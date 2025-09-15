Νέος συναγερμός στην Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτήρια

Δύο Λευκορώσοι κρατούνται από την πολωνική αστυνομία, όπως γνωστοποίησε ο Ντόναλντ Τουσκ

Νέος συναγερμός στην Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτήρια
AP, φωτογραφία αρχείου.
Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας της Πολωνίας εξουδετέρωσε ένα drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτήρια (οδός Πάρκοβα) και το Μπελβεντέρ, όπως γνωστοποίησε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ντόναλντ Τουσκ.

Δύο Λευκορώσοι συνελήφθησαν, ενώ, η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, όπως υπογράμμισε.

Μερικά λεπτά νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τουσκ είχε δημοσιεύσει μήνυμα, καλώντας να μη «ψάχνουμε τον εχθρό στη Δύση».

«Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν μας απογοήτευσαν στη στιγμή της δοκιμασίας. Η απειλή προέρχεται από την Ανατολή και από όσους προσπαθούν να διασπάσουν την ευρωατλαντική ενότητα», προσέθεσε.

Η Μεγάλη Βρετανία αποστέλλει Typhoon στη Βαρσοβία

Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη θα συμμετάσχουν στις αεροπορικές αμυντικές αποστολές πάνω από την Πολωνία για να αντιμετωπίσουν απειλές, συμπεριλαμβανομένων ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στο πλαίσιο της αποστολής «Ανατολικός φρουρός» του ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση Στάρμερ.

Τα Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας θα ενταχθούν στις συμμαχικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, για να ενισχύσουν την άμυνα και την αποτροπή του ΝΑΤΟ κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επισημαίνοντας ακόμη ότι τα αεροσκάφη πρόκειται να πραγματοποιήσουν αποστολές πάνω από την Πολωνία, τις επόμενες ημέρες.

