ΟΗΕ: Λιμός επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά στην πόλη της Γάζας

Ο επτά μηνών Salem Awad, που πάσχει από σοβαρό υποσιτισμό, ξαπλώνει σε ένα στρώμα στη σκηνή της οικογένειάς του στην πόλη της Γάζας, στις 28 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

AP
Για πρώτη φορά επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη λιμού στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με οργανισμό που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ανέβασε την κατηγοριοποίηση της κατάστασης στην πόλη της Γάζας στη Φάση 5, το υψηλότερο και χειρότερο επίπεδο της κλίμακας οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας.

Ο οργανισμός αναφέρει ότι ο λιμός πλέον είναι επιβεβαιωμένος στην επαρχία της Γάζας, η οποία περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τη γύρω περιοχή, με «καταστροφικές συνθήκες» που προβλέπεται να επεκταθούν στο Ντεϊρ αλ-Μπαλάχ και στο Χαν Γιούνις μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η IPC δεν δηλώνει επίσημα αν υπάρχει λιμός, αλλά παρέχει αναλύσεις που επιτρέπουν σε κυβερνήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες να εκδίδουν δηλώσεις ή ανακοινώσεις σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια.

γαζα-λιμος

Παλαιστίνιοι αγωνίζονται να προμηθευτούν τρόφιμα σε μια κοινοτική κουζίνα στην πόλη της Γάζας, στις 4 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

AP

«Ανθρωπογενής» ο λιμός

Ο λιμός στη Γάζα είναι «εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής», αναφέρει η έκθεση της IPC, προσθέτοντας ότι μπορεί να «σταματήσει και να ανατραπεί».

«Ο χρόνος για συζητήσεις και δισταγμούς έχει περάσει, η πείνα είναι παρούσα και εξαπλώνεται ραγδαία», προσθέτει η έκθεση.

Η IPC – μια παγκόσμια πρωτοβουλία των οργανισμών του ΟΗΕ, των οργανώσεων αρωγής και των κυβερνήσεων – είναι ο κύριος μηχανισμός που χρησιμοποιεί η διεθνής κοινότητα για να διαπιστώσει εάν υπάρχει λιμός σε μία περιοχή.

Η έκθεση των 59 σελίδων, που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (22/08), αναφέρει ότι «δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό κανενός ότι απαιτείται άμεση και εκτεταμένη αντίδραση».

«Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση –ακόμη και λίγων ημερών– θα οδηγήσει σε μια εντελώς απαράδεκτη αύξηση της θνησιμότητας που σχετίζεται με την πείνα», προσθέτει.

H έκθεση της IPC προβλέπει ότι «o υποσιτισμός απειλεί τη ζωή 132.000 παιδιών κάτω των πέντε ετών» στη Γάζα μέχρι τον Ιούνιο του επόμενου έτους.

Προσθέτει ότι 41.000 από αυτές τις περιπτώσεις θα υποστούν «οξύ» υποσιτισμό, διπλάσιο αριθμό από αυτόν που εκτιμήθηκε στην αξιολόγηση της IPC τον Μάιο, εκθέτοντάς τα σε «αυξημένο κίνδυνο θανάτου».

Αρνείται τα ευρήματα της έκθεσης το Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ δηλώνει ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης της IPC, «ειδικά τον ισχυρισμό για λιμό στην πόλη της Γάζας».

Η απάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Κυβερνητικών Δραστηριοτήτων στα Εδάφη (Cogat), του στρατιωτικού φορέα που είναι υπεύθυνος για την παροχή βοήθειας, αναφέρει ότι «η έκθεση είναι ψευδής και βασίζεται σε μεροληπτικά, προκατειλημμένα στοιχεία και επιφανειακές πληροφορίες που προέρχονται από τη Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση».

Συνεχίζει χαρακτηρίζοντας την αξιολόγηση της IPC μονόπλευρη και ότι αγνοεί τις «εκτεταμένες ανθρωπιστικές προσπάθειες που έχουν σημειωθεί στη Γάζα».

