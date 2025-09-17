Ιρίνα Ζαρούτσκα: Γιατί μόνο μετά την κηδεία της επετράπη στον πατέρα της να ταξιδέψει στις ΗΠΑ

Αντιδράσεις για τη καθυστέρηση στην άδεια εξόδου - Διευκρινίσεις από την ουκρανική συνοριοφυλακή

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιρίνα Ζαρούτσκα: Γιατί μόνο μετά την κηδεία της επετράπη στον πατέρα της να ταξιδέψει στις ΗΠΑ

Ο πατέρας της άτυχης Ιρίνα Ζαρούτσκα Στάνισλαβ Ζαρούτσκι δεν μπόρεσε να παρευρευθεί στην κηδεία της

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Στανισλάβ Ζαρούτσκι, πατέρας της νεαρής Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτκσα που δολοφονήθηκε με βάναυσο τρόπο μέσα σε ένα τρενο από έναν πολλάκις καταδικασμένο κακοποιό στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατάφερε τελικά να βγει από την Ουκρανία ώστε να αποχαιρετήσει την κόρη του. Ωστόσο, η άδεια εξόδου του δόθηκε ημέρες μετά την κηδεία της, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο λόγος που δεν κατάφερε να ταξιδέψει είναι το γεγονός ότι ο ίδιος βρίσκεται σε ηλικία επιστρατεύσεως και η Ουκρανία έχει απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα σε όλους τους άνδρες που βρίσκονται εντός αυτή της ηλικιακής ομάδας.

Όπως είναι αναμενόμενο αφού η υπόθεση προκάλεσε - λόγω και του φρικιαστικού βίντεο που είδε το φώς της δημοσιότητας - παγκόσμιο ενδιαφέρον, η συνοριοφυλακή της Ουκρανίας δέχθηκε έντονη κριτική γι' αυτή την καθυστέρηση, με πολίτες αλλά και Μέσα Ενημέρωσης από όλο τον κόσμο να αναφέρονται επικριτικά σε αυτή και να κατηγορούν για αχρείαστη σκληρότητα την ουκρανική κυβέρνηση.

Διαψεύδουν οι Ουκρανοί

Από πλευράς του πάντως ο εκπρόσωπος της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής της Ουκρανίας, Αντρίι Ντεμτσένκο, διέψευσε δημοσιεύματα βρετανικών και άλλων μέσων που ανέφεραν ότι ο πατέρας εμποδίστηκε να ταξιδέψει. Όπως τόνισε, ο Ζαρούτσκι δεν είχε προηγουμένως αιτηθεί επίσημα έξοδο από τη χώρα, ενώ τελικά του παραχωρήθηκε ειδική άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους.

«Διαβάσαμε αναφορές ότι ο πατέρας της Ιρίνα δεν μπόρεσε να φύγει από την Ουκρανία για να αποχαιρετήσει την κόρη του. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έλαβε την άδεια και ήδη βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου θα μπορέσει να πει το τελευταίο αντίο», δήλωσε ο Ντεμτσένκο.

Η συνοριοφυλακή εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια και κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται μόνο σε διασταυρωμένες πληροφορίες. Παρά τις διευκρινίσεις, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο που χάθηκε και το γεγονός ότι ο πατέρας βρέθηκε στις ΗΠΑ μόνο μετά την τέλεση της κηδείας.

Η δολοφονία που συντάραξε τον κόσμο

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα δολοφονήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον 34χρονο ΝτεΚάρλος Μπράουν. Ο δράστης, που φέρεται να έχει έλθει τουλάχιστον 13 φορές στο εδώλιο του κατηγορουμένου για βίαια εγκλήματα, υποστήριξε ότι επιτέθηκε στην Ιρίνα επειδή «διάβαζε το μυαλό του».

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι θα επιδιώξει την αυστηρότερη δυνατή ποινή για τον δολοφόνο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει την θανατική ποινή, χαρακτηρίζοντας «ζώο» τον δολοφόνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κεφαλονιά – Ήχησε το 112 για εκκένωση προς Αργοστόλι

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέγα μυστήριο στη Σμύρνη: Ο Ερντογάν «σφραγίζει» τις αρχαιολογικές ανασκαφές, κατάσχει τα αρχαία, απομακρύνει τους αρχαιολόγους

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Πάφος: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Youth League | Ξεχώρισαν Χαμζά και Κότσαλος

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πυρκαγιά στoν παράδρομο της Γυρτώνης – Αποκλεισμός κυκλοφορίας από την αστυνομία

16:27ΕΛΛΑΔΑ

Το πείραγμα στον Λοβέρδο με Σλούκα και χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 73χρονος που κακοποίησε γάτα μέχρι θανάτου

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιπτάμενα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στον αέρα στην Κίνα - Έκαναν πρόβα για αεροπορική επίδειξη - Βίντεο

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 16χρονος επιτέθηκε σε 15χρονο και του έσπασε την γνάθο - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες - «Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές»

16:14LIFESTYLE

Η Cardi B περιμένει το τέταρτο παιδί της και το πρώτο με τον παίκτη του NFL, Stefon Diggs

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Τραμπ «έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο - Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα

15:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάνος Λοΐζος: Όλα τον θυμίζουν 43 χρόνια μετά τον θάνατό του

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για τον αγώνα Κυπέλλου στο… χωράφι του Αιγάλεω

15:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Μη κρατικά ΑΕΙ – Το New York College απαντά στο «όχι» της ΕΘΑΑΕ: «Δεν μένουμε σε κριτική ή εικασίες»

15:44ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Οι ενοχλήσεις πρόδωσαν τον Μίλτο Τεντόγλου, έμεινε 11ος στον τελικό

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο πατέρας της Ιρίνα που δολοφονήθηκε στο Μετρό δεν μπόρεσε να πάει στην κηδεία της στις ΗΠΑ λόγω της επιστράτευσης στην Ουκρανία!

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργάνωσε συναυλία για τις Πανανθρώπινες Αξίες

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο FBI: Αυτοκίνητο εμβόλισε την πύλη του κτηρίου της υπηρεσίας στο Πίτσμπουργκ

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

15:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Με δηλητηρίασε, δεν με υπνώτισε απλώς» – Ξεσπά στο Newsbomb ο άνδρας που έπεσε θύμα της οικιακής βοηθού στη Γλυφάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Μέλος του ISIS δήλωνε ο 32χρονος που επιτέθηκε σε γυναίκες - «Μου έδιναν 100 ευρώ για να βάζω τις φωτιές»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

11:35LIFESTYLE

Νότης Σφακιανάκης: Δύσκολες ώρες για τον τραγουδιστή - «Κάθε μέρα ευχόμαστε για το καλύτερο»

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτογραφήθηκε Έλληνας ο Γκόγκα Λεντιάν που είχε πέσει στον Άραχθο για να σώσει τα δύο άτυχα παιδιά

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησε με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

16:01ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Τραμπ «έσπασε» το βασιλικό πρωτόκολλο - Χρειάστηκαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκωπτικό σχόλιο Δένδια για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ

15:44ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Οι ενοχλήσεις πρόδωσαν τον Μίλτο Τεντόγλου, έμεινε 11ος στον τελικό

15:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Με δηλητηρίασε, δεν με υπνώτισε απλώς» – Ξεσπά στο Newsbomb ο άνδρας που έπεσε θύμα της οικιακής βοηθού στη Γλυφάδα

13:18ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ