Ρωσικά drones από ξύλο και... αφρό έπεσαν στην Πολωνία - Τι γράφει το Politico για το ΝΑΤΟ

Φθηνά ρωσικά drones κατασκευασμένα από ξύλο και αφρό εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας αυτή την εβδομάδα και καταρρίφθηκαν με οπλικά συστήματα αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων — υπογραμμίζοντας την έλλειψη κατάλληλης προετοιμασίας του ΝΑΤΟ για τέτοιου είδους απειλές, τονίζει σε ανάλυσή του το Politico.

Τουλάχιστον 19 drones πέταξαν στην Πολωνία την Τετάρτη, σηματοδοτώντας μια «πολιτική και στρατιωτική δοκιμασία από τη Ρωσία». Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Πολωνία εντόπισε και κατέρριψε τα drones», δήλωσε η Ulrike Franke, ανώτερη ερευνήτρια πολιτικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

Ωστόσο, η δράση του ΝΑΤΟ κατά των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσματική από την τυπική αντίδραση της Ουκρανίας. Η συμμαχία κατέρριψε περίπου τρία drones, ενώ το Κίεβο συνήθως ισχυρίζεται ότι έχει ποσοστό αναχαίτισης 80% έως 90% — παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερες επιθέσεις.

Η Franke πρόσθεσε ότι υπάρχει μια χαώδης διαφορά μεταξύ του χαμηλού κόστους εξοπλισμού της Ρωσίας και της δαπανηρής στρατιωτικής αντίδρασης του ΝΑΤΟ: «Τι θα κάνουμε, θα στέλνουμε F-16 και F-35 κάθε φορά; Αυτό δεν είναι βιώσιμο. Πρέπει να εξοπλιστούμε καλύτερα με συστήματα κατά των drones».

Η απόκτηση ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35 κοστίζει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια. INTIME

Δισεκατομμύρια για αντιμετώπιση απειλών κόστους μερικών χιλιάδων δολαρίων

Η απειλή που έθεταν τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν πολύ πραγματική.

Σύμφωνα με το γερμανικό μέσο «WELT» πέντε drones βρισκόταν σε πετούσαν προς μια βάση του ΝΑΤΟ πριν να αναχαιτιστούν από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη F-35. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ, ένα ιταλικό αεροσκάφος επιτήρησης και ένα γερμανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Ο εξοπλισμός αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων βρέθηκε αντιμέτωπος με τα φθηνά ρωσικά drones Gerbera, τα οποία αποτελούν απομιμήσεις του ιρανικού Shahed, με το κόστος παραγωγής τους να υπολογίζεται σε περίπου 10.000 δολάρια το καθένα.

Αλλά αυτή η χαμηλού κόστους εισβολή προκάλεσε μια πολύ υψηλού επιπέδου αντίδραση.

Η Πολωνία επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο απαιτεί από τα μέλη της συμμαχίας να συγκληθούν για επείγουσες συνομιλίες. Τόσο η Πολωνία όσο και η Λετονία έκλεισαν τον ανατολικό εναέριο χώρο τους, και σύμφωνα με πληροφορίες το ΝΑΤΟ εξετάζει «αμυντικά μέτρα».

Μια κατεστραμμένη στέγη ενός σπιτιού, αφού ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης στην Ουκρανία, στο Wyryki κοντά στο Λούμπλιν της Πολωνίας, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025. AP

Την Τετάρτη, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, John Healy, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από τους ανώτερους στρατιωτικούς να εξετάσουν πώς μπορεί το Λονδίνο να βοηθήσει στην ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην Πολωνία. Η Ουκρανία έχει επίσης προσφέρει τη βοήθειά της.

«Η Πολωνία έχει ζητήσει υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς στενής παρακολούθησης, περισσότερης επιτήρησης και αναγνώρισης από τις μυστικές υπηρεσίες, καθώς και περισσότερης αεροπορικής άμυνας», δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Φθηνά drones, ακριβοί πύραυλοι

Η αντιαεροπορική άμυνα έχει από καιρό αναγνωριστεί ως ένα από τα κύρια κενά στις δυνατότητες των χωρών του ΝΑΤΟ, με την ΕΕ να ενθαρρύνει τις χώρες να δαπανήσουν μέρος των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια SAFE για τη βελτίωσή της.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων προορίζεται για εξαιρετικά ακριβά όπλα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα αεροπορικής άμυνας MIM-104 Patriot και γαλλο-ιταλικά SAMP/T, το καθένα από τα οποία κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, δεν αποτελούν λογική επιλογή για χρήση κατά των φθηνών καμικάζι drones της Ρωσίας.

Τα ρωσικά drones Gerbera. X

Η Ουκρανία δεν χρησιμοποιεί τέτοιο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσει τα κύματα των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία μπορεί να φτάνουν τα εκατοντάδες κάθε βράδυ. Αντ' αυτού, έχει αναπτύξει τα δικά της πολύ φθηνά αντιαεροπορικά drones για να καταρρίψει τις ρωσικές απειλές.

Έλλειψη ετοιμότητας της Δύσης

Το θέμα τέθηκε την Πέμπτη κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και των πρεσβευτών της ΕΕ στις Βρυξέλλες — η πρώτη φορά που ένας επικεφαλής της συμμαχίας συμμετείχε σε μια τέτοια συνάντηση.

Πολλοί συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η αντίδραση της Τετάρτης ανέδειξε την έλλειψη ετοιμότητας της Δύσης. Οι στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ δεν θα ήταν σε θέση να χρησιμοποιούν σε τακτική βάση τα F-35 για να αναχαιτίσουν τέτοιες απειλές.

«Ο ίδιος ο Ρούτε κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα και κανείς δεν διαφώνησε», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες.

Σύμφωνα με τον Charly Salonius-Pasternak, διευθύνοντα σύμβουλο του think tank Nordic West Office με έδρα το Ελσίνκι, η προσαρμογή της αντίδρασης του ΝΑΤΟ στον μαζικά παραγόμενο, χαμηλού κόστους εξοπλισμό της Ρωσίας έχει καθυστερήσει πολύ.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε συνέντευξη τύπου στα κεντρικά του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Virginia Mayo) AP

«Υπάρχουν μαθήματα σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και κατάρριψης πολλών φθηνών drones που δεν περιλαμβάνουν πυραύλους αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ; Φυσικά, αλλά αυτό δεν είναι νέο μάθημα», είπε. «Τι έχει κάνει το ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο για αυτό;»

«Ορισμένες χώρες προσαρμόζουν τα οπλοστάσιά τους — εκείνες που αισθάνονται τις απειλές πιο έντονα — αλλά χρειάζεται χρόνος για την εφαρμογή των δημοσιονομικών αποφάσεων», πρόσθεσε.

Οι προκλήσεις των drones

Ορισμένοι από τους «γίγαντες» της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας προσπαθούν να προσαρμοστούν στη συνεχώς μεταβαλλόμενη κούρσα εξοπλισμών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στα τέλη Αυγούστου, η σουηδική Saab παρουσίασε ένα νέο πυραύλο χαμηλού κόστους με την ονομασία Nimbrix, σχεδιασμένο για να εξουδετερώνει μικρά, χαμηλού υψομέτρου μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η γαλλική υπηρεσία προμηθειών όπλων DGA παρήγγειλε επίσης πρόσφατα ένα πρωτότυπο για ένα σύστημα λέιζερ κατά των drones από μια ομάδα εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των MBDA, Safran, Thales και Cilas.

Ο πύραυλος χαμηλού κόστους «Nimbrix» έχει σχεδιαστεί για την αναχαίτιση drones. Saab

Ωστόσο, οι μικρότερες, καινοτόμες εταιρείες μπορεί να έχουν δυσκολίες να αναδειχθούν. «Οι νεοσύστατες εταιρείες έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο όσον αφορά τις δυνατότητές τους. Δεν έχουμε αγοράσει απαραίτητα [αυτό που έχουν να προσφέρουν] στην Ευρώπη ακόμα», δήλωσε η Franke, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

Υπάρχουν δύο κύριες προκλήσεις όσον αφορά την άμυνα κατά των drones, πρόσθεσε.

Η πρώτη είναι ότι ένα σύστημα δεν θα είναι σε θέση να αποκρούσει όλες τις απειλές. «Εξ ορισμού, θα χρειαστούμε μια πολυεπίπεδη άμυνα, με ηλεκτρονικά και κινητικά αντίμετρα». Η άλλη πρόκληση είναι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία: Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία προσαρμόζουν συνεχώς τα επιθετικά και αμυντικά drones τους σε μια τεχνολογική σπείρα.

Αυτή είναι η προσέγγιση της Ουκρανίας. Χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά αντίμετρα και παράγει χιλιάδες drones αναχαίτισης κάθε μήνα. Η Ουκρανία μπορεί να αντιμετωπίσει εκατοντάδες drones κάθε βράδυ, με τις δυνάμεις της να καταστρέφουν τη συντριπτική πλειονότητά τους.

Για τους ευρωπαϊκούς στρατούς, αυτό θα απαιτήσει μια αλλαγή από τα παραδοσιακά πρότυπα προμηθειών μικρών παρτίδων ακριβών όπλων, δήλωσε ο πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου της Γαλλίας, στρατηγός Thierry Burkhard, στο Politico τον περασμένο μήνα.

«Για ορισμένα είδη εξοπλισμού, είναι πιθανώς καλύτερο να αγοράζονται σε παρτίδες των 10, 15, 20 ή ίσως 50», είπε. «Δεν έχει σημασία αν η εταιρεία που τα αναπτύσσει δεν είναι σε θέση να παρέχει συντήρηση για 20 χρόνια, γιατί σε ένα χρόνο, αυτά τα είδη είτε θα έχουν καταστραφεί στο πεδίο της μάχης είτε θα έχουν γίνει τεχνολογικά παρωχημένα».

