Ο Τραμπ ζητάει την θανατική καταδίκη του δολοφόνου της Ουκρανής πρόσφυγα στο Μετρό της Σάρλοτ

Την θανατική καταδίκη του δολοφόνου της Ουκρανής πρόσφυγα στο Μετρό της Σάρλοτ ζητάει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτηρίζει τον δολοφόνο «ζώο», ζητάει μια γρήγορη δίκη και την εσχάτη των ποινών με ανάρτησή του στο Truth Social.

Παράλληλα, η οικογένεια της Ιρίνα Ζαρούτσκα, η οποία δολοφονήθηκε αδίστακτα μέσα σε συρμό του μετρό στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, ζητά δικαιοσύνη για την 23χρονη Ουκρανή πρόσφυγα.

Η Ζαρούτσκα μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον 34χρονο ΝτεΚάρλος Μπράουν Τζούνιορ, σε μια φρικτή δολοφονία που καταγράφηκε από κάμερα, η οποία άφησε την οικογένειά της συντετριμμένη, να ζητά λύση στα συστημικά προβλήματα της δημόσιας ασφάλειας της πόλης.

«Είμαστε συντετριμμένοι πέρα από κάθε περιγραφή. Η Ιρίνα ήρθε εδώ για να βρει ειρήνη και ασφάλεια, αλλά αντίθετα η ζωή της στερήθηκε με τον πιο φρικτό τρόπο», δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τους δικηγόρους και έφτασε στα χέρια του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού του Σάρλοτ WSOC-9.

«Καμία οικογένεια δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο».

Το θύμα της επίθεσης, η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα και ο δολοφόνός της, ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν

Οι συγγενείς της Ιρίνα ζήτησαν από τους εισαγγελείς να φυλακίσουν τον Μπράουν και, επιπλέον, να αντιμετωπίσουν την «ευρύτερη κρίση στη δημόσια ασφάλεια και τη συστημική αποτυχία».

Ο αδελφός του Μπράουν, Τζερεμάϊα, υποστηρίζει ότι η σοκαριστική δολοφονία ίσως να μην είχε συμβεί ποτέ αν η πόλη της Βόρειας Καρολίνας είχε ένα λειτουργικό σύστημα δικαιοσύνης.

«Νομίζω ότι θα μπορούσαν να το είχαν αποτρέψει», δήλωσε ο Τζερεμάϊα στην New York Post, αναφερόμενος στους χαλαρούς όρους που έθεσε ένας δικαστής, οι οποίοι επέτρεψαν στον Ντεκάρλος να αποφυλακιστεί τον Ιανουάριο.

Ο Μπράουν είχε συλληφθεί 14 φορές στο παρελθόν και ήταν γνωστό ότι έπασχε από σχιζοφρένεια, σύμφωνα με τα αρχεία.

«Μπορεί και να το ξανακάνει. Πρέπει να συνεχίσει τις θεραπείες για τα ψυχικά του προβλήματα, αλλά πρέπει να υπάρξουν και συνέπειες για τις πράξεις του», δήλωσε ο Τζερεμάϊα, στην New York Post.

«I Got that white girl»

«I Got that white girl» επαναλάμβανε ξανά και ξανά ο Μπράουν περπατώντας στο βαγόνι ενώ κρατούσε ακόμη στο χέρι το μαχαίρι με το οποίο στέρησε τη ζωή στη νεαρή πρόσφυγα, αμέσως μετά την αποτρόπαια δολοφονία της 23χρονης. Το βίντεο που είχε δημοσιευθεί από τις κάμερες παρακολούθησης μέσα στον συρμό του Μετρό είναι απλώς φρικτά σοκαριστικό. Ο 34χρονος ΝτεΚάρλος Μπράουν περπατά -και το βάδισμά του παραπέμπει σε άνθρωπο που υπνοβατεί ή είναι μεθυσμένος- ενώ από τα χέρια του τρέχουν σταγόνες από το αίμα της Ιρίνα και κραδαίνει ακόμη το φονικό μαχαίρι με το οποίο στέρησε τη ζωή από ένα κορίτσι που απλώς καθόταν στη θέση του μέσα στον κινούμενο συρμό του Μετρό όταν δέχθηκε αλλεπάληλες μαχαιριές από έναν άγνωστο άντρα που στάθηκε πίσω από το κάθισμά της και της κατάφερε το ένα χτύπημα μετά το άλλο...

Η οικογένεια της Ζαρούτσκα ζητά από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την αξιοπρέπειά της και να μην αναδημοσιεύουν το γραφικό βίντεο της φρικτής δολοφονίας της.

Η 23χρονη Ιρίνα Ζαρούτσκα

