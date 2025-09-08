Οργή Τραμπ για τη δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα - «Οι φρικτές δολοφονίες απαιτούν φρικτές πράξεις»

Ιδιαίτερα οργισμένος εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, αφότου είδε το βίντεο της φρικτής δολοφονίας της Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα, μέσα σε συρμό του μετρό στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας..

Εκφράζοντς τα συλληπητήριά του στην οικογένειά της, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να «αντιμετωπίσει» τους «κακούς ανθρώπους» στην κοινωνία

«Υπάρχουν κακοί άνθρωποι και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Απλώς δίνω την αγάπη και την ελπίδα μου στην οικογένεια της νεαρής γυναίκας που μαχαιρώθηκε στη Σάρλοτ από έναν τρελό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Ένας τρελός μόλις σηκώθηκε και ξεκίνησε – δεν μπορεί πραγματικά να παρακολουθηθεί, γιατί είναι τόσο φρικτό, – αλλά απλά μαχαιρώθηκε άγρια. Απλά κάθεται εκεί. Έτσι είναι κακοί άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε σε θέση να το χειριστούμε αυτό. Αν δεν το χειριστούμε αυτό, δεν έχουμε χώρα», δήλωσε ο Τραμπ, μετά τη δημοσιοποίηση την Παρασκευή βίντεο ασφαλείας που δείχνει την αποτρόπαια δολοφονία, που φέρεται να διαπράχθηκε από τον 34χρονο Ντεκάρλος Μπράουν, με βαρύ ποινικό παρελθόν.

Iryna Zarutska’s blood is on the hands of the state that freed her murderer 14 TIMES instead of keeping him INCARCERATED pic.twitter.com/15R4kCd61Y — Sumit (@SumitHansd) September 7, 2025

Αναφερόμενος στην πρόσφατη μαζική δολοφονία σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη, η οποία άφησε δύο παιδιά νεκρά και πάνω από δώδεκα τραυματίες, δεσμεύτηκε να τερματίσει την παράλογη βία.

«Θα φτάσουμε στο τέλος του. Και ξέρετε, όταν έχεις φρικτές δολοφονίες, πρέπει να κάνεις φρικτές ενέργειες», είπε ο Τραμπ, προτού κατηγορήσει την εγγύηση χωρίς μετρητά για την υποτροπή βίαιων εγκληματιών.

«Και οι ενέργειες που κάνουμε δεν είναι τίποτα – αυτή η εγγύηση χωρίς μετρητά ξεκίνησε ένα κύμα στη χώρα μας, όπου ένας δολοφόνος σκοτώνει κάποιον και είναι έξω στον δρόμο μέχρι το απόγευμα», είπε.

