Υεμένη: Ισραηλινό πλήγμα στο λιμάνι Χοντάιντα - Βίντεο
Είχε προηγηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα εντολή εκκένωσης του λιμανιού που εξέδωσαν οι IDF, προειδοποιώντας ότι θα επιτεθεί στην περιοχή.
Ο ισραηλινός στρατός έπληξε σήμερα το λιμάνι Χοντάιντα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι.
Το Al Masirah μετέδωσε πως 12 ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν αποβάθρες του κεντρικού λιμανιού που χρησιμοποιείται από τους Χούθι.
Είχε προηγηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα εντολή εκκένωσης του λιμανιού που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.
Στρατιωτικό μήνυμα από την Ιερουσαλήμ
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης ότι οι επιθέσεις στο λιμάνι Χοντάιντα στοχεύουν στη συνέχιση του αποκλεισμού κατά των Χούθι, προειδοποιώντας για σκληρή απάντηση σε κάθε μελλοντική επίθεση.
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ανέφερε ότι το πλήγμα στο λιμάνι Χοντάιντα της Υεμένης εντάσσεται στη στρατηγική συνέχισης του «ναυτικού και εναέριου αποκλεισμού» εναντίον της οργάνωσης των Χούθι.
«Η τρομοκρατική οργάνωση των Χούθι θα συνεχίσει να δέχεται χτυπήματα και θα πληρώσει βαρύ τίμημα για κάθε προσπάθεια να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ», υπογράμμισε ο Κατς, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.
Συγκεκριμένα σε αναρτησή του ανέφερε:
«Η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε τώρα στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη για να διασφαλίσει τη συνέχιση του ναυτικού και αεροπορικού αποκλεισμού κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι.
Η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι θα συνεχίσει να υφίσταται πλήγματα και να πληρώνει οδυνηρό τίμημα για οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης στο Κράτος του Ισραήλ».
Η κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα
Η ισραηλινή επίθεση στο λιμάνι Χοντάιντα συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική ανάσχεσης των Χούθι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν αναλάβει ευθύνη για επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων και αρκετά ελληνικά.