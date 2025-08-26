Βρετανία: Σύρος πρόσφυγας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 19χρονη - Καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και δέκα μηνών καταδικάστηκε ένας 40χρονος Σύρος πρόσφυγας, ο οποίος επιτέθηκε σεξουαλικά σε 19χρονη στο Weymouth της Βρετανίας, τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο Hassan Abou Hayleh πλησίασε τη νεαρή γυναίκα, η οποία καθόταν μόνη της σε πεζοδρόμιο περιμένοντας τον πατέρα της να την παραλάβει, και την παρενόχλησε σεξουαλικά. Στη συνέχεια προσπάθησε να τη βάλει με τη βία στο αυτοκίνητό του, όπου βρέθηκε και ένα πακέτο προφυλακτικά. Η απόπειρά του σταμάτησε χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση περαστικών.

Ο δικαστής Robert Pawson υπογράμμισε ότι «ανατριχιάζει στη σκέψη τι θα μπορούσε να είχε συμβεί» αν δεν υπήρχε η επέμβαση τρίτων. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, επέβαλε στον κατηγορούμενο και Εντολή Πρόληψης Σεξουαλικής Βλάβης για έξι χρόνια.

Ο Hayleh είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία το 2018, ισχυριζόμενος ότι είχε βασανιστεί και φυλακιστεί στη Συρία, με αποτέλεσμα να πάσχει από μετατραυματικό στρες (PTSD). Ο συνήγορός του υποστήριξε ότι η φυλάκιση θα μπορούσε να επιδεινώσει την ψυχική του υγεία και να συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του.

Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό, με τον δικαστή να χαρακτηρίζει τις πράξεις του «σοκαριστικές» και «προμελετημένες». Από το υλικό των καμερών ασφαλείας προέκυψε ότι ο 40χρονος έκανε τρεις κύκλους με το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης πριν εντοπίσει το θύμα, το οποίο είχε καταναλώσει αλκοόλ και βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση.

Στην κατάθεσή της, η νεαρή γυναίκα ανέφερε ότι φοβάται ακόμη και σήμερα για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί:

«Είναι δύσκολο να μη σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να έχω βιαστεί ή ακόμη και να έχω δολοφονηθεί. Έχω εφιάλτες με έναν άνδρα χωρίς πρόσωπο. Χρειάστηκε να ζητήσω βοήθεια, καθώς έχει επηρεάσει τη σχολική, επαγγελματική και προσωπική μου ζωή».

Παρά τις εκκλήσεις της υπεράσπισης για αναστολή της ποινής, ο δικαστής επέμεινε ότι το αδίκημα ήταν σοβαρό και δεν μπορούσε να μείνει ατιμώρητο. «Οι νεαροί που παρενέβησαν έσωσαν την κατάσταση και αξίζουν ευχαριστίες», δήλωσε χαρακτηριστικά.