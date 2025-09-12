Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο» - Τι λέει η μητέρα του δολοφόνου της

Η δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα, της Ουκρανής πρόσφυγα, που αναζήτησε στις ΗΠΑ ένα καλύτερο μέλλον μακριά από τον πόλεμο, έχει προκαλέσει σοκ. Τα πλάνα από τη δολοφονία της μέσα σε νυχτερινό τρένο στη Βόρεια Καρολίνα έχουν κάνει τον γύρο του πλανήτη.

Ο Ντεκάρλος Μπράουν, που καθόταν κοντά στην Ιρίνα Ζαρούτσκα, τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου χωρίς κανέναν λόγο. Όπως μάλιστα υποστήριξε η μητέρα του δολοφόνου της Ζαρούτσκα, «πάσχει από σχιζοφρένεια και δεν έπρεπε να ήταν ελεύθερος».

Η μητέρα του Ντεκάρλος Μπράουν αναφέρθηκε στο παρελθόν του γιου της, τονίζοντας ότι εκείνος αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Το θύμα της επίθεσης, η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα και ο δολοφόνός της, ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν

«Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες», ανέφερε η μητέρα του, προσθέτοντας: «Όταν πηγαίνεις ένα άτομο σε ένα κέντρο ψυχικής υγείας και σου λένε "δεν έχουμε αρκετό χώρο" ή προσπαθείς να βλάψεις τον εαυτό σου ή να βλάψεις κάποιον; Και απαντώ όχι».

Θανατική ποινή ζήτησε ο Τραμπ για τον δολοφόνο της Ιρίνα Ζαρούτσκα

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε να εφαρμοστεί η θανατική ποινή για τον δολοφόνο της Ιρίνα Ζαρούτσκα. Η μητέρα του δολοφόνου βέβαια θεωρεί πως «η δικαιοσύνη θα λάβει τις ιατρικές διαγνώσεις και το ιατρικό ιστορικό του παιδιού της». Και επιμένει πως όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε έγκαιρη ψυχιατρική περίθαλψη.

Διαβάστε επίσης