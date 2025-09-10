Ιρίνα Ζαρούτσκα: Τι υποστηρίζει η αδερφή του δράστη για την δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα

Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα, Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, είπε στην οικογένειά του ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την Ουκρανή πρόσφυγα σε τρένο της πόλης Σαρλότ επειδή πίστευε ότι αυτή διαβάζει την σκέψη του, υποστήριξε η αδερφή του.



Η Τρέισι Μπράουν, η οποία δέχτηκε επίθεση από τον αδελφό της το 2022, κατά την οποία την δάγκωσε και έσπασε μια πόρτα, είπε ότι ο αδελφός της είναι παρανοϊκός σχιζοφρενής και της είπε πολλές φορές ότι η κυβέρνηση του είχε εμφυτεύσει ένα τσιπ.

«Ένα άτομο που ακούει φωνές στο κεφάλι του και πιστεύει ότι ο κόσμος είναι εναντίον του, θα καταρρεύσει. Και νομίζω ότι εκείνη τη νύχτα κατέρρευσε», είπε στο CNN η αδερφή του.

Η μητέρα της Τρέισι είπε στο CNN ότι προσπάθησε να βάλει τον Μπράουν σε ένα ίδρυμα μακροχρόνιας ψυχιατρικής περίθαλψης, αλλά δεν μπόρεσε επειδή δεν ήταν η νόμιμη κηδεμόνας του, όπως είπε.

Η Τρέισι είπε ότι η συμπεριφορά του αδελφού της επιδεινώθηκε μετά την αποφυλάκισή του το 2022, έπειτα από πενταετή ποινή για ένοπλη ληστεία.

«Δεν ήταν ο εαυτός του», είπε, περιγράφοντας πώς δυσκολευόταν να κρατήσει μια συζήτηση και γινόταν επιθετικός, χωρίς να μπορεί να κρατήσει μια σταθερή δουλειά.

