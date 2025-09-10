«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της 23χρονης Ιρίνα στο Μετρό στο Σάρλοτ

Η οικογένεια της Ιρίνα Ζαρούτσκα, η οποία δολοφονήθηκε αδίστακτα μέσα σε συρμό του μετρό στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, ζητά δικαιοσύνη για την 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγα.

Η Ζαρούτσκα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον 34χρονο ΝτεΚάρλος Μπράουν Τζούνιορ, σε μια φρικτή δολοφονία που καταγράφηκε από κάμερα, η οποία άφησε την οικογένειά της συντετριμμένη, να ζητά λύση στα συστημικά προβλήματα της δημόσιας ασφάλειας της πόλης.

«Είμαστε συντετριμμένοι πέρα από κάθε περιγραφή. Η Ιρίνα ήρθε εδώ για να βρει ειρήνη και ασφάλεια, αλλά αντίθετα η ζωή της στερήθηκε με τον πιο φρικτό τρόπο», δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τους δικηγόρους και έφτασε στα χέρια του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού του Σάρλοτ WSOC-9.

«Καμία οικογένεια δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο».

Το θύμα της επίθεσης, η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα και ο δολοφόνός της, ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν

Οι συγγενείς της Ιρίνα ζήτησαν από τους εισαγγελείς να φυλακίσουν τον Μπράουν και, επιπλέον, να αντιμετωπίσουν την «ευρύτερη κρίση στη δημόσια ασφάλεια και τη συστημική αποτυχία».

Ο αδελφός του Μπράουν, Τζερεμάϊα, υποστηρίζει ότι η σοκαριστική δολοφονία ίσως να μην είχε συμβεί ποτέ αν η πόλη της Βόρειας Καρολίνας είχε ένα λειτουργικό σύστημα δικαιοσύνης.

«Νομίζω ότι θα μπορούσαν να το είχαν αποτρέψει», δήλωσε ο Τζερεμάϊα στην New York Post, αναφερόμενος στους χαλαρούς όρους που έθεσε ένας δικαστής, οι οποίοι επέτρεψαν στον Ντεκάρλος να αποφυλακιστεί τον Ιανουάριο.

Ο Μπράουν είχε συλληφθεί 14 φορές στο παρελθόν και ήταν γνωστό ότι έπασχε από σχιζοφρένεια, σύμφωνα με τα αρχεία.

«Μπορεί και να το ξανακάνει. Πρέπει να συνεχίσει τις θεραπείες για τα ψυχικά του προβλήματα, αλλά πρέπει να υπάρξουν και συνέπειες για τις πράξεις του», δήλωσε ο Τζερεμάϊα, στην New York Post.

«I Got that white girl» επαναλάμβανε ξανά και ξανά ο Μπράουν περπατώντας στο βαγόνι ενώ κρατούσε ακόμη στο χέρι το μαχαίρι με το οποίο στέρησε τη ζωή στη νεαρή πρόσφυγα, αμέσως μετά την αποτρόπαια δολοφονία της 23χρονης. Το βίντεο που είχε δημοσιευθεί από τις κάμερες παρακολούθησης μέσα στον συρμό του Μετρό είναι απλώς φρικτά σοκαριστικό. Ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν περπατά -και το βάδισμά του παραπέμπει σε άνθρωπο που υπνοβατεί ή είναι μεθυσμένος- ενώ από τα χέρια του τρέχουν σταγόνες από το αίμα της Ιρίνα και κραδαίνει ακόμη το φονικό μαχαίρι με το οποίο στέρησε τη ζωή από ένα κορίτσι που απλώς καθόταν στη θέση του μέσα στον κινούμενο συρμό του Μετρό όταν δέχθηκε αλλεπάληλες μαχαιριές από έναν άγνωστο άντρα που στάθηκε πίσω από το κάθισμά της και της κατάφερε το ένα χτύπημα μετά το άλλο...

Η οικογένεια της Ζαρούτσκα ζητά από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την αξιοπρέπειά της και να μην αναδημοσιεύουν το γραφικό βίντεο της φρικτής δολοφονίας της.

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα Instagram

Οργή Τραμπ για τη δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα

Ιδιαίτερα οργισμένος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφότου είδε το βίντεο της φρικτής δολοφονίας της Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα, μέσα σε συρμό του μετρό στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά της, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να «αντιμετωπίσει» τους «κακούς ανθρώπους» στην κοινωνία.

«Υπάρχουν κακοί άνθρωποι και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Απλώς δίνω την αγάπη και την ελπίδα μου στην οικογένεια της νεαρής γυναίκας που μαχαιρώθηκε στη Σάρλοτ από έναν τρελό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Ένας τρελός μόλις σηκώθηκε και ξεκίνησε – δεν μπορεί πραγματικά να παρακολουθηθεί, γιατί είναι τόσο φρικτό, – αλλά απλά μαχαιρώθηκε άγρια. Απλά κάθεται εκεί. Έτσι είναι κακοί άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε σε θέση να το χειριστούμε αυτό. Αν δεν το χειριστούμε αυτό, δεν έχουμε χώρα», δήλωσε ο Τραμπ, μετά τη δημοσιοποίηση την Παρασκευή βίντεο ασφαλείας που δείχνει την αποτρόπαια δολοφονία, που φέρεται να διαπράχθηκε από τον 34χρονο Ντεκάρλος Μπράουν, με βαρύ ποινικό παρελθόν.