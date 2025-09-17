Ιρίνα Ζαρούτσκα: Γιατί μόνο μετά την κηδεία της επετράπη στον πατέρα της να ταξιδέψει στις ΗΠΑ

Ο Στανισλάβ Ζαρούτσκι, πατέρας της νεαρής Ουκρανής Ιρίνα Ζαρούτκσα που δολοφονήθηκε με βάναυσο τρόπο μέσα σε ένα τρενο από έναν πολλάκις καταδικασμένο κακοποιό στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατάφερε τελικά να βγει από την Ουκρανία ώστε να αποχαιρετήσει την κόρη του. Ωστόσο, η άδεια εξόδου του δόθηκε ημέρες μετά την κηδεία της, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο λόγος που δεν κατάφερε να ταξιδέψει είναι το γεγονός ότι ο ίδιος βρίσκεται σε ηλικία επιστρατεύσεως και η Ουκρανία έχει απαγορεύσει την έξοδο από τη χώρα σε όλους τους άνδρες που βρίσκονται εντός αυτή της ηλικιακής ομάδας.

Iryna Zarutska's father, Stanislav Zarutskyi, was unable to leave Ukraine due to martial law restrictions. His absence during Iryna’s final years and now in the wake of her death has been a source of profound sorrow for the family. @elonmusk ? pic.twitter.com/TR7HhZm48N — ElsieAnna✝?☮ (@BarbaraRom20315) September 11, 2025

Όπως είναι αναμενόμενο αφού η υπόθεση προκάλεσε - λόγω και του φρικιαστικού βίντεο που είδε το φώς της δημοσιότητας - παγκόσμιο ενδιαφέρον, η συνοριοφυλακή της Ουκρανίας δέχθηκε έντονη κριτική γι' αυτή την καθυστέρηση, με πολίτες αλλά και Μέσα Ενημέρωσης από όλο τον κόσμο να αναφέρονται επικριτικά σε αυτή και να κατηγορούν για αχρείαστη σκληρότητα την ουκρανική κυβέρνηση.

?BREAKING NEWS : Zelensky's Cruel Decree Crushes Grieving Dad: Banned from Burying Murdered Iryna in the US !



Stanivslav Zarutsky who is the Father of Murdered Ukrainian girl Iryna Zarutsky was Forbidden From attending her #Funeral By The PM #Zelensky ! #IrynaZarutskasFuneral pic.twitter.com/HklQkvF3ML — The Cashmere Times ? (@cashmeretimes) September 11, 2025

Διαψεύδουν οι Ουκρανοί

Από πλευράς του πάντως ο εκπρόσωπος της Κρατικής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής της Ουκρανίας, Αντρίι Ντεμτσένκο, διέψευσε δημοσιεύματα βρετανικών και άλλων μέσων που ανέφεραν ότι ο πατέρας εμποδίστηκε να ταξιδέψει. Όπως τόνισε, ο Ζαρούτσκι δεν είχε προηγουμένως αιτηθεί επίσημα έξοδο από τη χώρα, ενώ τελικά του παραχωρήθηκε ειδική άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους.

«Διαβάσαμε αναφορές ότι ο πατέρας της Ιρίνα δεν μπόρεσε να φύγει από την Ουκρανία για να αποχαιρετήσει την κόρη του. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έλαβε την άδεια και ήδη βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου θα μπορέσει να πει το τελευταίο αντίο», δήλωσε ο Ντεμτσένκο.

Η συνοριοφυλακή εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια και κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται μόνο σε διασταυρωμένες πληροφορίες. Παρά τις διευκρινίσεις, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με τον χρόνο που χάθηκε και το γεγονός ότι ο πατέρας βρέθηκε στις ΗΠΑ μόνο μετά την τέλεση της κηδείας.

Η δολοφονία που συντάραξε τον κόσμο

Η Ιρίνα Ζαρούτσκα δολοφονήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τον 34χρονο ΝτεΚάρλος Μπράουν. Ο δράστης, που φέρεται να έχει έλθει τουλάχιστον 13 φορές στο εδώλιο του κατηγορουμένου για βίαια εγκλήματα, υποστήριξε ότι επιτέθηκε στην Ιρίνα επειδή «διάβαζε το μυαλό του».

Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι θα επιδιώξει την αυστηρότερη δυνατή ποινή για τον δολοφόνο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει την θανατική ποινή, χαρακτηρίζοντας «ζώο» τον δολοφόνο.

