Επίθεση με drones στην Πολωνία - Welt: Στόχευαν βάση του ΝΑΤΟ που προμηθεύει την Ουκρανία

Αστυνομία και στρατιωτική αστυνομία ασφαλίζουν τμήματα ενός κατεστραμμένου UAV που καταρρίφθηκε από τις πολωνικές αρχές σε μια τοποθεσία στο Wohyn της Πολωνίας, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 (AP Photo).

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την επίθεση σε πολωνικό έδαφος με drones μεγάλου βεληνεκούς τη νύχτα της 10ης Σεπτεμβρίου γεγονός που προκάλεσε από πλευράς Βαρσοβίας την επίκληση του άρθρου 4 της συνθήκης, η οποία δομεί της συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής WELT, αργά το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε εσωτερική ενημέρωση ασφαλείας του ΝΑΤΟ, κατά την οποία αναφέρθηκαν νέα, μέχρι τώρα άγνωστα στοιχεία για το περιστατικό. Το ρεπορτάζ της WELT αναφέρει ότι σύμφωνα με προκαταρκτικές πολωνικές έρευνες, πέντε drones πετούσαν σε άμεση πορεία προς μια βάση του ΝΑΤΟ.

Τρία από αυτά καταρρίφθηκαν τελικά από ολλανδικά μαχητικά αεροσκάφη F35. Δύο άλλα συνετρίβησαν με άλλο τρόπο, οι ακριβείς συνθήκες του οποίου δεν είναι ακόμη σαφείς. Το εκρηκτικό στοιχείο: μέσω της βάσης, το ΝΑΤΟ προμηθεύει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία.

«Πιθανότατα σκόπιμα»

«Με βάση τα τρέχοντα στοιχεία, θεωρούμε ότι τα drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ κατά πάσα πιθανότητα σκόπιμα», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός του ΝΑΤΟ στην εφημερίδα WELT.

Ιδιαίτερα δεδομένου ότι από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως τις 6.30 το πρωί, συνολικά 22 έως 25 drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ από την πολωνική πλευρά. Ο μεγάλος αριθμός των drones καθιστά απίθανο το ενδεχόμενο να πρόκειται για λάθος.

Στο ΝΑΤΟ θεωρούν ότι ο σκοπός ήταν να δοκιμαστεί η αντίδρασή του, δηλαδή πόσο γρήγορα αντιδρά και με ποια μέσα καταπολεμά τα drones. Δεν πιστεύουν ότι επρόκειτο για άμεση επίθεση, καθώς την Τετάρτη δεν βρέθηκαν εκρηκτικά στα συντρίμμια των περίπου 20 drones που βρέθηκαν.

Ο ρωσικός στρατός δεν αρνήθηκε άμεσα την εισβολή των drones στην Πολωνία, αλλά αμφισβητεί την πρόθεση ή ακόμη και την επίθεση εναντίον της χώρας μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση στη Βαρσοβία κάλεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ σε διαβουλεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού του ΝΑΤΟ. Σε πολλές τηλεφωνικές κλήσεις και τηλεδιασκέψεις, η Πολωνία προσπάθησε να κινητοποιήσει υποστήριξη. Κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό, αλλά συντρίμμια έπεσαν πάνω σε μια κατοικία.

