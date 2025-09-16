Υεμένη: Ισραηλινό πλήγμα στο λιμάνι Χοντάιντα - Βίντεο

Ο ισραηλινός στρατός έπληξε σήμερα το λιμάνι Χοντάιντα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah που πρόσκειται στους αντάρτες Χούθι.

Το Al Masirah μετέδωσε πως 12 ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν αποβάθρες του κεντρικού λιμανιού που χρησιμοποιείται από τους Χούθι.

BREAKING:



The Israeli Air Force is striking Houthi targets in Yemen.



The port of Hudaydah is taking major hits pic.twitter.com/ryWmudMF7n — Visegrád 24 (@visegrad24) September 16, 2025

Είχε προηγηθεί λίγα λεπτά νωρίτερα εντολή εκκένωσης του λιμανιού που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιώντας ότι θα επιτεθεί στην περιοχή τις επόμενες ώρες.

JUST IN - Israel military issues evacuation order for Yemen's Hodeidah Port, the country's second largest port. An attack is imminent. pic.twitter.com/z9TwF525BQ — Disclose.tv (@disclosetv) September 16, 2025

Στρατιωτικό μήνυμα από την Ιερουσαλήμ

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης ότι οι επιθέσεις στο λιμάνι Χοντάιντα στοχεύουν στη συνέχιση του αποκλεισμού κατά των Χούθι, προειδοποιώντας για σκληρή απάντηση σε κάθε μελλοντική επίθεση.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ανέφερε ότι το πλήγμα στο λιμάνι Χοντάιντα της Υεμένης εντάσσεται στη στρατηγική συνέχισης του «ναυτικού και εναέριου αποκλεισμού» εναντίον της οργάνωσης των Χούθι.

«Η τρομοκρατική οργάνωση των Χούθι θα συνεχίσει να δέχεται χτυπήματα και θα πληρώσει βαρύ τίμημα για κάθε προσπάθεια να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ», υπογράμμισε ο Κατς, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.

Συγκεκριμένα σε αναρτησή του ανέφερε:

«Η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε τώρα στο λιμάνι της Χοντέιντα στην Υεμένη για να διασφαλίσει τη συνέχιση του ναυτικού και αεροπορικού αποκλεισμού κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι.

Η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι θα συνεχίσει να υφίσταται πλήγματα και να πληρώνει οδυνηρό τίμημα για οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης στο Κράτος του Ισραήλ».

חיל האוויר תקף כעת את נמל חודיידה בתימן כדי להבטיח את המשך המצור הימי והאווירי על ארגון הטרור החות'י.



ארגון הטרור החות'י ימשיך לספוג מכות וישלם במחירים כואבים על כל ניסיון לתקוף את מדינת ישראל. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025

Η κλιμάκωση στην Ερυθρά Θάλασσα

Η ισραηλινή επίθεση στο λιμάνι Χοντάιντα συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική ανάσχεσης των Χούθι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν αναλάβει ευθύνη για επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ των οποίων και αρκετά ελληνικά.

