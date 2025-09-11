Πολωνία - Επίθεση με drones: Χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι πολωνικές κάρτες SIM για να τα κατευθύνουν;

Για στοχευμένη ρωσική επίθεση σε πολωνικό έδαφος με drones μεγάλου βεληνεκούς τη νύχτα της 10ης Σεπτεμβρίου, κάνει λόγο το Defence Express ισχυριζόμενο μάλιστα ότι οι Ρώσοι πιθανότατα χρησιμοποίησαν πολωνικές κάρτες SIM για να κατευθύνουν τα drone.

Η εισβολή των μην επανδρωμένων αεροσκαφών περιγράφηκε από την πολωνική κυβέρνηση ως «άνευ προηγουμένου παραβίαση του εναέριου χώρου» και «σοβαρή πρόκληση», αλλά δεν είναι το πρώτο επεισόδιο στη σταδιακή κλιμάκωση του Κρεμλίνου.

Τι είχε προηγηθεί

Επιπλέον, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή και άλλες παρόμοιες επιθέσεις είχαν προετοιμαστεί πολύ νωρίτερα. Ήδη από τον Ιούλιο, στην Πολωνία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πληροφορίες που έδειχναν ότι μεταξύ των συντριμμιών των ρωσικών UAV που καταρρίφθηκαν στην Ουκρανία, βρέθηκαν μόντεμ 4G με κάρτες SIM από πολωνικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με το Defence Express.



Αυτή η πληροφορία αναφέρθηκε από τον Πολωνό δημοσιογράφο Marek Budzisz, ο οποίος επικαλέστηκε μια έκθεση με ημερομηνία 2 Ιουλίου (αγνώστου συντάκτη) που περιείχε λεπτομερή στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών όπου καταρρίφθηκαν τα ρωσικά drones.

Ukraińcy donoszą, że w zestrzelonych rosyjskich dronach uderzeniowych odkryto SIM - karty z Polski i z Litwy. Może to ich zdaniem oznaczać albo przygotowanie do testowania korytarzy uderzeniowych na obydwa kraje, bo wiadomo, że używają oni sieci telekomórkowych aby korygować tor… — Marek Budzisz (@MBudzisz2) July 10, 2025



Εκτός από τις πολωνικές κάρτες SIM, ένα από τα drones περιείχε μια κάρτα SIM από έναν λιθουανικό πάροχο. Η έκθεση σημείωσε ότι αυτό δείχνει σαφώς ότι η Ρωσία προετοιμάζει πτήσεις drones πάνω από αυτές τις χώρες και δοκιμάζει συνδέσεις κινητών δικτύων.

Παρά ταύτα, η πληροφορία δεν προκάλεσε ιδιαίτερη αντίδραση στην Πολωνία, παρόλο που τα ρωσικά drones είχαν ήδη αρχίσει να εισέρχονται τακτικά στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μερικά από αυτά τα drones εξερράγησαν ακόμη και στο έδαφος, όπως το περιστατικό στις 20 Αυγούστου κοντά στο χωριό Osiny στο Voivodeship του Lublin, περίπου 40 χλμ. από τη βάση αεροπορικής περιπολίας του ΝΑΤΟ.

Το κινητό διαδίκτυο στα ρωσικά drones χρησιμοποιείται για τη μετάδοση δεδομένων από το ίδιο το UAV και για την προσαρμογή της πτήσης του. Ανάλογα με τον πρόσθετο εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί, η Ρωσία μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων αεροπορικής άμυνας και του ηλεκτρονικού πολέμου, καθώς και να μεταδώσει οπτικά δεδομένα από τις κάμερες που βρίσκονται επί του σκάφους. Αυτές οι δυνατότητες χρησιμοποιούνται εδώ και καιρό και ενεργά από τη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Δεν είναι γνωστό αν τα drones που επιτέθηκαν χθες στην Πολωνία ήταν εξοπλισμένα με τέτοια συστήματα.

Διαβάστε επίσης