Πολωνία: Νέος νόμος για τους Ουκρανούς πρόσφυγες μετά το βέτο Ναβρότσκι

Το προηγούμενο νομικό πλαίσιο εξασφάλιζε προσωρινή προστασία για τους Ουκρανούς στην Πολωνία μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου 2025. Μετά την ημερομηνία αυτή, θα αντιμετώπιζαν προβλήματα, μεταξύ άλλων και με τη νόμιμη απασχόληση.



Ουκρανοί πρόσφυγες στην Πολωνία σε συγκέντρωση στην Πλατεία του Κάστρου της Βαρσοβίας για να γιορτάσει την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας στη Βαρσοβία, την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

AP
Η πολωνική Γερουσία ενέκρινε νέο νόμο για τους αλλοδαπούς και τη βοήθεια προς τους Ουκρανούς πρόσφυγες, ο οποίος καταρτίστηκε μετά την άσκηση βέτο από τον πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι σε άλλη νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με το καθεστώς των Ουκρανών στην Πολωνία.

Ο νόμος για τους αλλοδαπούς και τη βοήθεια προς τους Ουκρανούς πρόσφυγες υποστηρίχθηκε από 57 γερουσιαστές, ενώ 32 ψήφισαν κατά.

Η Γερουσία δεν εισήγαγε καμία τροπολογία στο σχέδιο νόμου που ψήφισε η κάτω Βουλή την περασμένη εβδομάδα, οπότε τελικά εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο και τώρα αναμένει την υπογραφή του Ναβρότσκι, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda.

Μεταξύ άλλων διατάξεων, ο νόμος παρατείνει τη νόμιμη διαμονή των Ουκρανών που εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω του πολέμου έως τις 4 Μαρτίου 2026, ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ενισχύει επίσης τον έλεγχο της πρόσβασης των αλλοδαπών σε κοινωνικές παροχές, ιδίως στο πρόγραμμα 800+. Η επιλεξιμότητα θα συνδέεται με την επαγγελματική δραστηριότητα και τη φοίτηση των παιδιών σε σχολεία της Πολωνίας, με εξαιρέσεις, για παράδειγμα, για γονείς παιδιών με αναπηρίες.

Ο νόμος εισάγει επίσης περιορισμούς στη χρήση ορισμένων ιατρικών υπηρεσιών από ενήλικες Ουκρανούς πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών και φαρμακευτικών προγραμμάτων, θεραπείας αποκατάστασης και οδοντιατρικής περίθαλψης.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο εξασφαλίζει προσωρινή προστασία για τους Ουκρανούς στην Πολωνία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2025. Μετά την ημερομηνία αυτή, θα αντιμετώπιζαν προβλήματα, μεταξύ άλλων και με τη νόμιμη απασχόληση.

Ο προηγούμενος νόμος για τη βοήθεια προς τους Ουκρανούς απορρίφθηκε από τον Πολωνό πρόεδρο, ο οποίος επικαλέστηκε το, όπως το χαρακτήρισε, αδικαιολόγητα υψηλό επίπεδο κοινωνικής στήριξης που παρέχεται στους Ουκρανούς πρόσφυγες.



