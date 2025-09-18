Ζελένσκι: Η Ουκρανία ανέκτησε εδάφη - Πούτιν: Έχουμε 700.000 Ρώσους στρατιώτες στο μέτωπο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μιλά στην ολομέλεια του Ανατολικού Οικονομικού Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας, την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε στρατιώτες στην ανατολική περιοχή του Ντονιέτσκ, ανακοινώνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να επανακτήσουν μέρος των εδαφών που χάθηκαν κατά τις ρωσικές επιθέσεις του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο στρατός της Ουκρανίας έχει ανακτήσει 160 τετραγωνικά χιλιόμετρα κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια, περιοχή γνωστή για τα ανθρακωρυχεία της, όπου τον Αύγουστο οι ρωσικές δυνάμεις είχαν διασπάσει τις ουκρανικές άμυνες.

Κατά την επίσκεψή του, ο Ζελένσκι φωτογραφήθηκε με στρατιώτες της πρώτης γραμμής σε σημείο που δεν αποκαλύφθηκε για λόγους ασφαλείας.

Η δήλωση Πούτιν

Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σε τηλεοπτική συνάντηση με κορυφαίους βουλευτές, αποκάλυψε ότι περισσότεροι από 700.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στο ουκρανικό μέτωπο. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η Μόσχα επιχειρεί να ενισχύσει την εικόνα της στρατιωτικής της ισχύος απέναντι στις ουκρανικές αντεπιθέσεις.

